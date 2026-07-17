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Đợt IPO lớn nhất năm nay của Ấn Độ thu hút các lệnh mua lên tới 31 tỷ USD

Thế Kiên

Thế Kiên

14:43 | 17/07/2026
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Đợt IPO trị giá 1 tỷ USD của SBI Fund Management đã thu hút lượng đăng ký mua lên tới gần 31 tỷ USD, gấp hơn 41 lần lượng cổ phiếu chào bán. Kết quả này cho thấy dòng tiền tổ chức vẫn rất dồi dào trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, tạo nền tảng cho các thương vụ IPO quy mô lớn của NSE và Jio Platforms trong thời gian tới.
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Đợt IPO lớn nhất năm nay của Ấn Độ thu hút các lệnh mua lên tới 31 tỷ USD
IPO SBI Fund Management hút lệnh mua hơn 30 tỷ USD. Ảnh: Getty.

Thị trường IPO Ấn Độ phát tín hiệu hồi phục

Đợt IPO của SBI Fund Management đang trở thành tâm điểm trên thị trường vốn châu Á khi thu hút lượng đăng ký mua lên tới 2,97 nghìn tỷ rupee, tương đương khoảng 30,7 tỷ USD, trong khi doanh nghiệp chỉ huy động 97,9 tỷ rupee, xấp xỉ 1 tỷ USD.

Theo kết quả công bố sau khi kết thúc nhận đăng ký, lượng đặt mua cao gấp 41,6 lần số cổ phiếu chào bán. Đáng chú ý, phần dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện được đăng ký tới 140 lần, phản ánh nhu cầu rất lớn từ các quỹ đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm trong nước.

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Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư cá nhân tham gia thận trọng hơn khi lượng đăng ký chỉ cao gấp 3,6 lần số cổ phần được phân bổ.

SBI Fund Management là liên doanh giữa Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (State Bank of India) và tập đoàn quản lý tài sản Amundi của châu Âu. Tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp đang quản lý khối tài sản khoảng 29,5 nghìn tỷ rupee, tương đương 395 tỷ USD, lớn nhất trong ngành quản lý quỹ tại Ấn Độ.

Dòng tiền tổ chức vẫn là động lực chính

Kết quả của thương vụ cho thấy giới đầu tư tổ chức vẫn sở hữu lượng tiền mặt rất lớn, bất chấp thị trường chứng khoán Ấn Độ trải qua nửa đầu năm không mấy thuận lợi.

Theo giới phân tích, việc các ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư mạnh tay đăng ký mua cổ phiếu phản ánh niềm tin rằng các doanh nghiệp đầu ngành vẫn có khả năng tạo ra lợi nhuận dài hạn, ngay cả khi kinh tế chịu sức ép từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị.

Diễn biến này cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hai thương vụ IPO được mong đợi nhất của Ấn Độ trong năm nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia (NSE) và Jio Platforms, công ty viễn thông không dây lớn nhất nước này.

Theo Prime Database, mỗi thương vụ dự kiến có quy mô huy động vượt 3 tỷ USD, lớn gấp nhiều lần IPO của SBI Fund Management.

Nếu những đợt phát hành này thành công, năm 2026 có thể trở thành một trong những năm sôi động nhất của thị trường vốn Ấn Độ.

Thị trường vừa trải qua giai đoạn nhiều biến động

Trong hai năm gần đây, Ấn Độ liên tục dẫn đầu thế giới về số lượng doanh nghiệp niêm yết mới.

Tuy nhiên, nửa đầu năm nay chứng kiến sự chững lại rõ rệt. Giá năng lượng tăng mạnh sau căng thẳng quân sự giữa Iran và Mỹ khiến chi phí nhập khẩu của Ấn Độ leo thang, gây áp lực lên lạm phát và tiêu dùng trong nước.

Cùng thời điểm, dòng vốn quốc tế lại chuyển mạnh sang các doanh nghiệp công nghệ và trí tuệ nhân tạo tại Mỹ cũng như một số nền kinh tế phát triển, trong khi Ấn Độ chưa sở hữu doanh nghiệp AI có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Điều này khiến chỉ số Sensex giảm hơn 9,4% từ đầu năm, còn Nifty 50 mất khoảng 7,9%, trở thành một trong những thị trường chứng khoán lớn có diễn biến kém tích cực.

Sau khi Iran và Mỹ đạt thỏa thuận ngừng bắn trong tháng 6, tâm lý thị trường cải thiện đáng kể. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu khởi động lại kế hoạch huy động vốn thông qua IPO.

Theo ước tính của các tổ chức theo dõi thị trường, tổng giá trị các đợt phát hành cổ phiếu mới tại Ấn Độ trong năm nay có thể đạt 50 tỷ USD, nếu môi trường địa chính trị tiếp tục ổn định.

IPO thành công sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý vào phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SBI Fund Management trong tuần tới.

Nếu cổ phiếu duy trì mức tăng tốt sau khi niêm yết, đây sẽ là tín hiệu quan trọng giúp củng cố niềm tin của thị trường, đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị IPO.

Ngược lại, nếu cổ phiếu giao dịch dưới giá chào bán, các doanh nghiệp có kế hoạch niêm yết quy mô lớn có thể phải điều chỉnh mức định giá hoặc thời điểm phát hành.

Trong bối cảnh đó, kết quả của thương vụ SBI Fund Management được xem như phép thử đối với sức khỏe của thị trường vốn Ấn Độ sau giai đoạn chịu tác động từ biến động địa chính trị và xu hướng dịch chuyển dòng tiền toàn cầu.

Sự áp đảo của các nhà đầu tư tổ chức trong thương vụ này cho thấy thị trường IPO Ấn Độ đang bước vào giai đoạn lựa chọn chất lượng thay vì chạy theo số lượng như các năm trước.

Đối với các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết, khả năng chứng minh hiệu quả kinh doanh, vị thế dẫn đầu ngành và triển vọng tăng trưởng sẽ trở thành yếu tố quyết định sức hút của đợt phát hành.

Với nhà đầu tư khu vực, diễn biến tại Ấn Độ cũng là chỉ báo quan trọng về xu hướng phân bổ vốn tại châu Á, nhất là trong bối cảnh các thị trường mới nổi đang cạnh tranh quyết liệt để thu hút dòng tiền quốc tế.

IPO Ấn Độ SBI Fund Management Jio Platforms NSE Thị trường IPO Ấn Độ thị trường chứng khoán Ấn Độ

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Khánh Hòa

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 ▼14550K 0 ▼14850K
Kim TT/AVPL 0 ▼14350K 0 ▼14750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - ▼14350K - ▼14750K
Nguyên Liệu 99.99 0 ▼13200K 0 ▼13400K
Nguyên Liệu 99.9 0 ▼13150K 0 ▼13350K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼150700K -142,000 ▼156200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 17/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Cập nhật: 17/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 ▼120K 14,490 ▼120K
Trang sức 99.99 13,800 ▼120K 14,500 ▼120K
Cập nhật: 17/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼16K 14,662 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼16K 14,663 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼16K 1,456 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼16K 1,457 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 ▼21K 1,436 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 ▼1584K 142,178 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 ▼1200K 107,861 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 ▼1088K 97,808 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 ▼976K 87,755 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 ▲66576K 83,877 ▲75396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 ▼667K 60,037 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cập nhật: 17/07/2026 15:00
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Cập nhật: 17/07/2026 15:00
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Cập nhật: 17/07/2026 15:00
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