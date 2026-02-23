Trí tuệ nhân tạo có thể khiến TV thế hệ tiếp theo đắt hơn

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Giá RAM toàn cầu tăng vọt vì trí tuệ nhân tạo, hiện tượng mà giới công nghệ đặt tên là "RAMageddon" không còn chỉ là chuyện của máy tính cá nhân hay điện thoại thông minh. Tivi, máy chơi game, máy pha cà phê thông minh và hàng loạt thiết bị gia dụng có chip xử lý đều nằm trong vùng ảnh hưởng. Với người đang cân nhắc mua tivi mới, thời điểm này có thể là cơ hội cuối cùng trước khi giá tăng.

Theo Axios, một chiếc tivi thông minh thường cần từ 1GB đến 8GB RAM để vận hành các tính năng smart TV và xử lý video. Các mô-đun bộ nhớ phổ biến trên tivi 4K đã tăng giá hơn bốn lần trong vòng một năm qua. Chi phí phát sinh đó có khả năng cao sẽ chuyển sang người mua hàng. Hãng phân tích TrendForce tháng trước nhận định việc tăng giá tivi là "không thể tránh khỏi", còn Samsung thừa nhận họ có thể phải điều chỉnh lại giá bán sản phẩm.

Tuy nhiên, tivi dùng ít RAM hơn và dùng loại bộ nhớ kém tiên tiến hơn so với PC hay smartphone, nên mức tăng giá với mặt hàng này sẽ không đột biến lớn. Câu trả lời chính xác sẽ có trong thời gian tới, khi các nhà sản xuất công bố giá tivi thế hệ 2026.

Tại sao AI lại "ăn" hết RAM?

Các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google và Nvidia đang gom bộ nhớ với số lượng khổng lồ để vận hành trung tâm dữ liệu AI. Các hãng sản xuất tivi không có đủ sức mua để cạnh tranh với những người khổng lồ đó.

Marco Mezger, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao của Neumonda - công ty chuyên về bộ nhớ chia sẻ với Axios: "Khi thị trường bộ nhớ thắt chặt, giá tăng, lịch ra mắt sản phẩm bị đẩy lùi, biên lợi nhuận co lại và các công ty nhỏ chịu thiệt nhiều hơn so với các tập đoàn công nghệ lớn."

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Mua tivi ngay bây giờ: cơ hội hay rủi ro?

Giá RAM tăng chưa phản ánh vào giá tivi bán lẻ hiện tại, tạo ra một khoảng thời gian thuận lợi hiếm có.

Phân tích thị trường, giá tivi thông minh tính chung giảm 15% từ năm 2024 đến đầu 2026. Thêm vào đó, các nhà sản xuất thường hạ giá vào thời điểm này trong năm để xả hàng tồn kho trước khi tung ra mẫu mới.

Trong khi giá RAM đắt hơn có thể tích hợp vào giá bán tivi 2026, những chiếc tivi đang trưng bày trên kệ hiện nay được định giá trước khi tác động của tình trạng thiếu hụt lan đến thị trường bán lẻ. Một số hãng còn bán tivi với giá thấp hơn vì họ kiếm tiền từ dữ liệu người dùng, trừ khi người mua chủ động chặn tính năng đó. Tất cả những yếu tố đó tạo ra những deal cực tốt, ví dụ như tivi OLED 65 inch của Samsung chỉ còn 900 USD.

Tình trạng thiếu RAM kéo dài đến bao giờ?

Chưa ai có câu trả lời chắc chắn, nhưng đa số chuyên gia trong giới phân tích ngành là thị trường khó trở về trạng thái bình thường trước năm 2028.

Nhiều báo cáo chỉ ra rằng, AI dự kiến tiêu thụ 70% tổng lượng DRAM cao cấp toàn cầu trong năm 2026, khiến các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên phân khúc này thay vì các chip cấp thấp dùng cho tivi và đồ gia dụng.

Dù các nhà đầu tư đang rót hàng tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất bộ nhớ, tuy nhiên trên thực tế, một nhà máy mới ở Đài Loan cần khoảng 19 tháng để vận hành, và thời gian đó còn dài hơn ở Mỹ. Vì vậy, giá tivi cao có thể là thực tế kéo dài sang tận 2028.