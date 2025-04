Không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế

Ngày 17/4/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Quán triệt Kết luận số 132-KL/TW ngày 18-3-2025 của Bộ Chính trị (Kết luận số 132) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chỉ thị số 36).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với gần 400 nghìn đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại điểm cầu trực tuyến của Trung ương: Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Đại biểu dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, theo Đại tướng Lương Tam Quang, so với mục tiêu mà Chỉ thị 36 đề ra, kết quả đạt được vẫn còn khoảng cách, quá trình thực hiện bộc lộ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần sớm khắc phục, tháo gỡ; đồng thời, tình hình ma túy mới, tội phạm và tệ nạn ma túy đang có những diễn biến rất mới.

Nguồn cung ma túy trên thế giới tăng cao liên tục trong 5 năm qua với hàng nghìn tấn, hàng nghìn chất hướng thần mới. Trong nước, phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội rất mới, sử dụng máy bay không người lái, thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa, quà biếu, ma túy gắn thiết bị định vị thả trôi dạt trên biển, núp bóng doanh nghiệp để sản xuất ma túy “núp bóng”, tẩm ướp, pha trộn vào thực phẩm, đồ uống.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại sự kiện

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã quán triệt một số nội dung cơ bản Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Kế hoạch Chính phủ thực hiện Kết luận số 132-KL/TW.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận về kết quả thực hiện Chỉ thị số 36 trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về triển khai thực hiện Kết luận số 132 trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuyệt đối không được “khoán trắng" cho lực lượng Công an. Cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy...”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương; phấn đấu đạt mục tiêu đến hết năm 2030 có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma tuý".