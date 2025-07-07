Công bố 6 sản phẩm dữ liệu lõi 'Make in Vietnam'

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia cùng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia vừa chính thức giới thiệu sáu sản phẩm dữ liệu lõi tiên phong. Điểm đặc biệt của các giải pháp này là được nghiên cứu, phát triển và làm chủ toàn diện bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Các nền tảng tích hợp công nghệ hiện đại từ blockchain, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, sinh trắc học đến mã hóa tiên tiến. Sáu sản phẩm này thể hiện năng lực tự chủ công nghệ lõi của Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho hệ sinh thái dữ liệu có chủ quyền phục vụ người dân.

Nền tảng blockchain và định danh số tự chủ

NDAChain đại diện cho biểu tượng năng lực tự chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Nền tảng blockchain này được xây dựng hoàn toàn bởi đội ngũ trong nước, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, xác thực tức thời và tính minh bạch tuyệt đối.

Thiết kế mở của NDAChain cho phép tích hợp linh hoạt vào mọi hệ sinh thái while bảo vệ chủ quyền dữ liệu trong mọi tình huống. Nền tảng tương thích với các chuẩn toàn cầu như EBSI của Liên minh châu Âu và BSN của Trung Quốc, giúp Việt Nam vừa hội nhập vừa giữ vững vị thế trong kỷ nguyên định danh số toàn cầu.

Đi cùng với NDAChain, NDAKey mang đến giải pháp định danh số quốc gia đầu tiên theo mô hình phi tập trung. Sản phẩm ứng dụng công nghệ chuỗi khối, sinh trắc học, mã hóa dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cho phép mỗi người dân làm chủ danh tính số của mình.

Với NDAKey, dữ liệu cá nhân được quản trị theo mô hình phân quyền, minh bạch và bảo mật tuyệt đối. Người dân tự kiểm soát thông tin cá nhân mà chưa phụ thuộc vào bất kỳ trung gian nào, tạo nên mô hình quản trị từ bị động sang chủ động.

Hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện

Nền tảng tích hợp - chia sẻ - điều phối dữ liệu quốc gia là hệ thống duy nhất do người Việt thiết kế và làm chủ công nghệ lõi từ mã nguồn, hạ tầng cho đến giao diện người dùng. Kiến trúc ba lớp thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, giúp khai thác, phân tích, chia sẻ dữ liệu hiệu quả.

Hệ thống này hoạt động như xương sống cho hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, đảm bảo dòng chảy dữ liệu thông suốt, an toàn và tối ưu hóa mọi quyết định trong điều hành nhà nước cũng như phát triển kinh tế số.

RABBI - trợ lý ảo quốc gia được phát triển để giải quyết bài toán thực tiễn của cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy. Khác với các chatbot thông thường, RABBI hoạt động như "trợ lý hành chính số" 24/7, hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục, chính sách, dịch vụ công bằng tiếng Việt dễ hiểu.

Điểm nổi bật của RABBI là hoạt động theo mô hình "một cửa số" - mỗi người dân chỉ cần một nơi để hỏi và luôn nhận đúng câu trả lời. Sản phẩm thể hiện tư duy dữ liệu lấy con người làm trung tâm trong hành trình xây dựng chính quyền số.

Hệ thống Thư điện tử Quốc gia ra đời khi phần lớn cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Việt đang lệ thuộc email nước ngoài. Được phát triển, kiểm soát và vận hành 100% bởi đội ngũ Việt Nam, hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu, tích hợp sâu với NDAKey và bảo mật đa tầng.

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, tạo nên nền tảng liên lạc số mang tầm quốc gia - kết nối chính quyền với người dân, doanh nghiệp với nhà nước.

Sàn dữ liệu quốc gia đóng vai trò hạ tầng số chiến lược, thúc đẩy giao dịch, chia sẻ và khai thác dữ liệu minh bạch, an toàn, hiệu quả. Hệ thống cho phép cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trao đổi dữ liệu có giá trị theo đúng pháp luật.

Sàn được xây dựng theo kiến trúc nhiều lớp, tích hợp đầy đủ từ giao diện, nghiệp vụ, tích hợp đến bảo mật, vận hành dưới sự kiểm soát của Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đây chính là công cụ thúc đẩy nền kinh tế dữ liệu Việt Nam phát triển, thể hiện tư duy "dữ liệu là tài sản quốc gia".

Sáu sản phẩm này đánh dấu sự chuyển mình từ phụ thuộc sang làm chủ, từ thụ hưởng sang kiến tạo của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lõi. Các giải pháp "Make in Vietnam" này đặt nền móng vững chắc cho một quốc gia số có chủ quyền, nơi mọi người Việt đều có thể tham gia vào nền kinh tế số bằng chính dữ liệu của mình.