Lực lượng Hải quan cửa khẩu Nội Bài chủ trì bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý

Với tinh thần “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma tuý”, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo Công văn số 4685/VPCP-KGVX ngày 27/5/2025, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 7202/CHQ-ĐTCBL ngày 02/6/2025 triển khai tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2025, ngành Hải quan tiếp tục xác định công tác phòng, chống ma tuý là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Mở đầu tháng cao điểm, Hải quan CKSBQT Nội Bài liên tục triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng và số lượng lớn ma tuý các loại. Cụ thể, ngày 31/5, tại phố Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì, Đội kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực I, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp bắt giữ L.T.K, SN 1998 trong quá trình đối tượng vận chuyển trái phép hơn 3,1 kg Ketamin.

Tang vật vụ án.

Số ma túy tổng hợp này được cất giấu tinh vi, trà trộn trong 8 túi hạt tổng hợp, kẹo socola các nhãn hiệu “Milka MMMax”, “NOTENMIX”, “WALNOTEN”, “MOKATE CHOCOLATE”.

Hiện vụ việc đã được cơ quan Hải quan bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật, hồ sơ, tài liệu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ngày 3/6 tại phường Thạch Thang, Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đà Nẵng và Đội kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực I đã bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ khoảng hơn 5.000 viên thuốc lắc (2,2 kg ma tuý MDMA).

Vụ việc đang được các lực lượng tham gia tiếp tục đấu tranh làm rõ.