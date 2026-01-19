OpenAI ra mắt ChatGPT Translate, đối đầu với với Google Dịch

Theo Cnet, ChatGPT Translate có giao diện quen thuộc với bố cục hai khung văn bản song song, tự động nhận diện ngôn ngữ và hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ. Ở cái nhìn đầu tiên, công cụ này không khác nhiều so với Google Dịch hay các nền tảng dịch trực tuyến phổ biến hiện nay.

Giao diện của ChatGPT Translate

Tuy nhiên, tham vọng của OpenAI không dừng lại ở việc chuyển ngữ cơ bản. Khi cuộn xuống giao diện, người dùng sẽ thấy các gợi ý cho phép mở rộng trải nghiệm dịch thuật, như chỉnh sửa tông giọng, đơn giản hóa nội dung hoặc viết lại theo mục đích cụ thể. Chỉ với một cú nhấp, người dùng có thể yêu cầu bản dịch theo phong cách trang trọng, học thuật, hoặc dễ hiểu như đang giải thích cho trẻ em.

Khi chọn các tùy chọn này, hệ thống sẽ đưa người dùng sang giao diện ChatGPT chính với các câu lệnh được thiết lập sẵn, cho phép tiếp tục tùy biến sâu hơn dựa trên ngữ cảnh và đối tượng sử dụng. Đây cũng là điểm khác biệt cốt lõi mà OpenAI muốn nhấn mạnh: dịch thuật không chỉ là đúng nghĩa, mà còn phải “đúng người, đúng hoàn cảnh”.

ChatGPT Translate nổi bật nhờ khả năng hiểu ngữ cảnh và tông giọng

Theo đánh giá của Android Authority, sức mạnh lớn nhất của ChatGPT Translate nằm ở khả năng hiểu ngữ cảnh và tông giọng, biến công cụ này từ một “bộ từ điển thông minh” thành một trợ lý biên tập ngôn ngữ. OpenAI cũng hé lộ kế hoạch bổ sung các tính năng như dịch qua giọng nói hoặc hình ảnh (chẳng hạn ảnh chụp biển báo), dù chưa công bố thời điểm triển khai.

Việc OpenAI tung ra ChatGPT Translate diễn ra trong bối cảnh Google đang đẩy mạnh tích hợp AI vào Google Dịch. Năm 2024, Google đã bổ sung thêm 110 ngôn ngữ, đồng thời phát triển các tính năng dịch hội thoại thời gian thực, dịch qua tai nghe và cải thiện khả năng xử lý thành ngữ, tiếng lóng địa phương với mô hình Gemini.

Ở chiều ngược lại, ChatGPT Translate hiện vẫn còn những hạn chế. Công cụ này chủ yếu hỗ trợ văn bản thuần túy trên máy tính và nhập liệu bằng giọng nói trên thiết bị di động. Các tính năng nâng cao như dịch tài liệu PDF, Word, dịch toàn bộ trang web, chữ viết tay hay hội thoại trực tiếp vẫn chưa xuất hiện. Danh mục hơn 50 ngôn ngữ cũng còn khá khiêm tốn so với quy mô của Google Dịch.

Việc ra mắt ChatGPT Translate có thể chỉ là "phát súng mở màn" của OpenAI. Ảnh: Bureauwork

Đại diện OpenAI không bình luận trực tiếp về sản phẩm mới, nhưng cho biết công ty đang nỗ lực cải thiện năng lực ngôn ngữ của ChatGPT, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá mới để đo hiệu quả của AI trên nhiều ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa khác nhau.

Dù Google vẫn đang giữ vị thế dẫn đầu, sự xuất hiện của ChatGPT Translate được xem là “phát súng mở màn” cho một cuộc cạnh tranh mới trong lĩnh vực dịch thuật. Như Android Authority nhận định, tương lai của dịch ngôn ngữ có thể không chỉ nằm ở độ chính xác, mà còn ở khả năng thích nghi linh hoạt với người đang giao tiếp.