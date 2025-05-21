Sony ra mắt dòng TV BRAVIA 2025 hoàn toàn mới

TV SONY BRAVIA 2025

Theo Sony Electronics Việt Nam thì các dòng TV Bravia thế hệ mới sẽ mang đến trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn và sống động chuẩn rạp phim ngay tại nhà. Cụ thể, ngoài việc thừa hưởng công nghệ đỉnh cao từ dòng BRAVIA 9 trứ danh, các mẫu TV mới gồm OLED cao cấp BRAVIA 8 II, Mini LED cao cấp BRAVIA 5 và LED nền BRAVIA 2 II tiếp tục khẳng định vị thế TV chuẩn rạp phim.

Để làm được điều này, Sony đã trang bị bộ vi xử lý AI mạnh mẽ XR Processor, các dòng TV BRAVIA mới đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng, từ kích thước nhỏ gọn đến màn hình siêu lớn 98 inch của BRAVIA 5.

Đồng thời, Sony cũng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đặt mua TV BRAVIA 5 98 inch. Như vậy là từ ngày 09/06 đến 29/06, khi đặt trước sản phẩm, khách hàng được tặng ngay bộ loa cao cấp HT-A9 trị giá 48,490,000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng thêm 12 tháng bảo hành mở rộng khi mua các dòng TV BRAVIA cao cấp, nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm, mang lại sự an tâm và bảo vệ tối đa cho người dùng.

Xem thêm các dòng TV BRAVIA 2025 tại: https://www.sony.com.vn/bravia

TV BRAVIA 8 II

Chia sẻ sâu hơn về TV chuẩn rạp phim, Sony cho biết, nhờ thấu hiểu sâu sắc ngành công nghiệp điện ảnh, cũng như mong muốn và kỳ vọng của các nhà làm phim hay những người sáng tạo nội dung, Sony không chỉ tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa các nhà sáng tạo và khán giả trên dòng TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre mới nhất, mà còn mang đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao ngay tại nhà, đúng như cách mà nhà làm phim mong muốn.

Để hiện thực hóa chất lượng TV chuẩn rạp phim, TV BRAVIA cũng được trang bị Netflix Adaptive Calibrated Mode, đây là thành quả của sự hợp tác giữa Sony và Netflix nhằm tái tạo hình ảnh đúng như ý đồ của đạo diễn, mang lại chất lượng hình ảnh chuẩn rạp phim ngay tại nhà. Chế độ này tự động điều chỉnh hình ảnh dựa trên điều kiện ánh sáng của phòng, đảm bảo trải nghiệm xem tối ưu và chính xác như khi trải nghiệm tại rạp. TV BRAVIA còn hỗ trợ Dolby Vision® và Dolby Atmos®, giúp tái hiện độ sáng rực rỡ, độ tương phản sắc nét, màu sắc phong phú cùng âm thanh vòm sống động, tạo nên không gian giải trí hoàn hảo ngay tại nhà.

Ngoài ra, cả TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre đều tương thích với IMAX® Enhanced, một sự hợp tác giữa IMAX® và DTS, mang đến trải nghiệm nghe nhìn đỉnh cao.

TV BRAVIA BRAVIA 8 II có 2 tùy chọn kích thước là 65 inch và 55 inch

Cụ thể, ở BRAVIA 8 II, người dùng sẽ có 2 tùy chọn kích thước là 65 inch và 55 inch. Với thiết kế Slim One Slate, kết hợp màn hình và viền thành một khối liền mạch, BRAVIA 8 II giúp tạo nên vẻ ngoài tinh tế và hiện đại.

Phần chân đế bằng nhôm gần như biến mất khi nhìn từ góc nghiêng, giúp người xem hoàn toàn tập trung vào những hình ảnh tuyệt đẹp trên màn hình.

Sony cũng đồng thời trang bị bộ vi xử lý XR Processor cùng tấm nền QD-OLED thế hệ mới, giúp BRAVIA 8 II tái hiện chính xác ý đồ của nhà sáng tạo với độ trung thực cao. Công nghệ XR Triluminos Max™ nâng cao độ rực rỡ của màu sắc, giúp mỗi sắc thái trong hàng tỷ màu đều được tái tạo tự nhiên và sống động.

Ngoài ra, bộ vi xử lý XR Processor cũng tối ưu hóa độ tinh khiết màu sắc và dải màu rộng của tấm nền QD-OLED, mang lại trải nghiệm hình ảnh đầy ấn tượng. Đặc biệt, bộ vi xử lý AI mạnh mẽ XR Processor phân tích dữ liệu một cách chính xác và tối ưu hóa hình ảnh, đảm bảo độ chân thực tối đa. Kết hợp với tấm nền có độ sáng cao và cảm biến nhiệt độ, công nghệ XR Contrast Booster điều khiển ánh sáng chính xác, tạo nên hình ảnh với chiều sâu và chi tiết sống động.

