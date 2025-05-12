Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao năng lực quản lý trung tâm cai nghiện ma túy

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước nhằm hỗ trợ Lào xây dựng và vận hành Trung tâm cai nghiện tại thủ đô Viêng Chăn.

Hội thảo, tập huấn là một trong những nội dung thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về tăng cường hợp tác trong công tác phòng, chống ma túy. Với mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn cho phía bạn, sự kiện lần này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Lào đang triển khai xây dựng Trung tâm cai nghiện tại Viêng Chăn – một bước tiến quan trọng trong chiến lược kiểm soát và điều trị nghiện ma túy.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, tập huấn.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Đại tá Hoàng Quốc Việt – Phó Cục trưởng C04, Thượng tá Cù Quốc Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh và các giảng viên đến từ Bộ Y tế, Bộ Công an.

Trong bối cảnh nguồn cung và nguồn cầu ma tuý cả thế giới đang có chiều hướng tăng, việc quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giảm cầu về ma túy.

Thượng tá Bounlivanh Vilayhack, Trưởng đoàn đại biểu Lào phát biểu tại hội thảo, tập huấn.

Hội thảo, tập huấn hội tụ đầy đủ các kiến thức lý thuyết và thực hành, tương tác với các chuyên gia - những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cai nghiện và phục hồi cho người nghiện, người sử dụng ma tuý đến từ các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Y tế, cùng với các Lãnh đạo và cán bộ công tác trực tiếp tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh giúp học viên nâng cao nhận thức và rèn giũa các kỹ năng thực tiễn thông qua các buổi học.

Đại diện đoàn đại biểu Lào tham gia hội thảo, tập huấn, Thượng tá Bounlivanh Vilayhack, Trưởng phòng cai nghiện, Văn phòng kiểm soát ma tuý, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào khẳng định, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Chính phủ và nhân dân hai nước, lực lượng chức năng Lào tham gia hội thảo, tập huấn với tinh thần nghiêm túc, tích cực và chủ động để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Các đại biểu tham dự hội thảo, tập huấn.

Hội thảo, tập huấn về công tác quản lý, vận hành trung tâm cai nghiện và công tác cai nghiện cho lực lượng chức năng Lào là hoạt động hợp tác lần đầu tiên tổ chức với mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác vận hành, quản lý cơ sở cai nghiện, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong toàn bộ quá trình thực hiện cai nghiện tại cơ sở, có ý nghĩa quan trọng và thiết thực khi Trung tâm cai nghiện ma túy tại Viêng Chăn đi vào hoạt động thời gian tới.