Theo đó, Sony Alpha 7 V được trang bị cảm biến hình ảnh Exmor RS™ CMOS xếp chồng một phần hoàn toàn mới với độ phân giải lên đến 33.0 megapixel, kết hợp cùng bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR2™ hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ AI tiên tiến từ dòng α™ (Alpha™) mới nhất.

Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ

Theo Sony thì những nâng cấp này sẽ mang đến bước tiến vượt bậc về hiệu suất hình ảnh, bao gồm Real-time Recognition AF (lấy nét tự động theo thời gian thực), Real-time Tracking (theo dõi thời gian thực), tốc độ, độ chính xác màu ổn định, đồng thời tối ưu khả năng chụp ảnh và quay video trong nhiều điều kiện tác nghiệp. Nhờ những nâng cấp này mà Sony Alpha 7 V sẽ trở thành chiếc máy ảnh hybrid full-frame linh hoạt, mạnh mẽ và toàn diện hơn.

Sony Alpha 7 V được tích hợp công nghệ AI tiên tiến từ dòng α™ (Alpha™) mới nhất.

Chi tiết hơn về công nghệ AI, Sony cho biết hãng đã trang bị cho Alpha 7 V tích hợp bộ xử lý AI vào chip xử lý BIONZ XR2, mang đến cải tiến vượt bậc về tốc độ, độ chính xác và độ tin cậy cho hệ thống lấy nét tự động. Máy sở hữu hiệu năng Real-time Recognition AF cải thiện đến 30%, cho khả năng nhận diện chủ thể ngay lập tức và bám nét với độ chính xác cao. Với 759 điểm lấy nét theo pha và vùng phủ khung hình lên đến 94%, Alpha 7 V đảm bảo theo dõi chủ thể chính xác gần như tuyệt đối trên toàn bộ khung hình, ngay cả trong điều kiện ánh sáng thấp xuống đến EV -4.0.

Ngoài ra, khả năng xử lý RAW độ phân giải cao được hỗ trợ thông qua ứng dụng Imaging Edge Desktop, mang lại sự linh hoạt tối đa trong hậu kỳ.

Hệ thống theo dõi chủ thể chuẩn xác với khả năng tính toán AF/AE lên đến 60 lần mỗi giây

Sự kết hợp giữa cảm biến Exmor RS™ CMOS xếp chồng một phần với tốc độ đọc nhanh hơn khoảng 4.5 lần và bộ xử lý BIONZ XR2™ cho chất lượng hình ảnh cao với độ méo tối thiểu. Hệ thống theo dõi chủ thể chuẩn xác với khả năng tính toán AF/AE lên đến 60 lần mỗi giây và chụp liên tục không blackout lên đến 30 fps với AF/AE tracking, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, kể cả chuyển động nhanh và khó nắm bắt như động vật hoang dã hay hoạt động thể thao. Ngay cả khi chụp RAW 14-bit, máy vẫn duy trì tốc độ chụp liên tục lên đến 30 fps với AF/AE tracking.

Tính năng Pre-Capture cho phép ghi hình trước khi người dùng nhấn nút chụp đến 1 giây, giúp bắt trọn khoảnh khắc quyết định của vận động viên khi thi đấu hoặc những chuyển động của thú cưng.

Về hiệu suất, Alpha 7 V được thiết kế để mang lại khả năng sáng tạo tối đa, với dynamic range lên đến 16 stop, giúp tái hiện chi tiết nổi bật ở cả vùng sáng và vùng tối. Ngay cả trong các cảnh có độ tương phản cao, máy vẫn thể hiện được sắc độ chuyển tiếp tự nhiên, mượt mà.

Khả năng quay video của Alpha 7 V cũng rất linh hoạt

Với sự hỗ trợ của AI, tính năng cân bằng trắng tự động (AWB) dựa trên AI cũng được nâng cấp, để phân tích bối cảnh và ước tính nguồn sáng chuyên sâu. Nhờ đó, máy có thể tự động điều chỉnh sắc độ phù hợp để tái tạo màu sắc trung thực và ổn định hơn, đồng thời giảm khối lượng công việc hậu kỳ.

Khả năng quay video của Alpha 7 V cũng rất linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sáng tạo của nhà làm phim đa năng. Với các chế độ quay 4K, bao gồm 4K 60p full-frame, và 4K 120p APS-C/Super 35mm… Alpha 7 V cho chất lượng hình ảnh giàu chi tiết và linh hoạt khi xử lý hậu kỳ.

Với sự hỗ trợ của AI, tính năng cân bằng trắng tự động (AWB) dựa trên AI cũng được nâng cấp

Chế độ Dynamic Active Mode giúp video mượt mà và ổn định ngay cả khi quay cầm tay, rất thuận lợi cho việc ghi hình trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ vlog, sản xuất sáng tạo chuyên nghiệp hay đơn giản là lưu giữ những khoảnh khắc gia đình. Tính năng Auto Framing sử dụng AI để nhận diện và tối ưu bố cục cho chủ thể trong quá trình quay, tạo nên khung hình ổn định trong nhiều tình huống. Máy cũng được cải thiện micro tích hợp giúp ghi âm chất lượng cao, hạn chế tiếng ồn nền và giữ âm thanh tự nhiên.

Được thiết kế để tối ưu trải nghiệm người dùng, Alpha 7 V cũng hỗ trợ Wi-Fi® 6E giúp truyền dữ liệu không dây tốc độ cao và ổn định, đồng thời trang bị hai cổng USB Type-C® giúp cải thiện quy trình làm việc và tăng tính linh hoạt.

Máy hỗ trợ hiển thị menu theo cả định dạng ngang và dọc

Máy hỗ trợ hiển thị menu theo cả định dạng ngang và dọc, đồng thời cho phép tùy chỉnh âm thanh màn trập điện tử, giúp thích ứng tốt với nhiều môi trường tác nghiệp. Màn hình 4 trục đa góc kết hợp thiết kế nghiêng và xoay đa hướng, mang đến sự linh hoạt tối đa khi ghi hình ở mọi góc độ. Thiết kế tay cầm cải tiến mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và chắc chắn hơn, giúp tăng sự thoải mái trong những buổi ghi hình kéo dài.

Đặc biệt, ở chế độ Monitor Low Bright người dùng có thể tiết kiệm pin một cách đáng kể, trong khi hệ thống tản nhiệt được tối ưu cho phép quay 4K trong thời gian dài mà không ảnh hưởng chất lượng hay gặp phải tình trạng quá nhiệt.

Cũng nhân dịp này, Sony ra mắt ống kính SEL2870 thế hệ thứ 2 (SEL28702)

Cũng nhân dịp này, Sony ra mắt ống kính SEL2870 thế hệ thứ 2 (SEL28702). Đây là dòng ống kính nhỏ gọn, được tối ưu cho tốc độ giúp khai thác trọn vẹn khả năng chụp liên tục của cảm biến Alpha 7 V. Khi kết hợp cùng các máy ảnh tương thích, ống kính mang đến tốc độ AF/AE tracking đến 120 fps, chụp liên tục ổn định, chống rung thân máy, lấy nét ngay cả khi zoom, cùng hỗ trợ bù thở tiêu cự tích hợp. Từ cảnh hành động, chuyển động tốc độ cao hay quay video chất lượng, SEL28702 luôn mang đến sự mượt mà và linh hoạt.