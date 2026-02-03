Google ra mắt Project Genie: AI tạo thế giới ảo theo thời gian thực

Project Genie đánh dấu bước tiến mới của Google trong lĩnh vực “mô hình thế giới” (world model), hướng đi được xem là nền tảng cho các hệ thống AI có khả năng hiểu và mô phỏng môi trường giống đời thực.

Project Genie được phát triển dựa trên mô hình Genie 3, ra mắt trước đó, nhưng mở rộng phạm vi tiếp cận khi cho phép một nhóm người dùng trả phí trực tiếp bước vào các thế giới ảo do AI tạo ra. Nền tảng hoạt động của công nghệ dựa trên nền web có tích hợp các công cụ AI của Google như Nano Banana Pro và Gemini.

Google DeepMind giới thiệu Project Genie

Quá trình trải nghiệm bắt đầu bằng việc người dùng nhập mô tả bằng văn bản hoặc hình ảnh để phác thảo thế giới, xác định bối cảnh, nhân vật và phong cách. Sau bước “World Sketching”, người dùng có thể lựa chọn góc nhìn thứ nhất hoặc thứ ba, cách di chuyển như đi bộ, bay hay lái xe, trước khi bước vào không gian ảo.

Khác với các môi trường 3D tĩnh, Project Genie tạo địa hình mới liên tục theo hành trình khám phá, đồng thời ghi nhớ các khu vực đã sinh ra để đảm bảo tính nhất quán. Trong thế giới này, các nhân vật và vật thể có thể di chuyển, tương tác vật lý và phản hồi theo thời gian thực. Hình ảnh được hiển thị ở độ phân giải 720p với tốc độ khoảng 20–24 khung hình/giây.

Do yêu cầu tính toán lớn, mỗi phiên trải nghiệm hiện bị giới hạn trong 60 giây. Trong thời gian đó, người dùng được cấp một tài nguyên xử lý riêng nhằm đảm bảo tính ổn định và riêng tư. Sau khi kết thúc phiên, người dùng có thể tải video ghi lại hành trình khám phá.

Bên cạnh việc tạo mới, Project Genie còn cung cấp tính năng “World Remixing”, cho phép chỉnh sửa hoặc phối lại các thế giới có sẵn từ thư viện được tuyển chọn hoặc từ các không gian ngẫu nhiên. Điều này mở ra một hệ sinh thái sáng tạo mang tính cộng đồng, nơi người dùng có thể phát triển ý tưởng dựa trên sản phẩm của người khác.

Giao diện Project Genie

Google cho biết công nghệ này có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như đào tạo robot, huấn luyện tác nhân AI, thiết kế kiến trúc, phát triển game, sản xuất phim, mô phỏng lịch sử và đào tạo kỹ năng trong môi trường ảo. Về lâu dài, các mô hình thế giới được xem là bước đệm quan trọng trong tham vọng xây dựng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Hiện Project Genie chỉ dành cho người đăng ký gói Google AI Ultra với mức phí 250 USD mỗi tháng, áp dụng cho người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Hoa Kỳ. Google cũng lưu ý đây mới là nguyên mẫu thử nghiệm, các thế giới tạo ra có thể chưa hoàn hảo, các caasi trúc vật lý đôi lúc chưa chính xác, điều khiển còn giật, lag và một số tính năng nâng cao vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Dù còn hạn chế, sự xuất hiện của Project Genie cho thấy thế giới ảo do AI tạo dựng đang tiến gần hơn đến việc ứng dụng thực tiễn.