Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình 20 năm hình thành, phát triển và hội nhập của BIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Tổng Giám đốc BIC cho biết, sau hai thập kỷ hoạt động, BIC đã đạt được những kết quả tăng trưởng rõ nét trên nhiều phương diện. Vốn điều lệ tăng gấp 20 lần, tổng tài sản tăng hơn 80 lần, vốn chủ sở hữu tăng 44 lần và quỹ dự phòng nghiệp vụ tăng hơn 100 lần so với thời điểm thành lập.

BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu 20 năm phát triển và hội nhập.

Doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 100 lần, giúp BIC giữ vững vị thế trong Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng liên tục, đưa BIC vào Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.

BIC cũng mở rộng mạng lưới lên 38 đơn vị thành viên và hơn 230 phòng kinh doanh trên toàn quốc, đồng thời hoạt động hiệu quả tại Lào và Campuchia. BIC hiện được AM Best định hạng tín nhiệm ở mức aaa.VN, cao nhất tại Việt Nam.

Đại diện Ngân hàng mẹ, Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV ghi nhận những đóng góp quan trọng của BIC đối với hệ sinh thái tài chính – ngân hàng – bảo hiểm của BIDV. BIC mang lại hiệu quả tài chính ổn định, duy trì chi trả cổ tức ở mức cao trong nhiều năm, qua đó tạo nguồn giá trị đáng kể cho BIDV với tư cách cổ đông lớn nhất.

Bên cạnh đó, hoạt động Bancassurance do BIC triển khai đã trở thành một trong những cấu phần quan trọng trong cơ cấu thu dịch vụ của BIDV, đóng góp tích cực vào việc đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Các sản phẩm bảo hiểm của BIC cũng đóng vai trò thiết yếu trong quản trị rủi ro của BIDV, đặc biệt trong bảo vệ khoản vay, tài sản bảo đảm và hoạt động vận hành.

Việc áp dụng bộ nhận diện thương hiệu mới được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống BIC từ ngày 1/1/2026.

Ngoài ra, những thành tựu của BIC trong chuyển đổi số, quản trị doanh nghiệp và hội nhập khu vực đã góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của BIDV trên thị trường tài chính. Với tầm nhìn tới năm 2030, Ban Lãnh đạo BIDV kỳ vọng BIC sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái BIDV, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu lọt vào Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Hoài An – Chủ tịch HĐQT BIC khẳng định, việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới là bước đi chiến lược của BIC nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Nhận diện mới được xây dựng trên tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và cam kết mang đến giá trị tốt hơn cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Thay đổi thương hiệu không chỉ là thay đổi hình ảnh mà còn là sự chuyển đổi toàn diện từ tư duy, cách tiếp cận khách hàng đến phương thức vận hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng hơn.

Trong giai đoạn tới, BIC định hướng tiếp tục đổi mới sản phẩm, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hoạt động tại thị trường khu vực và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Đây là những yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp BIC củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và đóng góp tích cực hơn cho hệ sinh thái BIDV.

Lễ ra mắt nhận diện thương hiệu mới mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo của BIC với định hướng rõ ràng, chiến lược nhất quán và sự đồng hành mạnh mẽ từ BIDV và Fairfax. Với nền tảng đã được xây dựng trong 20 năm qua, BIC đặt mục tiêu tiếp tục bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.

Bộ nhận diện mới của BIC được xây dựng dựa trên hệ giá trị iBIC, gồm Innovation – Sáng tạo, Beyond – Khát vọng, Insightful Caring – Tận tâm và Certainty – An toàn. Bốn giá trị này được xem là “DNA thương hiệu” của BIC trong giai đoạn phát triển mới, là nền tảng định hướng cho mọi hoạt động, là kim chỉ nam cho tư duy chiến lược và định hướng đổi mới trong kỷ nguyên số.

Gắn với quy luật ‘Trời tròn – Đất vuông’, logo mới của BIC được phát triển từ hệ giá trị của Ngân hàng mẹ BIDV thông qua hình tròn hoa mai vàng và khối vuông cách điệu mô phỏng 4 vòng tay bảo vệ khép kín – biểu trưng cho sự an tâm, gắn kết và bề dày 20 năm thương hiệu BIC. Các yếu tố này được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, tăng tính ứng dụng trên nền tảng số và phù hợp với xu hướng thiết kế quốc tế.

Việc áp dụng bộ nhận diện mới được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống BIC từ 1/1/2026.