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'Gã khổng lồ' Reliance Industries chao đảo

Thế Kiên

Thế Kiên

12:18 | 21/01/2026
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Tập đoàn kinh doanh lớn nhất Ấn Độ Reliance Industries đang phải xoay xở trước hàng loạt biến động địa chính trị, từ lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga cho tới những rào cản công nghệ trong lĩnh vực năng lượng mới. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất đối với đế chế đa ngành của gia đình Ambani lại không nằm ở bên ngoài, mà đến từ chính thị trường nội địa, nơi mảng bán lẻ đang giảm tốc rõ rệt.
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Gã khổng lồ Reliance Industries chao đảo: Thách thức lớn nhất không đến từ địa chính trị mà từ thị trường nội địa
Sự chậm lại trong tăng trưởng doanh thu của Reliance Retail đã khiến các công ty môi giới chứng khoán hạ giá mục tiêu đối với cổ phiếu của Reliance Industries. Ảnh minh họa: Getty.

Bán lẻ hụt hơi, giới phân tích đồng loạt hạ dự báo

Reliance Retail - mảng kinh doanh lớn thứ ba của tập đoàn chỉ ghi nhận doanh thu tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước trong quý gần nhất, trong khi EBITDA chỉ nhích 2%. Những con số này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng tăng trưởng cao mà ban lãnh đạo từng đặt ra, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì đà tăng trưởng hai chữ số trong trung hạn.

Tại đại hội cổ đông năm ngoái, bà Isha Ambani - người đứng đầu mảng bán lẻ từng khẳng định Reliance Retail có thể đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trên 20% trong ba năm tới. Nhưng thực tế hiện tại đang khiến các công ty môi giới tỏ ra thận trọng hơn.

Macquarie Capital đã loại Reliance khỏi danh sách các cổ phiếu hàng đầu châu Á, cho rằng Reliance Retail hiện là “yếu tố biến động quan trọng” trong mô hình định giá tổng hợp các bộ phận của tập đoàn do tăng trưởng chậm lại. Citi hạ giá mục tiêu cổ phiếu xuống 1.815 rupee, trong khi UBS cũng điều chỉnh giảm còn 1.790 rupee, đồng thời dự báo mảng bán lẻ chỉ tăng trưởng khoảng 10% trong quý IV.

Kích thích tiêu dùng chưa đủ lực

Dù chính phủ Ấn Độ đã cắt giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào tháng 9 nhằm thúc đẩy chi tiêu trước mùa lễ hội, sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng vẫn diễn ra không đồng đều. Doanh số vàng và ô tô tăng trưởng tích cực trong quý IV, nhưng các phân khúc thời trang và hàng tiêu dùng thiết yếu lại tăng chậm hơn kỳ vọng.

Bernstein nhận định triển vọng tiêu dùng trong ngắn hạn vẫn ảm đạm, cho rằng các biện pháp kích thích hiện tại chỉ có thể mang lại sự phục hồi từ tốn, thay vì một cú bật mạnh trong năm 2026.

Không chỉ Reliance, các doanh nghiệp bán lẻ lớn khác như Avenue Supermarkets hay Trent (Tata Group) cũng ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn trong cùng kỳ, cho thấy đây không phải vấn đề riêng lẻ mà là xu hướng chung của thị trường nội địa Ấn Độ.

Các công ty môi giới cho rằng kết quả kinh doanh yếu của quý IV/2024 không phải hiện tượng nhất thời. Citi đã hạ dự báo EBITDA hợp nhất của Reliance trong giai đoạn 2026–2028 từ 1% đến 2%, viện dẫn xu hướng giảm tốc kéo dài của mảng bán lẻ.

Cổ phiếu Reliance Industries đã giảm gần 5% kể từ khi công bố báo cáo tài chính, bất chấp việc mảng lọc dầu cốt lõi và viễn thông vẫn duy trì hiệu suất ổn định.

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Địa chính trị phủ bóng, nhưng chưa phải đòn chí mạng

Ở mảng dầu khí hóa chất, Reliance buộc phải cắt giảm nhập khẩu dầu giá rẻ từ Nga sau các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil. Trước đó, dầu thô Nga từng chiếm tới 40–45% tổng lượng dầu đầu vào của công ty.

Dù vậy, EBITDA của mảng này vẫn tăng 15% nhờ biên lợi nhuận lọc dầu cải thiện mạnh, đủ để bù đắp chi phí vận chuyển cao hơn và sự suy yếu của ngành hóa dầu, theo Goldman Sachs.

Trong khi đó, mảng năng lượng mới cũng xuất hiện những dấu hỏi. Bloomberg đưa tin kế hoạch xây dựng nhà máy lưu trữ pin công suất 40 gigawatt mỗi năm của Reliance bị trì hoãn do khó tiếp cận công nghệ Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty đã bác bỏ thông tin này, khẳng định dự án vẫn đang tiến triển và sẽ vận hành trong vài quý tới.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm của bán lẻ, mảng viễn thông của Reliance tiếp tục duy trì tăng trưởng chắc chắn. Công ty dự kiến niêm yết trong năm nay ghi nhận doanh thu tăng 12,7% và EBITDA tăng 16,4%, đồng thời thu hút thêm 8,9 triệu thuê bao mới, nâng tổng số khách hàng lên 515 triệu.

Trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và tiêu dùng nội địa suy yếu, viễn thông đang nổi lên như điểm tựa quan trọng nhất giúp Reliance duy trì niềm tin của nhà đầu tư.

Reliance Industries kinh tế Ấn Độ bán lẻ Ấn Độ cổ phiếu Reliance tiêu dùng nội địa Ấn Độ địa chính trị năng lượng dầu Nga viễn thông Ấn Độ gia đình Ambani

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Thừa Thiên Huế

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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