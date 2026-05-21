Nvidia thừa nhận mất thị phần chip AI Trung Quốc vào tay Huawei. Ảnh Jensen Huang, người sáng lập kiêm CEO của Nvidia, vẫy tay sau buổi lễ đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Bức Ảnh vẫy tay chào cho thấy nhiều lớp ý nghĩa mà bây giờ giới truyền thông mới hiểu rõ ẩn ý. Ảnh: Getty.

Nvidia thừa nhận mất thị trường AI Trung Quốc

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết công ty đã “phần lớn nhượng lại” thị trường chip trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc cho Huawei, trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ tiếp tục siết chặt ngành bán dẫn AI toàn cầu.

Phát biểu với CNBC sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất, Huang cho rằng Huawei đang nổi lên như đối thủ lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực hạ tầng AI tại Trung Quốc.

“Nhu cầu ở Trung Quốc rất lớn. Huawei rất mạnh và hệ sinh thái chip nội địa của họ đang hoạt động khá tốt vì chúng tôi đã rời khỏi thị trường đó”, ông nói.

Đây được xem là lần hiếm hoi lãnh đạo Nvidia công khai thừa nhận tác động trực tiếp từ các lệnh hạn chế xuất khẩu của Washington đối với vị thế của hãng tại Trung Quốc.

Huawei hưởng lợi từ khoảng trống Nvidia để lại

Trong nhiều năm, Trung Quốc từng đóng góp ít nhất 20% doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia, lĩnh vực tạo ra phần lớn lợi nhuận từ cơn sốt AI toàn cầu.

Tuy nhiên, kể từ tháng 4/2026, chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu Nvidia phải xin giấy phép đặc biệt nếu muốn xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Động thái này gần như chặn hoàn toàn việc bán các dòng chip cao cấp như H200 cho thị trường Trung Quốc.

Khoảng trống đó nhanh chóng tạo cơ hội cho Huawei mở rộng ảnh hưởng. Tập đoàn công nghệ Trung Quốc vốn nổi tiếng ở lĩnh vực viễn thông nay đang đẩy mạnh sản xuất chip AI nội địa nhằm thay thế nguồn cung từ Mỹ.

Huawei dẫn đầu thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu Sau ba năm liên tiếp suy giảm với tổng mức giảm 14% giai đoạn 2022–2024, thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu phục hồi ...

Theo Jensen Huang, Huawei vừa trải qua “một năm kỷ lục” và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Diễn biến này phản ánh mục tiêu tự chủ bán dẫn mà Bắc Kinh theo đuổi nhiều năm qua đang tăng tốc nhờ chính áp lực từ Washington.

Nvidia tăng trưởng bùng nổ dù mất thị trường Trung Quốc

Dù gặp khó tại Trung Quốc, Nvidia vẫn ghi nhận quý kinh doanh tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu AI toàn cầu.

Doanh thu quý vừa qua tăng 85%, đạt 81,62 tỷ USD, so với mức 44,06 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Công ty đồng thời công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD và tăng cổ tức cho cổ đông.

Jensen Huang cho rằng AI đang mở ra cơ hội tăng trưởng “lớn hơn nhiều lần” cho Nvidia, khi toàn bộ nền kinh tế AI toàn cầu đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Ông mô tả ngành AI hiện gồm “5 tầng” chính gồm năng lượng, chip, cơ sở hạ tầng, mô hình AI và ứng dụng.

Theo Huang, ưu tiên lớn nhất hiện nay của Nvidia là mở rộng chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu đang tăng với tốc độ hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Cuộc chiến chip AI Mỹ - Trung còn kéo dài

Dù xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tuần trước cùng Tổng thống Trump, Jensen Huang cho biết Nvidia không kỳ vọng sớm được nối lại hoạt động bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc.

“Tôi không kỳ vọng gì cả”, ông nói khi đề cập khả năng Washington nới lỏng kiểm soát xuất khẩu.

Trước đó, Reuters cho biết một số doanh nghiệp Trung Quốc như Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com được cấp phép mua chip H200 trong phạm vi hạn chế.

Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ khẳng định vấn đề kiểm soát chip AI không nằm trong chương trình đàm phán thương mại gần đây với Trung Quốc, cho thấy khả năng nới lỏng diện rộng vẫn còn khá xa.

Ở góc độ thị trường, việc Nvidia mất chỗ đứng tại Trung Quốc có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành bán dẫn toàn cầu. Nếu Huawei tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất chip AI nội địa, Trung Quốc có thể hình thành hệ sinh thái AI riêng, giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ trong dài hạn.