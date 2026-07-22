Chào mùa tựu trường 2026, ASUS bứt phá với chương trình Back To School

Hai dòng laptop chủ lực đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc đa nhiệm và giải trí đỉnh cao của thế hệ trẻ là ASUS Vivobook S14 / Vivobook S16 và ASUS TUF Gaming & Gaming V16 sẽ có mặt trong chương trình này.

ASUS Vivobook S14 / Vivobook S16 là dòng laptop AI mỏng nhẹ, pin vượt trội, được thiết kế tối ưu cho lối sống di động của sinh viên

Nếu như ASUS Vivobook S14 / Vivobook S16 là dòng laptop AI mỏng nhẹ, pin vượt trội được thiết kế tối ưu cho lối sống di động của sinh viên với trọng lượng siêu nhẹ chỉ từ 1.4kg và độ mỏng 1.59cm, khung máy chắc chắn với phần nắp máy hoàn thiện bằng kim loại sang trọng.

Máy được trang bị cấu hình vi xử lý thế hệ mới nhất (bao gồm các tùy chọn lên đến Intel® Core™ Ultra Series 3, AMD Ryzen™ 400 Series và Qualcomm Snapdragon® X, tích hợp nhân xử lý NPU chuyên biệt cho các tác vụ AI như khử tiếng ồn, nhận diện khuôn mặt và tối ưu hiệu suất. Màn hình OLED chuẩn màu rực rỡ với tỉ lệ 16:10 sắc nét mang đến không gian hiển thị rộng rãi.

Đặc biệt với viên pin dung lượng lớn 70Wh cho thời gian sử dụng dài lâu, hỗ trợ sạc nhanh 60% trong 49 phút cùng độ bền pin đạt 1.200 chu kỳ sạc, sẵn sàng đồng hành suốt những năm tháng đại học.

Dòng chiến binh hiệu năng cao ASUS TUF Gaming & Gaming V16, dòng sản phẩm dành cho sinh viên công nghệ và đồ họa

Dòng sản phẩm thứ hai là dòng chiến binh hiệu năng cao ASUS TUF Gaming & Gaming V16, dòng sản phẩm dành cho sinh viên công nghệ và đồ họa. Đại diện cho dòng laptop gaming AI mỏng nhẹ và bền bỉ, ASUS Gaming V16 và dải sản phẩm TUF Gaming (như TUF Gaming F16, A15, A16) mang lại hiệu năng mạnh mẽ đầy vượt trội.

Được trang bị vi xử lý hiệu năng cao kết hợp cùng đồ họa rời lên đến NVIDIA GeForce RTX 50 Series cùng khả năng nâng cấp vượt trội lên đến 64GB RAM và 4TB SSD, dòng máy này dễ dàng chinh phục các tác vụ nặng như lập trình, dựng phim 3D, thiết kế đồ họa cũng như cân mượt mà các tựa game eSport và AAA hiện nay.

Với hệ thống tản nhiệt với quạt kép tiên tiến tản nhiệt hiệu quả, màn hình tần số quét cao 144Hz, hỗ trợ chống xé hình Adaptive-Sync cùng thiết kế bền bỉ dựa trên tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H giúp máy vận hành bền bỉ dưới cường độ cao trong thời gian dài.

Chào mùa tựu trường 2026, ASUS bứt phá với chương trình Back To School

Theo đó, mùa tựu trường "Năng động cùng Vivobook S - Bung sức cùng TUF Gaming" sẽ diễn ra từ nay đến 30/09/2026 (hoặc đến khi hết quà tặng), khi khách hàng mua sắm tại tất cả các đại lý chính hãng của ASUS trên toàn quốc (áp dụng cả mua sắm online và offline), ngoại trừ Thế Giới Di Động và FPT Shop, sẽ được nhận quà tặng trực tiếp tại cửa hangf Chọn mua các mẫu laptop ASUS Vivobook S14/S16 thuộc danh sách áp dụng sẽ nhận ngay ba lô ASUS AP4600 trị giá 970.000 đồng Chọn mua các mẫu laptop ASUS TUF Gaming hoặc ASUS Gaming V16 thuộc danh sách sẽ nhận ngay ba lô ROG BP1800 đậm chất gaming trị giá 1.290.000 đồng. Ngoài ra, ASUS còn mang đến các chương trình ưu đãi cộng thêm như ASUS Education: Chương trình ưu đãi giáo dục giảm thêm lên đến 15% dành riêng cho học sinh, sinh viên và giáo viên đủ điều kiện. Và ShopBack: Hoàn tiền trực tiếp khi mua hàng trên ASUS Store chính hãng thông qua nền tảng ShopBack. Chi tiết chương trình và danh sách sản phẩm tại: https://www.asus.com/vn/content/back-to-school/

