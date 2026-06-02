Một máy chủ làm mát bằng chất lỏng của iFlytek được trang bị chip Huawei Kunpeng 920 và chip Ascend AI, được trưng bày tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Trung Quốc học cách xây dựng AI không cần Nvidia

Các công ty công nghệ Trung Quốc đang giảm dần phụ thuộc vào Nvidia để xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo và xe tự lái. Xu hướng này không còn dừng ở phản ứng trước lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ, mà chuyển sang bài toán kinh doanh, chi phí và khả năng mở rộng quy mô.

Công ty robot Zelostech cho biết họ có kế hoạch sử dụng nhiều nhà cung cấp chip khác nhau trong vòng một đến hai năm tới thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Nvidia. Doanh nghiệp này hiện vận hành hơn 25.000 phương tiện tự hành tại hơn 20 quốc gia, chủ yếu phục vụ logistics giao hàng tại Trung Quốc.

Theo ông Shi Yunjian, Giám đốc tài chính và đầu tư của Zelostech, chip sản xuất tại Trung Quốc có chi phí thấp hơn nhiều so với hai bộ xử lý Nvidia Orin mà mỗi xe đang sử dụng. Với doanh nghiệp xe tự lái, giá thành phần cứng trở thành yếu tố sống còn khi các hãng phải mở rộng đội xe để thu thập dữ liệu vận hành và thuyết phục cơ quan quản lý về độ an toàn của công nghệ.

Khoảng cách quy mô cho thấy tham vọng của các công ty Trung Quốc đang tăng nhanh. Waymo của Alphabet hiện có gần 4.000 xe tự hành hoạt động, trong khi riêng Zelostech tuyên bố đã vượt mốc 25.000 phương tiện.

Không chỉ Zelostech, nhiều hãng xe điện Trung Quốc cũng đang phát triển chất bán dẫn riêng cho hệ thống hỗ trợ lái xe. BYD, Nio và Xpeng đều đã công bố chip nội bộ nhằm giảm phụ thuộc vào Nvidia.

Nio cho biết sẽ tăng gấp năm lần chi tiêu cho sức mạnh tính toán trong năm nay. Tuy nhiên, CEO William Li nói công ty không còn tập trung mua chip Nvidia mà chuyển sang thuê hạ tầng tính toán từ nhiều loại bộ xử lý khác nhau.

Trong khi đó, Xpeng đã đưa chip Turing do chính công ty phát triển lên một mẫu xe hợp tác cùng Volkswagen. Hãng xe Đức cũng bắt tay Horizon Robotics của Trung Quốc để phát triển hệ thống hỗ trợ lái dành riêng cho thị trường nội địa mà không cần Nvidia.

Xu hướng này xuất hiện dù các chip xe tự lái của Nvidia chưa nằm trong nhóm bị Mỹ hạn chế xuất khẩu như chip AI cao cấp phục vụ huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn.

Không chỉ lĩnh vực ô tô, các nhà phát triển AI Trung Quốc cũng đang tối ưu mô hình để chạy trên phần cứng trong nước thay vì phụ thuộc hệ sinh thái CUDA của Nvidia.

Các mô hình mới như MiniMax, Kimi hayDeepSeek V4 đều đã tương thích với chip nội địa của Trung Quốc. Theo Goldman Sachs, DeepSeek V4 có thể hoạt động trên tám loại chip do Trung Quốc sản xuất, gồm chip của Huawei và Alibaba.

Các nhà phân tích Goldman Sachs nhận định xu hướng chuyển dịch sang chip nội địa sẽ tăng tốc trong giai đoạn 2026 đến 2028.

Nvidia thừa nhận mất thị phần chip AI Trung Quốc vào tay Huawei CEO Nvidia Jensen Huang lần đầu thừa nhận hãng đã “phần lớn nhượng lại” thị trường chip AI Trung Quốc cho Huawei sau loạt hạn ...

Huawei cũng đang trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm bị Mỹ siết hạn chế công nghệ. Tập đoàn này vừa công bố phương pháp phát triển chip mới và dự kiến tích hợp vào các sản phẩm sắp ra mắt.

Ông Kevin Xu, nhà sáng lập quỹ Interconnected Capital, cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc vẫn cần chip Nvidia trong ba đến năm năm tới. Tuy nhiên, Bắc Kinh có động lực lớn để giảm phụ thuộc càng sớm càng tốt vì chip nội địa chỉ có thể cải thiện khi được sử dụng trong môi trường thực tế.

“Càng nhiều chip Nvidia xuất hiện trong hệ sinh thái, mối quan hệ đó càng bị pha loãng”, ông nói.

Doanh thu của Nvidia tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đang giảm trong bối cảnh công ty đẩy mạnh hiện diện tại Đài Loan với kế hoạch đầu tư tới 150 tỷ USD mỗi năm.

Nvidia hiện vẫn giữ lợi thế lớn về phần mềm và hệ sinh thái AI toàn cầu. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, cuộc chơi đang thay đổi. Tham vọng công nghệ của Bắc Kinh không còn xoay quanh việc tiếp cận Nvidia, mà là khả năng xây dựng hệ sinh thái riêng đủ sức vận hành mà không cần hãng chip Mỹ này.