Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 công bố danh mục các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược mà Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển. Quyết định này thể hiện tầm nhìn dài hạn của Chính phủ trong việc định hướng đầu tư nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

AI, blockchain, 5G vào danh sách 11 công nghệ chiến lược Việt Nam. Ảnh: AI

Nhóm công nghệ đứng đầu danh mục tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số và thực tế ảo. Các sản phẩm cụ thể bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo, hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyên ngành và phân tích, bản sao số (Digital Twin) cùng vũ trụ ảo (Metaverse).

Việc đặt AI lên vị trí đầu phản ánh xu hướng phát triển toàn cầu của công nghệ này. Các nước phát triển đều coi AI là chìa khóa cạnh tranh trong thế kỷ 21. Việt Nam với lợi thế dân số trẻ và nền tảng giáo dục công nghệ thông tin vững chắc có cơ hội tận dụng làn sóng này.

Danh mục nhấn mạnh công nghệ điện toán đám mây, lượng tử và dữ liệu lớn. Những công nghệ này tạo nền tảng cho việc xử lý và phân tích khối lượng thông tin khổng lồ, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và xã hội.

Công nghệ blockchain cũng được chú trọng với các ứng dụng về tài sản số, tiền số, tiền mã hóa và hạ tầng mạng blockchain. Hệ thống truy xuất nguồn gốc dựa trên blockchain sẽ giúp tăng độ tin cậy trong thương mại và quản lý chuỗi cung ứng.

Công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G) được xác định là trọng tâm phát triển. Các sản phẩm bao gồm thiết bị và giải pháp mạng truy cập vô tuyến, thiết bị lõi 5G/6G, cùng giải pháp truyền dẫn IP tốc độ cao.

Đầu tư vào 5G/6G thể hiện tầm nhìn xa của Việt Nam trong việc xây dựng hạ tầng số hiện đại. Công nghệ này sẽ kết nối Internet vạn vật, thành phố thông minh và các ứng dụng công nghiệp 4.0.

Nhóm công nghệ robot và tự động hóa tập trung vào robot di động tự hành và robot công nghiệp. Xu hướng tự động hóa sản xuất đang thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Danh mục đặc biệt chú trọng công nghệ chip bán dẫn với các sản phẩm từ hệ thống dây chuyền chế biến thực phẩm đến hệ thống bảo quản và giám sát chất lượng. Chip chuyên dụng, chip AI và chip IoT được xác định là những sản phẩm then chốt.

Việc phát triển công nghệ chip trong nước có ý nghĩa chiến lược, giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường an ninh công nghệ quốc gia.

Công nghệ y sinh học tiên tiến được đưa vào danh mục với các sản phẩm như vắc xin thế hệ mới, liệu pháp gen và liệu pháp tế bào. Lĩnh vực này có tiềm năng lớn sau đại dịch COVID-19 khi nhu cầu về y tế dự phòng và điều trị tăng cao.

Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến tập trung vào pin lithium-ion, thế rắn, nhiên liệu và điện phân. Những công nghệ này hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Nhóm công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất gồm có 4 nhóm sản phẩm: Hệ thống, thiết bị và giải pháp công nghệ đánh giá trữ lượng, khai thác, tuyển khoáng, tách chiết, tinh chế đất hiếm; hệ thống, giải pháp công nghệ thăm dò địa chất thông minh; thiết bị, giải pháp công nghệ thăm dò và khai thác biển sâu; hệ thống, thiết bị, giải pháp công nghệ khai thác năng lượng ngoài khơi.

An ninh mạng được xác định là lĩnh vực ưu tiên với các giải pháp tường lửa, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập. Công nghệ thám dò địa chất thông minh và khai thác biển sâu cũng nằm trong danh sách.

Công nghệ hàng không vũ trụ với các sản phẩm về vệ tinh viễn thám, trạm mặt đất và thiết bị bay thể hiện tham vọng của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Quyết định 1131/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, tạo cơ sở pháp lý cho các bộ ngành và địa phương triển khai chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ. Danh mục gồm 11 nhóm công nghệ với hàng chục sản phẩm cụ thể sẽ định hướng đầu tư nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới.

Việc xác định rõ các công nghệ chiến lược giúp tập trung nguồn lực, tránh dàn trải và tạo hiệu quả đầu tư. Doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu có thể dựa vào danh mục này để hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao.

Thủ tướng yêu cầu căn cứ nhu cầu phát triền kinh tế - xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược và Nhóm công nghệ chiến lược theo lĩnh vực.