725 triệu đồng bỏ quên ở Nội Bài được trao trả cho hành khách

Gần 725 triệu đồng bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài đã về tay chủ

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận nhiều trường hợp hành khách bỏ quên tài sản có giá trị lớn. Riêng các vụ việc được công bố gần đây có tổng số tiền mặt gần 725 triệu đồng, toàn bộ đều được nhân viên sân bay phát hiện, phối hợp với Công an cửa khẩu Nội Bài xử lý theo đúng quy trình và trao trả cho chủ sở hữu.

Theo thống kê của Phòng Hành lý thất lạc, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, từ đầu năm đến hết tháng 5, đơn vị đã tiếp nhận 13.627 trường hợp tài sản bỏ quên và bàn giao thành công 2.758 tài sản cho hành khách.

Trong số đó, nhiều tài sản có giá trị hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Chiếc túi có chứa số tiền mặt là 53,6 triệu đồng, 1 thẻ Bảo hiểm Y tế do hành khách bỏ quên. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài.

Rạng sáng 20/4, tại khu vực công cộng sảnh A, Nhà ga T1, anh Nguyễn Văn Chinh, nhân viên Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, phát hiện một chiếc ví màu đen bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý.

Bên trong có 77,5 triệu đồng tiền mặt, một kính hàng hiệu Gucci cùng nhiều giấy tờ, vật dụng cá nhân. Anh Chinh lập tức báo cho các bộ phận liên quan và bàn giao tài sản cho Công an cửa khẩu Nội Bài để xác minh, trao trả đúng chủ sở hữu.

Đến ngày 20/6, chị Bùi Thị Huyên, nhân viên Đội Xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, tiếp tục phát hiện một chiếc túi xách cầm tay màu đen tại khu vực phòng ra máy bay sảnh A, tầng 2, Nhà ga T1.

Sau khi phối hợp với Công an cửa khẩu kiểm tra theo quy trình, lực lượng chức năng xác định trong túi có 53,6 triệu đồng tiền mặt, một thẻ bảo hiểm y tế cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Toàn bộ tài sản sau đó được trao trả cho hành khách.

Chỉ hai ngày sau, cũng chính chị Huyên phát hiện thêm một chiếc túi vô chủ trong quá trình thu gom xe đẩy tại Nhà ga T1.

Sau khi lực lượng chức năng rà soát an ninh, chiếc túi được mở kiểm tra trước sự chứng kiến của các bên liên quan. Bên trong có nhiều giấy tờ cá nhân cùng 466,2 triệu đồng tiền mặt.

Khoảng hai giờ sau, chủ nhân của chiếc túi quay lại sân bay trình báo. Sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng đã hoàn trả toàn bộ tài sản.

Theo chia sẻ của hành khách, khi phát hiện mất túi, người này chỉ hy vọng có thể tìm lại giấy tờ tùy thân. Việc nhận lại đầy đủ số tiền và tài sản nguyên vẹn vượt ngoài mong đợi.

Mới đây nhất, ngày 10/7, chị Bùi Thị Nga, nhân viên Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, phát hiện một chiếc túi xách nhãn hiệu Montblanc bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý tại tầng 1, sảnh A, Nhà ga T1.

Chị Nga chủ động đứng bảo vệ tài sản tại hiện trường, đồng thời báo lực lượng Công an và Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 1 đến xử lý.

Qua kiểm tra, chiếc túi chứa 127,5 triệu đồng, 1.000 USD cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Khoảng một giờ sau, chủ sở hữu quay lại tìm kiếm và được nhận lại toàn bộ tài sản sau khi hoàn tất thủ tục xác minh.

Tính riêng bốn vụ việc được Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài công bố, tổng giá trị tiền mặt được trao trả đạt 724,8 triệu đồng, chưa bao gồm 1.000 USD và nhiều tài sản có giá trị khác như kính hàng hiệu, giấy tờ cá nhân.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ hành lý, ví tiền và tư trang trước khi rời các khu vực trong sân bay. Khi phát hiện thất lạc tài sản, hành khách cần liên hệ ngay lực lượng an ninh hàng không hoặc Phòng Hành lý thất lạc để được hỗ trợ xử lý kịp thời.