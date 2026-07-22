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Chứng khoán 22/7: Lao dốc, VN-Index thủng mốc 1.700 điểm và mất 62 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

16:54 | 22/07/2026
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Chứng khoán 22/7 lao dốc khi VN-Index mất 62,03 điểm, thủng mốc 1.700 điểm, lùi về vùng thấp nhất từ đầu tháng 4 trong bối cảnh khối ngoại bán ròng gần 1.952 tỷ đồng.
Chứng khoán 21/7: VN-Index mất gần 13 điểm, công nghệ và dầu khí gây áp lực Chứng khoán 21/7: VN-Index mất gần 13 điểm, công nghệ và dầu khí gây áp lực
Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền
Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch ngày 22/7 với áp lực bán tháo trên diện rộng. VN-Index đóng cửa tại 1.668,53 điểm, giảm 62,03 điểm, tương ứng 3,58% so với tham chiếu. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp và đưa chỉ số về vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 4.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện ngay từ đầu phiên. Sau đợt khớp lệnh ATO, áp lực bán gia tăng đẩy VN-Index lùi nhanh về vùng 1.700 điểm. Chỉ số giằng co trong biên độ hẹp quanh mốc này ở phiên sáng, sau đó nới rộng đà giảm khi bước vào phiên chiều và đóng cửa ở vùng thấp nhất trong ngày.

Sắc đỏ bao trùm sàn HoSE với 245 mã giảm, áp đảo so với 75 mã tăng và 45 mã đứng giá. Rổ VN30 ghi nhận 27 mã giảm, trong đó 3 mã chạm sàn, chỉ 2 mã tăng và 1 mã đứng tham chiếu. VN30-Index mất 54,42 điểm, lùi về 1.826,90 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 5,25 điểm, tương ứng 1,87%, còn 275,49 điểm với 100 mã giảm và 40 mã tăng. UPCoM-Index giảm 0,65 điểm, xuống 124,77 điểm. Thanh khoản sàn HoSE lên gần 23.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền bán ra tăng mạnh so với các phiên trước.

Đà giảm của phiên 22/7 nối tiếp chuỗi điều chỉnh kéo dài từ tuần trước, khi VN-Index lần lượt đánh mất mốc 1.800 điểm rồi tới 1.700 điểm. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi nhiều mã trụ liên tục dò tìm vùng giá thấp, còn dòng tiền bắt đáy chưa cho thấy sự quyết liệt cần thiết để chặn đà rơi.

Bảng điện tử chứng khoán phiên 22/7 với VN-Index giảm mạnh dưới 1.700 điểm
Bảng điện tử chứng khoán phiên 22/7 với VN-Index giảm mạnh dưới 1.700 điểm

Ngân hàng và bất động sản dẫn dắt đà giảm

Nhóm bất động sản là tâm điểm điều chỉnh khi bộ ba cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt lao dốc. VIC giảm 6,99%, VHM giảm 6,96% và VRE giảm 5,64%. Riêng VIC lấy đi khoảng 25 điểm của VN-Index, trở thành mã gây sức ép lớn nhất lên chỉ số trong phiên.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bất động sản vẫn giữ được sắc xanh. DIG tăng 1,38%, DXG tăng 0,91% và KDH tăng 0,56%. Diễn biến phân hóa cho thấy dòng tiền chưa rời hẳn nhóm mà chỉ dịch chuyển khỏi các mã vốn hóa lớn.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh và góp phần kéo chỉ số đi xuống. HDB giảm 4,27%, CTG giảm 3,88%, VCB giảm 3,88%, TPB giảm 3,09%, TCB giảm 2,68% và STB giảm 2,34%. Nhiều mã trụ như VCB, CTG, BID và TCB nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất tới VN-Index.

Áp lực chốt lời cũng là yếu tố tác động tới nhóm ngân hàng sau giai đoạn nhiều mã đã tăng mạnh. Trong ngắn hạn, dòng tiền có xu hướng thu hẹp, khiến các cổ phiếu vốn hóa lớn dễ bị điều chỉnh khi thị trường chung suy yếu. Diễn biến giá đi ngược với nền tảng tín dụng đang cải thiện.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 15/7, tín dụng toàn nền kinh tế tăng khoảng 10,18% so với cuối năm 2025. Dòng vốn tiếp tục hướng vào sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và tiêu dùng. Techcombank vừa công bố lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ, cho thấy nền tảng lợi nhuận của nhóm vẫn duy trì tích cực.

