Bộ Công an làm rõ thủ đoạn gian dối tại hệ thống Nha khoa Đại Nam.

Bộ Công an làm rõ thủ đoạn gian dối tại hệ thống Nha khoa Đại Nam

Hệ thống nhiều pháp nhân, hàng trăm nhân viên không có chứng chỉ vẫn khám chữa bệnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam.

Theo thông tin do Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố, kết quả điều tra bước đầu cho thấy hệ thống này được tổ chức dưới nhiều pháp nhân và hộ kinh doanh khác nhau nhưng đều do Hồ Ngọc Tiên Trung trực tiếp quản lý, điều hành.

Từ năm 2009, Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam, sau đó thuê 37 bác sĩ có chứng chỉ hành nghề để mở hàng chục phòng khám tại TP.HCM cùng nhiều địa phương.

Cơ quan điều tra xác định việc phân chia thành nhiều pháp nhân giúp hệ thống phân tán doanh thu, làm giảm nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Đáng chú ý, tại các cơ sở này có 415 nhân viên, trong đó phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tư vấn, khám, điều trị và thực hiện các kỹ thuật nha khoa đối với khách hàng.

Quảng cáo răng sứ cao cấp nhưng sử dụng vật liệu khác

Để thu hút khách hàng, hệ thống Nha khoa Đại Nam xây dựng bộ phận marketing gồm 19 nhân viên, phụ trách quảng cáo trên website và các nền tảng mạng xã hội.

Các nội dung quảng cáo giới thiệu hệ thống sở hữu đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, đồng thời sử dụng các dòng răng sứ cao cấp có xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp hoặc Hàn Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Ngọc Tiên Trung bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận labo sử dụng phôi sứ Aidite có xuất xứ từ Trung Quốc, giá thành thấp hơn để chế tác răng thay cho loại khách hàng đã đăng ký.

Trong khi đó, thẻ bảo hành vẫn ghi tên các dòng răng sứ cao cấp theo hợp đồng, khiến khách hàng tin rằng mình được sử dụng đúng sản phẩm.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi gian dối này đã giúp hệ thống chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng của khách hàng trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026.

Doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng được quản lý qua nhiều lớp dữ liệu

Không dừng ở hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan điều tra còn làm rõ phương thức quản lý doanh thu của hệ thống.

Theo đó, Hồ Ngọc Tiên Trung bị cáo buộc chỉ đạo thu tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân do mình quản lý hoặc nhờ người khác đứng tên.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan đến 42 tài khoản dùng để nhận tiền từ khách hàng.

Song song với đó, doanh thu thực tế được quản lý bằng nhiều hệ thống dữ liệu như phần mềm The Vivental, Keyote Việt, bảng tính Excel, Google Drive và sổ theo dõi nội bộ.

Tuy nhiên, chỉ một phần doanh thu được phản ánh trong sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.

Kết quả điều tra bước đầu xác định hệ thống Nha khoa Đại Nam đã phục vụ khoảng 1,246 triệu lượt khách hàng, đạt doanh thu khoảng 2.532 tỷ đồng.

Một phần nguồn tiền này sau đó được sử dụng để mua nhà đất, vàng, ô tô và nhiều tài sản có giá trị lớn.

Bộ Công an khuyến cáo doanh nghiệp không che giấu doanh thu

Từ kết quả điều tra vụ án, Bộ Công an đưa ra nhiều khuyến cáo đối với các cơ sở khám chữa bệnh và nha khoa.

Theo đó, doanh nghiệp phải bảo đảm người trực tiếp khám, điều trị có đầy đủ giấy phép hành nghề, không thuê hoặc mượn chứng chỉ để hợp thức hóa hoạt động.

Việc quảng cáo và tư vấn dịch vụ phải trung thực, đúng với chất lượng sản phẩm thực tế.

Đối với vật liệu điều trị, doanh nghiệp phải sử dụng đúng chủng loại đã cam kết, đồng thời lưu giữ đầy đủ hồ sơ nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Trong lĩnh vực kế toán và thuế, Bộ Công an yêu cầu doanh nghiệp ghi nhận đầy đủ doanh thu, xuất hóa đơn đúng giá trị giao dịch, không để doanh thu ngoài sổ sách và không sử dụng tài khoản cá nhân hoặc nhiều hệ thống dữ liệu nhằm che giấu dòng tiền.

Đại tá Tống Như Sơn nhấn mạnh người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh.

"Doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi bảo đảm an toàn cho người bệnh, trung thực trong hoạt động kinh doanh và tuân thủ pháp luật. Mọi hành vi gian dối về chuyên môn, sản phẩm, doanh thu đều bị xử lý nghiêm theo quy định", Đại tá Tống Như Sơn khẳng định.