Vô lăng gập đầu tiên trên thế giới tự thu gọn khi xe ở chế độ tự lái

Vô lăng có thể gập lại được thiết kế để hoạt động ở hai chế độ. Ảnh: interestingengineering

Vô lăng hoạt động theo hai trạng thái riêng biệt tùy thuộc chế độ lái. Khi người lái cầm vô lăng thủ công, nó vận hành giống vô lăng thông thường với đầy đủ chức năng điều khiển. Nhưng khi xe chuyển sang chế độ tự động cấp độ 4, vô lăng thu gọn hoàn toàn, giải phóng không gian khoang lái và cho phép sử dụng cabin thoải mái hơn. Theo tiêu chuẩn xe tự lái, cấp độ 4 là mức xe có thể xử lý toàn bộ nhiệm vụ lái trong các điều kiện được xác định trước mà không cần sự can thiệp của con người.

Hai công ty cho biết thiết kế này giải quyết bài toán đang trở nên cấp thiết trong ngành xe tự lái. Vô lăng truyền thống chiếm không gian lớn trong cabin và trở nên thừa thãi khi xe tự vận hành. Các nhà sản xuất đang suy nghĩ lại cách bố trí nội thất khi xe hướng tới mức tự động cao hơn. Vô lăng, bàn đạp và táp-lô được thiết kế cho người điều khiển liên tục giờ đây hạn chế khả năng sử dụng linh hoạt không gian bên trong xe.

Vô lăng gập tích hợp trực tiếp với hệ thống lái tự động của Tensor Robocar để đảm bảo chuyển đổi mượt mà giữa hai chế độ. Khi vô lăng thu vào, khoang lái phía trước chuyển thành không gian mở rộng.

Tensor cho biết người ngồi xe có thể thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, có thêm khoảng để chân và trải nghiệm giống như đang ở trong phòng khách thay vì cabin xe. Điều này đặc biệt hữu ích trên những chuyến đi dài khi người dùng muốn nghỉ ngơi hoặc làm việc thay vì phải tập trung vào lái xe.

Hệ thống an toàn được thiết kế để thay đổi tự động dựa trên chế độ lái đang sử dụng. Khi vô lăng thu vào ở chế độ tự động, xe kích hoạt túi khí hành khách gắn trong bảng đồng hồ phía trước. Khi người lái chọn chế độ thủ công, hệ thống chuyển sang sử dụng túi khí được tích hợp bên trong vô lăng.

Autoliv khẳng định cả hai cấu hình đều mang lại mức độ bảo vệ như nhau cho người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm. Fabien Dumont, Giám đốc công nghệ của Autoliv giải thích rằng an toàn ô tô không còn theo triết lý một khuôn mẫu cho tất cả, thay vào đó cần một hệ thống thông minh có khả năng thích ứng liền mạch với nhu cầu của người lái.

Autoliv cho biết hệ thống vô lăng gập phản ánh sự thay đổi sâu rộng hơn trong cách thiết kế các linh kiện an toàn cho xe tự lái. Các nhà sản xuất không còn chỉ tập trung vào hiệu suất bảo vệ khi va chạm như trước đây. Thay vào đó, hệ thống an toàn giờ đây cần điều chỉnh linh hoạt theo trạng thái xe đang thay đổi và cách người dùng tương tác với xe. Sự chuyển đổi này đòi hỏi các nhà cung cấp thiết bị an toàn phải mở rộng vai trò, từ chỗ chỉ cung cấp linh kiện thụ động sang tham gia định hình toàn bộ trải nghiệm sử dụng xe.

Tensor nhấn mạnh vô lăng gập này được phát triển cho sản xuất thực tế chứ không phải để trưng bày trong các triển lãm xe concept. Công ty dự định bán Tensor Robocar cho khách hàng cá nhân thay vì chỉ phục vụ các chương trình thí điểm có quy mô nhỏ hoặc đội xe dùng chung.

Jay Xiao, Giám đốc điều hành của Tensor cho biết công nghệ tự lái hoàn toàn mang đến trải nghiệm đột phá, nhưng nhiều người vẫn muốn lái xe thủ công trong một số tình huống nhất định. Cách tiếp cận hai chế độ với vô lăng gập kết hợp ưu điểm của cả hai thế giới và cho khách hàng quyền tự do lựa chọn theo ý muốn.

Mẫu xe tự lái Tensor Robocar sẽ hỗ trợ đầy đủ các cấp độ tự động từ 0 đến 4, cho phép người dùng chuyển đổi giữa điều khiển thủ công hoàn toàn và vận hành tự động bất cứ lúc nào và sẽ được bán tại ba thị trường lớn gồm Mỹ, các nước châu Âu và khu vực Trung Đông.

Autoliv kỳ vọng sự hợp tác này sẽ mở đường cho nhiều đổi mới khác trong thiết kế nội thất xe tự lái, nơi phần cứng cần thích ứng liền mạch như cách phần mềm đang điều khiển chiếc xe.