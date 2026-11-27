Lạng Sơn xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch năm 2026. Ảnh minh họa: Toquoc.vn.

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng biên

Với chủ đề “Xứ Lạng - Kết nối giao thương, lan tỏa du lịch”, Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Lạng Sơn dự kiến diễn ra vào 8h ngày 28/11/2026, tại Nhà khách A1, số 35 Đinh Tiên Hoàng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức, là dịp giới thiệu những thế mạnh của địa phương, mở rộng cơ hội hợp tác, tăng cường liên kết giữa hoạt động du lịch với thương mại và dịch vụ, qua đó đưa hình ảnh vùng đất biên cương đến gần hơn với du khách.

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ thống di tích lịch sử, văn hóa lâu đời cùng bản sắc phong phú của đồng bào các dân tộc, Lạng Sơn có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá địa chất, trải nghiệm văn hóa cộng đồng và du lịch gắn với hoạt động thương mại biên giới. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp của núi rừng Đông Bắc, những làng bản bình yên, không gian văn hóa truyền thống và nhịp sống giao thương vùng cửa khẩu tạo nên nét riêng cho xứ Lạng, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng những hành trình trải nghiệm đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Lạng Sơn xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch năm 2026.

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ tham quan không gian trưng bày du lịch Lạng Sơn, thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng, theo dõi video giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, tham gia thảo luận và chứng kiến hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây là cơ hội để các bên trao đổi về khả năng khai thác tài nguyên du lịch, xây dựng sản phẩm, phát triển thị trường và hình thành những mối liên kết trong hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến.

Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm mang đậm dấu ấn địa phương, việc kết nối các điểm tham quan với dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và sản phẩm đặc trưng có thể giúp Lạng Sơn gia tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ sản xuất cũng như người dân tại các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch.

Lạng Sơn xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch năm 2026. Ảnh minh họa: Báo Dân trí.

Công nghệ số đưa du lịch xứ Lạng đến gần du khách

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến trực tiếp, công nghệ số đang mở ra nhiều phương thức tiếp cận thị trường cho ngành du lịch. Ngay trong giấy mời tham dự hội nghị, Ban tổ chức đã tích hợp mã QR để đại biểu truy cập tài liệu điện tử, đồng thời giới thiệu địa chỉ cổng thông tin du lịch Lạng Sơn tại langsontourism.com.vn. Việc sử dụng những công cụ này giúp người tham dự thuận tiện hơn trong quá trình tiếp cận thông tin, giảm sự phụ thuộc vào tài liệu in và tạo thêm kênh kết nối giữa hoạt động xúc tiến trực tiếp với môi trường trực tuyến.

Từ những công cụ số cơ bản, Lạng Sơn có thể mở rộng khả năng quảng bá thông qua bản đồ du lịch tương tác, hình ảnh toàn cảnh 360 độ, video trải nghiệm, thuyết minh điện tử đa ngôn ngữ và các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến. Nếu được triển khai đồng bộ, những giải pháp này sẽ giúp du khách chủ động tìm kiếm thông tin, lựa chọn hành trình, khám phá các điểm đến trước chuyến đi, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tiếp cận khách hàng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và hộ kinh doanh du lịch cộng đồng, môi trường số còn tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận phản hồi của khách hàng và xây dựng thương hiệu riêng. Việc kết hợp quảng bá du lịch với thương mại điện tử cũng có thể giúp những sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và hàng thủ công truyền thống của xứ Lạng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa, thiên nhiên thành giá trị kinh tế cho cộng đồng địa phương.

Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Lạng Sơn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị truyền thông, mở rộng cơ hội hợp tác, phát huy những lợi thế riêng có của vùng đất biên cương. Khi các giá trị truyền thống được kết hợp hài hòa với phương thức quảng bá hiện đại, xứ Lạng có thêm cơ hội khẳng định dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.