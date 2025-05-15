Điện Biên: Bắt giữ ba đối tượng vận chuyển 17 bánh ma túy tổng hợp

Theo Cục Hải quan, vào hồi 9h ngày 30/4, tại khu vực Bản Nà Ly, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Tổ Công tác gồm Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu vực VII phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng và tang vật.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra người và phương tiện. Qua kiểm tra phương tiện do Vừ A Hạnh điều khiển chở Hạ A Ly, Tổ công tác phát hiện tại giá để hàng phía trước yên xe có một bao tải màu vàng, bên trong có chứa 5 bánh hình hộp chữ nhật có kích thước khoảng 16x5x12cm, bên trong mỗi bánh có chứa 30 túi nilon màu hồng và màu xanh, bên trong các túi nilon đều có chứa các viên nén màu hồng có ký hiệu WY nghi là ma túy tổng hợp.

Kiểm tra xe của Hà A Trừ điều khiển, Tổ công tác phát hiện tại giá để hàng phía trước yên xe có một bao tải màu vàng bên trong có chứa 12 bánh hình hộp chữ nhật (trong đó 11 bánh có kích thước khoảng 16x5x12cm và 1 bánh có kích thước 10x5x12cm), bên trong có chứa 350 túi nilon màu hồng và màu xanh, bên trong mỗi túi nilon đều chứa các viên nén màu hồng có ký hiệu WY nghi là ma tuý tổng hợp.

Công an tỉnh Điện Biên trao thưởng đột xuất cho lực lượng tham gia đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Quá trình làm việc, các đối tượng Hà A Trừ, Hạ A Ly, Vừ A Hạnh đã khai nhận 17 bánh nêu trên là ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt giữ 3 đối tượng trên về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và thu giữ vật chứng theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số tang vật thu giữ: 17 bánh hồng phiến (khoảng 100.000 viên, trọng lượng khoảng 9 kg); 2 xe mô tô HONDA đã qua sử dụng, biển kiểm soát 26F-15657; 26F-16954 và 3 điện thoại di động đã qua sử dụng.

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.