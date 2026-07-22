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725 triệu đồng bỏ quên ở Nội Bài được trao trả cho hành khách

Thế Kiên

Thế Kiên

17:00 | 22/07/2026
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Gần 725 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản giá trị bị hành khách bỏ quên tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã được nhân viên sân bay phát hiện, bàn giao lực lượng chức năng và trao trả nguyên vẹn. Những sự việc liên tiếp cho thấy hiệu quả của quy trình xử lý tài sản thất lạc tại sân bay.
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725 triệu đồng bỏ quên ở Nội Bài được trao trả cho hành khách
725 triệu đồng bỏ quên ở Nội Bài được trao trả cho hành khách

Gần 725 triệu đồng bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài đã về tay chủ

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận nhiều trường hợp hành khách bỏ quên tài sản có giá trị lớn. Riêng các vụ việc được công bố gần đây có tổng số tiền mặt gần 725 triệu đồng, toàn bộ đều được nhân viên sân bay phát hiện, phối hợp với Công an cửa khẩu Nội Bài xử lý theo đúng quy trình và trao trả cho chủ sở hữu.

Theo thống kê của Phòng Hành lý thất lạc, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, từ đầu năm đến hết tháng 5, đơn vị đã tiếp nhận 13.627 trường hợp tài sản bỏ quên và bàn giao thành công 2.758 tài sản cho hành khách.

Trong số đó, nhiều tài sản có giá trị hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

725 triệu đồng bỏ quên ở Nội Bài được trao trả cho hành khách
Chiếc túi có chứa số tiền mặt là 53,6 triệu đồng, 1 thẻ Bảo hiểm Y tế do hành khách bỏ quên. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài.

Rạng sáng 20/4, tại khu vực công cộng sảnh A, Nhà ga T1, anh Nguyễn Văn Chinh, nhân viên Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, phát hiện một chiếc ví màu đen bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý.

Bên trong có 77,5 triệu đồng tiền mặt, một kính hàng hiệu Gucci cùng nhiều giấy tờ, vật dụng cá nhân. Anh Chinh lập tức báo cho các bộ phận liên quan và bàn giao tài sản cho Công an cửa khẩu Nội Bài để xác minh, trao trả đúng chủ sở hữu.

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Đến ngày 20/6, chị Bùi Thị Huyên, nhân viên Đội Xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, tiếp tục phát hiện một chiếc túi xách cầm tay màu đen tại khu vực phòng ra máy bay sảnh A, tầng 2, Nhà ga T1.

Sau khi phối hợp với Công an cửa khẩu kiểm tra theo quy trình, lực lượng chức năng xác định trong túi có 53,6 triệu đồng tiền mặt, một thẻ bảo hiểm y tế cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Toàn bộ tài sản sau đó được trao trả cho hành khách.

Chỉ hai ngày sau, cũng chính chị Huyên phát hiện thêm một chiếc túi vô chủ trong quá trình thu gom xe đẩy tại Nhà ga T1.

Sau khi lực lượng chức năng rà soát an ninh, chiếc túi được mở kiểm tra trước sự chứng kiến của các bên liên quan. Bên trong có nhiều giấy tờ cá nhân cùng 466,2 triệu đồng tiền mặt.

Khoảng hai giờ sau, chủ nhân của chiếc túi quay lại sân bay trình báo. Sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng đã hoàn trả toàn bộ tài sản.

Theo chia sẻ của hành khách, khi phát hiện mất túi, người này chỉ hy vọng có thể tìm lại giấy tờ tùy thân. Việc nhận lại đầy đủ số tiền và tài sản nguyên vẹn vượt ngoài mong đợi.

Mới đây nhất, ngày 10/7, chị Bùi Thị Nga, nhân viên Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, phát hiện một chiếc túi xách nhãn hiệu Montblanc bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý tại tầng 1, sảnh A, Nhà ga T1.

Chị Nga chủ động đứng bảo vệ tài sản tại hiện trường, đồng thời báo lực lượng Công an và Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 1 đến xử lý.

Qua kiểm tra, chiếc túi chứa 127,5 triệu đồng, 1.000 USD cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Khoảng một giờ sau, chủ sở hữu quay lại tìm kiếm và được nhận lại toàn bộ tài sản sau khi hoàn tất thủ tục xác minh.

Tính riêng bốn vụ việc được Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài công bố, tổng giá trị tiền mặt được trao trả đạt 724,8 triệu đồng, chưa bao gồm 1.000 USD và nhiều tài sản có giá trị khác như kính hàng hiệu, giấy tờ cá nhân.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ hành lý, ví tiền và tư trang trước khi rời các khu vực trong sân bay. Khi phát hiện thất lạc tài sản, hành khách cần liên hệ ngay lực lượng an ninh hàng không hoặc Phòng Hành lý thất lạc để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

5 tháng đầu năm 2026, sân bay Nội Bài ghi nhận:

13.627 trường hợp tài sản bỏ quên.

2.758 tài sản đã được trao trả thành công.

Gần 725 triệu đồng tiền mặt trong 4 vụ việc điển hình được hoàn trả nguyên vẹn cho chủ sở hữu.

Các tài sản đều được xử lý theo quy trình phối hợp giữa nhân viên sân bay và Công an cửa khẩu.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
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