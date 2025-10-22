Điện tử tiêu dùng
TV Sony tiếp tục giữ vững ngôi vương ở năm thứ 7 liên tiếp

Thái Tuấn

Thái Tuấn

16:10 | 22/10/2025
Tại sự kiện Value Electronics TV Shootout 2025 vừa được tổ chức ở Mỹ, TV Sony QD-OLED BRAVIA 8 II với độ chuẩn màu gần như tuyệt đối đã xuất sắc giành giải thưởng danh giá King of TV 2025 - TV tốt nhất năm 2025.
Danh hiệu này đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp Sony được trao ngôi vị cao nhất tại Value Electronics TV Shootout, giải thưởng ngành TV danh tiếng bậc nhất hành tinh do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và công nghệ bình chọn, khẳng định vị thế đầu ngành của Sony ở phân khúc TV cao cấp.

Sony QD-OLED BRAVIA 8 II vừa được vinh danh với giải thưởng King of TV 2025

Được mệnh danh là “Oscar của ngành TV”, sự kiện thường niên Value Electronics TV Shootout® là nơi tôn vinh chiếc TV xuất sắc nhất thế giới, trở thành “tiêu chuẩn vàng” của ngành nghe nhìn toàn cầu. Giải thưởng này dựa trên đánh giá chuyên sâu từ hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia kỳ cựu trong ngành công nghiệp điện ảnh và công nghệ hình ảnh thế giới.

Cụ thể, Sony BRAVIA 8 II phiên bản 65 inch đã chinh phục hội đồng giám khảo nhờ hiệu suất vượt trội ở cả hai hạng mục SDR (Dải động tiêu chuẩn) và HDR (Dải động cao). Sản phẩm thể hiện khả năng tái tạo hình ảnh chính xác, mượt mà với điểm số cao nhất trong các hạng mục về độ tương phản thang xám và công nghệ xử lý hình ảnh. Sony BRAVIA 8 II đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo, vượt qua nhiều đối thủ để lên ngôi King of TV 2025, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp Sony giữ vững ngôi vương tại giải thưởng ngành TV danh giá bậc nhất hành tinh.

“Trái tim thông minh” của BRAVIA 8 II là bộ vi xử lý AI mạnh mẽ XR Processor

BRAVIA 8 II đã đưa chuẩn TV lên tầm cao mới với độ sáng ấn tượng, sắc đen tuyệt đối và khả năng hiển thị hàng tỷ sắc màu rực rỡ trên màn hình QD-OLED. “Trái tim thông minh” của BRAVIA 8 II là bộ vi xử lý AI mạnh mẽ XR Processor, phân tích từng chi tiết để tái tạo hình ảnh và âm thanh với độ chân thực tuyệt đối, tạo nên trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao ngay tại nhà. Netflix Adaptive Calibrated Mode, tính năng hợp tác giữa Sony và Netflix, giúp tự động điều chỉnh hình ảnh theo ánh sáng phòng giúp truyền tải đúng ý đồ của đạo diễn. Hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos, BRAVIA 8 II tái hiện độ sáng, tương phản, màu sắc sống động cùng âm thanh vòm chân thực.

Không chỉ hình ảnh, BRAVIA 8 II còn dẫn dắt cảm xúc điện ảnh qua âm thanh đắm chìm với Acoustic Surface Audio+, biến màn hình trở thành loa, nơi mỗi lời thoại vang lên chính xác từ vị trí xuất hiện của nhân vật, từng tiếng mưa, tiếng gió hay nhạc nền lan tỏa khắp khung hình. Và khi kết hợp với BRAVIA Theatre, công nghệ Dolby Atmos cùng 360 Sound Field Mapping mở ra một thế giới âm thanh đa chiều, với hiệu ứng, nhạc nền và giọng nói hòa quyện hoàn hảo, vây quanh người xem từ mọi phía.

Với hệ thống âm thanh phát ra từ màn hình

BRAVIA 8 II còn sở hữu viền màn hình siêu mỏng, thanh thoát và sang trọng, phù hợp với mọi thiết kế nhà, giúp nâng tầm không gian giống của bạn. Với hệ điều hành Google TV, BRAVIA 8 II mang đến kho ứng dụng phong phú hơn 10.000 lựa chọn cùng hơn 700.000 nội dung phim ảnh đa dạng, đồng thời người dùng dễ dàng điều khiển TV và tìm kiếm nội dung yêu thích bằng giọng nói tiếng Việt, tận hưởng trải nghiệm giải trí tiện nghi.

Định hình chuẩn mực “TV và loa thanh chuẩn rạp phim”, Sony đã khai thác tối đa sức mạnh từ hệ sinh thái giải trí toàn cầu của tập đoàn. Thừa hưởng trọn vẹn di sản 101 năm sáng tạo từ Sony Pictures, cái nôi của những bom tấn điện ảnh làm rung chuyển phòng vé trên khắp hành tinh, cùng nền tảng âm nhạc đẳng cấp thế giới từ Sony Music, nền tảng giải trí tương tác hàng đầu và là biểu tượng ngành game huyền thoại PlayStation, cùng hơn 60 năm tiên phong trong ngành TV với những công nghệ hình ảnh và âm thanh vượt trội, Sony BRAVIA TV và BRAVIA Theatre luôn mang đến trải nghiệm giải trí mãn nhãn, tái hiện hình ảnh, âm thanh và cảm xúc điện ảnh một cách sống động như rạp phim. Đây chính là khác biệt mang tính bản sắc, nơi hội tụ giữa chiều sâu công nghệ và sự thấu hiểu nghệ thuật giải trí, điều mà không một thương hiệu nào khác có thể sánh được.

Chi tiết về BRAVIA 8 II xem thêm tại https://www.sony.com.vn/bravia/products/bravia-8m2?cid=pr-apac-188793

TV Sony Sony QD-OLED BRAVIA 8 II Value Electronics TV Shootout 2025 King of TV 2025 - TV tốt nhất năm 2025.

Hà Giang