Chứng khoán, công nghệ, bán lẻ và logistics chịu áp lực

Nhóm chứng khoán giảm theo xu hướng chung của thị trường. VIX giảm 3,2%, SSI giảm 2,37% và VCI giảm 1,24%. Kết quả kinh doanh quý II của một số công ty chứng khoán chưa khởi sắc, khi mảng tự doanh của Vietcap ghi nhận diễn biến kém tích cực, tạo thêm áp lực lên tâm lý nhà đầu tư.

Nhóm công nghệ phân hóa. FPT nằm trong số ít cổ phiếu trụ giữ được vai trò nâng đỡ chỉ số trong phần lớn thời gian giao dịch, bên cạnh VNM, GVR, PGV và SAB. Tuy nhiên lực đỡ từ nhóm không đủ bù đắp đà bán ra tại các cổ phiếu vốn hóa lớn khác.

Chứng khoán 22/7: Lao dốc, VN-Index thủng mốc 1.700 điểm và mất 62 điểm

Nhóm bán lẻ ghi nhận diễn biến tiêu cực. MWG nằm trong nhóm cổ phiếu tác động mạnh tới VN-Index. Đáng chú ý, PNJ giảm về mức giá sàn 35.500 đồng và rơi vào trạng thái trắng bên mua, lùi về vùng giá thấp nhất kể từ năm 2021 sau chuỗi phiên bị bán ra liên tục.

Nhóm cảng biển và logistics cũng giảm theo thị trường chung khi tâm lý thận trọng lan rộng. Áp lực bán xuất hiện ở phần lớn cổ phiếu vận tải và khai thác cảng, phản ánh trạng thái phòng thủ của dòng tiền trong bối cảnh chỉ số mất các mốc hỗ trợ quan trọng. Nhóm dầu khí gồm PVD, GAS, POW và BSR cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Thanh khoản tập trung mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó VIC và VHM cùng dẫn đầu giá trị khớp lệnh với hơn 1.000 tỷ đồng mỗi mã. VIX, MWG và HPG xếp sau với khoảng 900 tỷ đồng mỗi mã, cho thấy áp lực bán tập trung ở các cổ phiếu vốn được nhà đầu tư ưa chuộng và có tính thanh khoản cao.

Áp lực giải chấp và khối ngoại bán ròng

Áp lực giải chấp được xem là một trong những nguyên nhân khiến đà giảm nới rộng về cuối phiên. Ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc cấp cao Nghiên cứu chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán HSC cho biết: "Hoạt động bán giải chấp đang gây sức ép lớn lên thị trường".

Bối cảnh vay ký quỹ ở mức cao làm gia tăng rủi ro. Dư nợ margin toàn thị trường được ghi nhận ở vùng kỷ lục gần 450.000 tỷ đồng, khiến nhiều tài khoản dễ rơi vào diện bị bán chủ động khi giá cổ phiếu giảm sâu.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.952 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong phiên sáng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.372,56 tỷ đồng nhưng bán ra tới 2.356,44 tỷ đồng. Lực bán duy trì tới cuối phiên, tập trung ở nhóm vốn hóa lớn và cộng hưởng với tâm lý thận trọng của dòng tiền nội.

Dù vậy, thị trường vẫn có những yếu tố hỗ trợ trong trung hạn. FTSE Russell xác nhận Việt Nam đủ điều kiện nâng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, hiệu lực từ ngày 21/9. Ước tính dòng vốn thụ động khoảng 742,2 triệu USD có thể giải ngân, trong đó BID và VCB chiếm tỷ trọng cao trong rổ dự kiến.

Diễn biến phiên 22/7 cho thấy thị trường vẫn trong giai đoạn dò đáy khi lực cung chưa được hấp thụ hết. Việc chỉ số đóng cửa ở vùng thấp nhất trong ngày phản ánh tâm lý bán ra còn lấn át, đòi hỏi thời gian để dòng tiền tìm lại sự cân bằng ở các vùng giá thấp hơn.

Chứng khoán 22/7 lao dốc Chứng khoán 22/7 lao dốc, VN-Index thủng mốc 1.700 điểm VN-Index phân tích VN-Index Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản khối ngoại bán ròng giải chấp

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Thứ hai, 27/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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