Chương trình “Chọn ASUS, Chọn An Yên”

Ngoài ra, ASUS tung thêm chương trình “Chọn ASUS, Chọn An Yên” dành cho ba trụ cột cam kết chất lượng và hậu mãi lâu dài. Đó là ba trụ cột cốt lõi nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, an tâm tuyệt đối cho phụ huynh và học sinh - sinh viên tại Việt Nam:

An tâm chất lượng: Các dòng laptop tiêu dùng và gaming của ASUS đều trải qua hệ thống các bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt để chứng minh máy có khả năng chống chịu va đập, rung lắc, thay đổi nhiệt độ đột ngột, độ ẩm cao hay môi trường bụi bẩn. Việc gia cố khung kim loại, bản lề và tản nhiệt giúp thiết bị duy trì tuổi thọ lâu dài trong quá trình sử dụng thực tế.

Yên tâm dịch vụ – Bảo hành quốc tế 2 năm tại hơn 80 quốc gia: ASUS cung cấp chính sách bảo hành quốc tế toàn diện trong 2 năm tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù học tập trong nước hay đi du học, người dùng đều nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật chính hãng nhanh chóng. Bên cạnh đó, hệ thống hơn 60 trung tâm bảo hành trên toàn quốc cùng ứng dụng MyASUS giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái và kích hoạt dịch vụ trực tuyến.

Vững tâm bảo vệ – Dịch vụ ASUS Premium Care và Bảo vệ tai nạn ngoài ý muốn: Để ứng phó với những sự cố đời thường như vô tình làm rơi vỡ, đổ nước hay va đập khi di chuyển, ASUS mang đến gói bảo vệ bổ sung ASUS Premium Care chỉ từ 490.000 đồng bao gồm

Bảo vệ thiệt hại do tai nạn: Hỗ trợ lên đến 100% chi phí sửa chữa/thay thế linh kiện cho lần sự cố đầu tiên (rơi vỡ, vào nước) trong năm đầu tiên.

Mở rộng bảo hành & Bảo hành tận nơi: Cho phép gia hạn bảo hành thêm 1 đến 2 năm, kết hợp dịch vụ kỹ thuật viên hỗ trợ sửa chữa tận nhà, giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn học tập.

Chương trình Touch ASUS

Đồng thời, chương trình Touch ASUS: tư vấn chuẩn gu, thu quà đầy tui cũng chính thức được khiển khai song song nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa trong quá trình mua sắm. Theo đó người dùng trẻ sẽ có được những lợi ích vượt trội như:

Tư vấn trực tiếp 1:1 bởi chuyên viên

Bất kỳ lúc nào, người dùng chỉ cần truy cập trang Touch ASUS hoặc Fanpage chính thức để trao đổi trực tiếp 1:1 với nhân viên tư vấn. Đội ngũ tư vấn sẽ lắng nghe nhu cầu học tập, ngành học, ngân sách để đưa ra gợi ý sản phẩm "chuẩn gu" nhất mà không cần lo lắng về các thuật ngữ kỹ thuật phức tạp.

Kết nối trải nghiệm thực tế tại hệ thống cửa hàng chiến lược

Sau khi nhận được thông tin tư vấn online, Touch ASUS sẽ hướng dẫn người dùng đến các cửa hàng đại lý gần nhất trong hệ thống để trực tiếp trải nghiệm máy. Khách hàng được tự tay thao tác, kiểm tra chất lượng màn hình, bàn phím và các tính năng AI trước khi quyết định mua.

Nhận ưu đãi độc quyền "Nhân đôi"

Khi tham gia chương trình Touch ASUS, khách hàng không chỉ nhận được quà tặng balo thuộc chương trình Back To School 2026, voucher ưu đãi độc quyền từ Touch ASUS mà còn được áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp từ cửa hàng/đại lý bán lẻ nơi khách hàng đến mua.

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