Tra cứu chi tiết 3321 phường, xã, đặc khu của 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp

Bản đồ tra cứu danh sách 3321 xã, phường, đặc khu chính thức sau sáp nhập

Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tiếp đó Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành 34 Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cả nước có 3321 xã, phường, đặc khu chính thức.

Sau khi sắp xếp lại bộ máy, cả nước giảm từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị cấp xã. Trong đó, TP.HCM là địa phương có nhiều đơn vị cấp xã nhất với 168 đơn vị. Tỉnh Lai Châu có ít đơn vị cấp xã nhất còn 38 đơn vị. Đặc biệt, Hà Nội sáp nhập nhiều đơn vị nhất với tỉ lệ giảm hơn 77% còn 126 phường, xã.

Sau khi sắp xếp, cả nước có 13 đặc khu: Tỉnh An Giang có 3 đặc khu là Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu; TP Hải Phòng có đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ; Quảng Ninh có đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. TP.HCM có đặc khu Côn Đảo; TP Đà Nẵng có đặc khu là Hoàng Sa; tỉnh Khánh Hòa là đặc khu Trường Sa; tỉnh Lâm Đồng có đặc khu Phú Quý; Quảng Ngãi có đặc khu là Lý Sơn và tỉnh Quảng Trị có đặc khu Cồn Cỏ.