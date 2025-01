Tân giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn là ai?

Sáng 13-5, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, đại diện lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc bổ nhiệm đại tá Vũ Như Hà - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) - đảm nhiệm chức vụ giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.