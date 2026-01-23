Giới trẻ Ấn Độ biến các buổi hòa nhạc thành nền kinh tế tỷ đô

Ban nhạc rock Anh Coldplay biểu diễn tại sự kiện Global Citizen India ở sân vận động MMRDA Ground, BKC

Những ngày cuối tháng 1, Tanvi Shirgaonkar – một chuyên viên ngân hàng 29 tuổi tại Mumbai – háo hức chờ đợi khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến ca sĩ Nhật Bản Fujii Kaze biểu diễn tại Lollapalooza Ấn Độ. Với cô, đây không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà còn là một phần trong lối sống mới đang lan rộng trong giới trẻ Ấn Độ: dành tiền cho trải nghiệm trực tiếp.

Là fan trung thành của nhóm nhạc BTS, Shirgaonkar tham dự sự kiện âm nhạc gần như hai tháng một lần tại Mumbai và mỗi năm ít nhất một lần ra nước ngoài để theo chân thần tượng. “Giải trí trực tiếp mang lại cảm giác cộng hưởng tập thể và rất tốt cho việc chia sẻ trên mạng xã hội,” cô nói với CNBC.

Shirgaonkar chỉ là một trong hàng triệu người trẻ đang góp phần biến các buổi hòa nhạc, chương trình sân khấu và hài kịch thành một động lực kinh tế mới của Ấn Độ.

Dân số trẻ và thu nhập tăng nhanh

Theo báo cáo của Bain & Company công bố tháng 4 năm 2025, từ 2024 đến 2030, Ấn Độ sẽ có mức tăng dân số trong độ tuổi lao động cao nhất thế giới, với hơn 100 triệu người dự kiến gia nhập lực lượng lao động.

Số liệu chính phủ cho thấy nhóm tuổi 15–59 hiện chiếm 64,2% dân số và sẽ duy trì gần 65% trong thập kỷ tới. Thu nhập bình quân đầu người cũng được dự báo tăng nhanh nhất trong số các thị trường mới nổi lớn như Trung Quốc, Brazil, Mexico và Nga.

Những thay đổi này đang trực tiếp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng cho các trải nghiệm giải trí, đặc biệt là sự kiện trực tiếp.

Người dân tham dự lễ hội âm nhạc Lollapalooza India ở Mumbai. Ảnh minh họa: Getty.

Bùng nổ hòa nhạc và lưu diễn quốc tế

Các nền tảng như District của Eternal hay BookMyShow - trang bán vé trực tuyến lớn nhất nước này đang đặt cược mạnh vào xu hướng.

Theo BookMyShow, ngành giải trí trực tiếp của Ấn Độ tăng trưởng 17% trong năm qua. Riêng năm 2025, cả nước tổ chức hơn 34.000 sự kiện, bao gồm hòa nhạc, kịch nghệ và biểu diễn hài.

Động lực lớn đến từ các tour diễn quốc tế quy mô khổng lồ, như Music of the Spheres của Coldplay tại Ahmedabad hay Circus Maximus của Travis Scott với các đêm diễn ở New Delhi và Mumbai.

“70% khán giả các sự kiện trực tiếp dưới 35 tuổi và hơn một nửa dưới 30 tuổi,” ông Raghav Anand, đối tác tại EY Parthenon, nhận định. Theo ông, các buổi diễn của Coldplay đã chứng minh khả năng tổ chức những sự kiện toàn cầu của Ấn Độ và mở ra cột mốc mới cho toàn ngành.

Người giàu hơn, sẵn sàng chi cho trải nghiệm

Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng số hộ gia đình khá giả là yếu tố then chốt phía sau làn sóng này.

“Khi bạn đã giàu hơn, bạn muốn trải nghiệm những điều mới,” Anand nói.

Giám đốc Kinh doanh BookMyShow, ông Naman Pugalia, gọi đây là “cuộc phục hưng thực sự” của giải trí trực tiếp. Báo cáo của nền tảng này cho thấy trong năm 2025, lượng vé cho khu vực VIP và các gói cao cấp đã tăng gấp đôi.

Đáng chú ý, làn sóng này không chỉ giới hạn ở các siêu đô thị. Những thành phố nhỏ hơn như Shillong, Guwahati hay Nashik ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt 213%, 188% và 94% về lượng người tham dự.

“Sự hâm mộ không còn biên giới đô thị,” Pugalia nói.

Rapper DaBaby biểu diễn giữa đám đông tại Loud Park. Ảnh: Getty.

Hiệu ứng lan tỏa ra toàn nền kinh tế

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa quốc gia này vào top 5 điểm đến giải trí trực tiếp toàn cầu vào năm 2030. Theo EY, riêng các buổi hòa nhạc của Coldplay tại Ahmedabad đã tạo ra 6,41 tỷ rupee giá trị kinh tế cho ngành khách sạn, bán lẻ, vận tải và du lịch.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng vẫn là rào cản lớn. Hiện cả nước có chưa đến 10 địa điểm chuyên dụng có sức chứa trên 10.000 người tại các thành phố lớn, trong khi gần như không có ở đô thị nhỏ.

Toàn cảnh lễ hội Lollapalooza Ấn Độ 2025. Ảnh: Getty.

“Kỳ vọng của khán giả đang tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng,” Anand cảnh báo, nhấn mạnh nhu cầu cải thiện logistics, tiêu chuẩn sản xuất và an toàn.

Dẫu vậy, triển vọng phía trước vẫn rất sáng. “Năm 2026 sẽ là năm bứt phá,” Anand dự báo, khi giải trí trực tiếp trở thành một trụ cột quan trọng trong nền kinh tế tiêu dùng của Ấn Độ.