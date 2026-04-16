Các thị trấn nhỏ trở thành động lực mới của thương mại điện tử Ấn Độ

Thị trường thương mại điện tử của Ấn Độ đã chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 23% trong giai đoạn 2020-2025 và là nhanh nhất thế giới. Ảnh: Getty.

Cuối năm ngoái, Amazon công bố kế hoạch đầu tư 35 tỷ USD vào Ấn Độ nhằm mở rộng hạ tầng logistics, số hóa hơn 12 triệu doanh nghiệp nhỏ và tăng tốc hiện diện tại quốc gia Nam Á này. Quy mô cam kết khổng lồ từng khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ tương xứng với một thị trường mà tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử vẫn còn khá khiêm tốn.

Theo báo cáo của Bain & Company, chỉ khoảng 30% người dân Ấn Độ mua sắm trực tuyến trong năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức 92% tại Trung Quốc và 74% tại Mỹ. Thương mại điện tử hiện chỉ đóng góp khoảng 1,6% GDP của Ấn Độ, trong khi tỷ lệ này ở Indonesia là 4% đến 4,5% và tại Trung Quốc lên tới 13% đến 14%.

Tuy nhiên, chính dư địa tăng trưởng lớn đang biến Ấn Độ thành chiến trường chiến lược của các ông lớn bán lẻ toàn cầu.

Động lực tăng trưởng đến từ các thành phố nhỏ

Khác với giai đoạn đầu khi thương mại điện tử chủ yếu bùng nổ tại các đô thị lớn như Mumbai, Delhi hay Bangalore, làn sóng tăng trưởng mới hiện đang lan mạnh tới các thành phố và thị trấn nhỏ hơn.

Theo ông Praveen Govindu, đối tác tại Deloitte Ấn Độ, hơn 60% người mua sắm trực tuyến tại nước này hiện đến từ các thành phố ngoài nhóm đô thị lớn. Tỷ trọng đơn hàng từ các khu vực này cũng tương đương, phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng.

Một ví dụ điển hình là Jaipur, thành phố không thuộc nhóm siêu đô thị nhưng đang chứng kiến nhu cầu mua sắm trực tuyến bùng nổ. Những người tiêu dùng như Evelyn Nazareth, một giáo viên ngoài 30 tuổi tại đây, hiện đặt hàng trên các nền tảng thương mại điện tử nhiều lần mỗi tháng và sử dụng dịch vụ giao hàng siêu tốc gần như hàng ngày.

Với họ, mua sắm trực tuyến không còn là lựa chọn thay thế mà đã trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật, nhờ khả năng tiếp cận hàng hóa đa dạng, tiết kiệm thời gian và mang lại nhiều sản phẩm độc đáo hơn so với thị trường truyền thống địa phương.

Thị trường 250 tỷ USD vào năm 2030

Theo Deloitte, thị trường thương mại điện tử Ấn Độ đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 23% trong giai đoạn 2020 đến 2025, nhờ lượng người dùng gia tăng nhanh và mức chi tiêu bình quân trên mỗi khách hàng cao hơn.

Tổ chức này dự báo quy mô thị trường sẽ đạt 250 tỷ USD vào năm 2030.

Hiện tại, tập đoàn Flipkart thuộc sở hữu của Walmart được xem là doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực bán lẻ trực tuyến tại Ấn Độ. Theo báo cáo của MerchantSpring công bố tháng 6 năm ngoái, Flipkart đang nắm 48% thị phần thương mại điện tử tại quốc gia này, vượt xa Amazon với khoảng 30% đến 35%.

Cả Bain và Deloitte đều ước tính đã có khoảng 300 triệu người Ấn Độ mua sắm trực tuyến trong năm ngoái, trong đó phần lớn người dùng mới đến từ các thành phố nhỏ và khu vực ngoài trung tâm.

Hạ tầng số và logistics mở đường cho tăng trưởng

Theo các chuyên gia, bước ngoặt của thương mại điện tử tại các địa phương nhỏ đến từ sự cải thiện mạnh mẽ về hạ tầng công nghệ và logistics.

Nếu như một thập kỷ trước, tốc độ internet chậm, thanh toán điện tử chưa phổ biến và hạ tầng giao thông yếu kém là rào cản lớn, thì hiện nay bức tranh đã thay đổi hoàn toàn nhờ mạng 5G giá rẻ, sự bùng nổ của hệ thống thanh toán số UPI và mạng lưới đường bộ ngày càng hoàn thiện.

Điều này giúp người tiêu dùng ở các khu vực xa trung tâm có thể tiếp cận những sản phẩm từng chỉ phổ biến tại đô thị lớn, từ mỹ phẩm chăm sóc da Hàn Quốc, thực phẩm bổ sung protein cho tới giày thể thao cao cấp.

Theo giới phân tích, mạng xã hội cũng đóng vai trò không nhỏ khi tạo ra nhu cầu tiêu dùng đồng đều giữa người dân thành thị và khu vực ngoài đô thị, thúc đẩy khát vọng sở hữu các sản phẩm theo xu hướng toàn cầu.

Bên cạnh thương mại điện tử truyền thống, mô hình giao hàng siêu tốc đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới tại Ấn Độ.

Tại thị trường này, thương mại nhanh thường được hiểu là giao hàng trong vòng dưới 20 phút. Các doanh nghiệp như Eternal và Swiggy là những đơn vị tiên phong, trước khi buộc Amazon và Flipkart phải nhập cuộc mạnh mẽ.

Flipkart hiện đã mở rộng dịch vụ giao hàng siêu tốc tới 30 thành phố trên toàn quốc, trong khi Amazon đang tăng tốc triển khai dịch vụ Amazon Now.

Theo CEO Amazon Andy Jassy, số đơn hàng trên Amazon Now đang tăng 25% mỗi tháng tại Ấn Độ, còn các thành viên Prime có tần suất mua sắm tăng gấp ba lần sau khi sử dụng dịch vụ này.

Đáng chú ý, nếu tại các đô thị lớn, ứng dụng giao hàng nhanh chủ yếu phục vụ nhu cầu mua hàng thiết yếu, thì ở các thành phố nhỏ hơn, mô hình này đang dần trở thành “cửa hàng cao cấp” trực tuyến, nơi người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm khó tìm tại thị trường địa phương.

Deloitte dự báo đến năm 2030, số người mua sắm trực tuyến tại các thành phố nhỏ của Ấn Độ sẽ cao gấp đôi khu vực đô thị lớn, trong khi mức chi tiêu trung bình hàng tháng của mỗi người dùng sẽ tăng từ 25 USD năm 2025 lên 45 USD.

Với dư địa tăng trưởng còn rất lớn, các thị trấn nhỏ và thành phố cấp thấp đang trở thành chiến trường quyết định tương lai thương mại điện tử Ấn Độ, nơi Amazon, Walmart cùng nhiều doanh nghiệp nội địa sẽ tiếp tục đổ hàng chục tỷ USD để tranh giành thị phần trong thập kỷ tới.