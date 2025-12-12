Kinh tế số
Vì sao Ấn Độ mở ra cơ hội 3,3 nghìn tỷ đô la cho các quỹ đầu tư toàn cầu?

Thế Kiên

Thế Kiên

14:58 | 12/12/2025
Ấn Độ đang nổi lên như một “mỏ vàng” mới của ngành quản lý tài sản toàn cầu, khi làn sóng nhà đầu tư cá nhân tăng mạnh đã mở ra cơ hội trị giá tới 3,3 nghìn tỷ đô la trong thập kỷ tới.
Vì sao Ấn Độ mở ra cơ hội 3,3 nghìn tỷ đô la cho các quỹ đầu tư toàn cầu?
Theo một báo cáo của Bain, tổng tài sản quỹ tương hỗ do nhà đầu tư cá nhân tại Ấn Độ quản lý dự kiến ​​sẽ đạt 3,3 nghìn tỷ đô la vào năm 2035. Ảnh: Getty.

Sự bùng nổ của thị trường sơ cấp, dòng vốn nội địa dồi dào và quá trình tài chính hóa tiết kiệm hộ gia đình đang kéo theo sự trở lại của các “ông lớn” phố Wall.

Làn sóng trở lại của các tập đoàn quản lý quỹ

Năm nay, BlackRock - công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới đã quay lại Ấn Độ thông qua liên doanh Jio BlackRock và nhanh chóng huy động hơn 2,1 tỷ đô la chỉ với ba chương trình quỹ ra mắt tháng 7. State Street cũng đang xem xét mua cổ phần tại một quỹ nội địa sau nhiều năm rời xa thị trường.

Sau giai đoạn rút lui do tăng trưởng trì trệ, các quỹ toàn cầu giờ đây nhìn thấy một thị trường đã trưởng thành và đầy hấp dẫn: tổng tài sản quỹ tương hỗ cá nhân của Ấn Độ hiện mới đạt chưa đến 15% GDP, thấp hơn rất nhiều so với mức 80% ở Mỹ và Canada.

3,3 nghìn tỷ đô la: Dòng vốn cá nhân bùng nổ

Theo Bain & Company, tài sản do nhà đầu tư cá nhân đóng góp vào quỹ tương hỗ Ấn Độ sẽ tăng từ 45 nghìn tỷ rupee (2025) lên 300 nghìn tỷ rupee (2035).

Động lực lớn nhất đến từ thế hệ Millennials và Gen Z, những người đang coi đầu tư định kỳ (SIP) như thói quen tài chính hàng tháng. SIP đã tăng gấp ba lần lên 2,89 nghìn tỷ rupee chỉ trong bốn năm.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ ghi nhận tỷ trọng quỹ tương hỗ trong tiết kiệm tài chính hộ gia đình tăng từ 0,9% lên 6% trong một thập kỷ.

Thị trường IPO sôi động và “cơn khát” thanh khoản nội địa

Thị trường sơ cấp Ấn Độ năm 2025 bùng nổ với 252 IPO, huy động 11,4 tỷ đô la trong ba quý đầu năm. Các “bom tấn” niêm yết như LG Electronics, Tata Capital hay Lenskart đang đẩy mức vốn huy động cả năm lên trên 20 tỷ đô la.

Sức mua nội địa mạnh đến mức nhiều IPO được đặt mua vượt mức hàng trăm lần. Riêng IPO của LG Electronics ghi nhận lượng đặt mua vượt 150 lần.

Theo Prime Database, các quỹ tương hỗ đóng góp 22% tổng vốn của các đợt IPO lớn trong năm 2025.

Đây cũng là lý do lợi nhuận IPO trung bình đạt 17,7%, cao gấp bốn lần chỉ số BSE Sensex.

Câu hỏi lớn đối với Ấn Độ thực sự là tăng trưởng thu nhập và nguồn thu nhập đó sẽ đến từ đâu. Năm tới, chúng ta cần có sự tăng trưởng việc làm và tăng trưởng tiền lương, và một trong những tín hiệu tích cực chính là việc cuối cùng, việc thực thi bộ luật lao động đã được thông qua vào năm 2020 nhưng chỉ được triển khai vào thời điểm hiện tại. Trinh Nguyen, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Natixis cho biết.

Nhà đầu tư Ấn Độ đang muốn tiếp cận cổ phiếu Mỹ (đặc biệt lĩnh vực AI) và cả thị trường Trung Quốc, nhưng đang bị hạn chế bởi kiểm soát vốn. Vì vậy, họ phải đầu tư thông qua các quỹ tương hỗ nước ngoài dù hạn mức 7 tỷ đô la cho toàn ngành vẫn còn hạn chế.

Ông Dhiraj Agarwal từ Ambit Investment Managers nhận định:

“Các phương tiện đầu tư nước ngoài đang thu hút sự quan tâm cực lớn từ giới trẻ Ấn Độ.”

Khi nhu cầu tăng và thị trường mở rộng, quy mô tài sản quản lý sẽ tiếp tục phình to sẽ trở thành cơ hội dài hạn cho các quỹ đầu tư toàn cầu.

quỹ tương hỗ Ấn Độ thị trường tài chính Ấn Độ BlackRock Ấn Độ đầu tư Ấn Độ IPO Ấn Độ thị trường sơ cấp quản lý tài sản toàn cầu Millennials Gen Z Ấn Độ dòng vốn Ấn Độ SIP Ấn Độ