Sony cũng đồng thời sử dụng công nghệ Acoustic Surface Audio+™ biến toàn bộ màn hình thành loa mạnh mẽ, phát ra âm thanh trực tiếp từ vị trí của cảnh hành động, tạo trải nghiệm nghe nhìn như trong rạp chiếu phim. Nhờ khả năng kết hợp hình ảnh OLED sắc nét và âm thanh sống động, BRAVIA 8 II mang đến trải nghiệm điện ảnh chân thực ngay tại nhà.

TV BRAVIA 5 98 inch: TV chuẩn rạp phim với màn hình khổng lồ

Ở TV BRAVIA 5, đây là phiên bản TV Mini LED cao cấp hoàn toàn mới được bổ sung vào dải sản phẩm năm nay, giúp mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh ấn tượng với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Được trang bị XR Backlight Master Drive,­ công nghệ độc quyền dành riêng cho màn hình chuyên dụng, BRAVIA 5 có khả năng điều khiển các đèn LED thông minh để làm mờ cục bộ một cách chính xác. Điều này tạo ra độ tương phản vượt trội, tái hiện rõ nét sự chuyển đổi giữa ánh sáng và bóng tối, từ vùng tối nhẹ trên khuôn mặt đến những điểm sáng rực rỡ, mang lại chiều sâu và sự tinh tế trong từng khung hình.

Dòng TV BRAVIA 5 sẽ có 5 kích thước màn hình, bao gồm 98, 85, 75, 65 và 55 inch, với nhiều tùy chọn phù hợp với mọi không gian giải trí cũng như các tính năng cao cấp, vừa giúp mang đến chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp, vừa tạo ra âm thanh lan tỏa khắp phòng, biến mỗi buổi xem phim thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Dòng TV BRAVIA 5 sẽ có 5 kích thước màn hình, bao gồm 98, 85, 75, 65 và 55 inch, với nhiều tùy chọn phù hợp với mọi không gian giải trí

BRAVIA 5 cũng được trang bị công nghệ âm thanh Acoustic Multi-Audio™, với các loa tweeter định vị âm thanh giúp âm thanh phát ra từ đúng vị trí của cảnh hành động trên màn hình. Điều này tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động, mang lại cảm giác chân thực như đang thưởng thức tại rạp chiếu phim.

Riêng model TV BRAVIA 5 98 inch, khách hàng khi đặt trước sản phẩm này trong thời gian từ 09/06 đến 29/06 sẽ nhận được ngay bộ loa HT-A9 trị giá 48,490,000 đồng. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu chiếc TV màn hình lớn đẳng cấp nhất của Sony cùng bộ loa cao cấp, mang lại trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao ngay tại nhà.

TV BRAVIA 2 II với 5 kích thước 75, 65, 55, 50, 43 inch

TV BRAVIA 2 II là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tận hưởng trải nghiệm xem phim chất lượng cao ngay tại nhà.

Sở hữu đầy đủ các tính năng thiết yếu của một chiếc TV thông minh, TV BRAVIA 2 II dễ dàng ‘biến’ những bộ phim HD cũ lên độ phân giải 4K sắc nét, trong khi công nghệ âm thanh Dolby Atmos® và DTS:X® mang đến trải nghiệm âm thanh sống động, cuốn hút.

BRAVIA 2 II luôn sẵn sàng với kho nội dung phong phú và dễ dàng sử dụng từ Google TV

Bên cạnh đó, nhờ được tích hợp nền tảng Google TV, BRAVIA 2 II luôn sẵn sàng với kho nội dung phong phú và dễ dàng sử dụng, giúp người dùng thoải mái khám phá và thưởng thức những bộ phim yêu thích. Sản phẩm gồm 5 kích thước 75, 65, 55, 50, 43 inch mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng.

Điều khiển từ xa của dòng TV BRAVIA 2025 được trang bị thêm nút bấm riêng cho ứng dụng FPT Play; YouTube, Netflix, VTV Go,…

Điều khiển từ xa của dòng TV BRAVIA 2025 được trang bị thêm nút bấm riêng cho ứng dụng FPT Play; YouTube, Netflix, VTV Go,…, giúp người dùng có thể truy cập kho nội dung phong phú chỉ bằng một thao tác đơn giản, tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giải trí tại gia.

Sony cũng đồng thời ra mắt BRAVIA Theatre để mang lại trải nghiệm liền mạch

Và để tạo nên một hệ thống rạp hát tại gia hoàn hảo, Sony cũng đồng thời ra mắt dòng thiết bị âm thanh BRAVIA Theatre để mang lại trải nghiệm liền mạch. Người dùng cũng có thể điều khiển cả hai sản phẩm từ điện thoại thông minh qua ứng dụng BRAVIA Connect, điều chỉnh âm lượng và cài đặt mà không cần điều khiển từ xa. Các cài đặt âm thanh từ loa BRAVIA Theatre hiển thị trực tiếp trong menu Cài đặt nhanh của TV BRAVIA.