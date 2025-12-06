Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng đầu năm 2025 ước đạt trên 64 tỷ USD

Đây là thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại cuộc họp báo thường kỳ được tổ chức ngày 4/12. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 34,24 tỷ USD, tăng 15%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 567,4 triệu USD, tăng 16,8%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 10,38 tỷ USD, tăng 13,2%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 16,61 tỷ USD, tăng 5,9%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 2,2 tỷ USD, tăng 29,9%; giá trị xuất khẩu muối đạt 11 triệu USD, tăng 93,1%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng NLTS của Việt Nam với thị phần chiếm 45,1%. 2 thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,8% và 13,4%. Thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,8% và 1,4%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2025 sang khu vực châu Á tăng 5,6%; châu Mỹ tăng 8%; châu Âu tăng 34,8%; châu Phi tăng 77,3%; và châu Đại Dương tăng 7,7%.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Trường Giang)

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc với thị phần 22%, Hoa Kỳ với thị phần 20,5%, và Nhật Bản với thị phần 7%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng NLTS lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Trung Quốc tăng 14,8%, Hoa Kỳ tăng 6,1%, và Nhật Bản tăng 20,7%.

Đối với một số mặt hàng xuất khẩu chính như cà phê, cao su, chè, gạo... Khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 11 năm 2025 ước đạt 80 nghìn tấn với giá trị đạt 463,3 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 11 tháng đầu năm 2025 đạt 1,4 triệu tấn và 7,88 tỷ USD, tăng 14,1% về khối lượng và tăng 59,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5667,6 USD/tấn, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước. Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 13,3%, 7,8% và 7,4%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 10 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Đức tăng 95%, thị trường Italia tăng 57,1%, thị trường Tây Ban Nha tăng 48,8%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mêhicô với mức tăng 26,1 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Inđônêxia với mức giảm 8,9%.

Khối lượng xuất khẩu cao su tháng 11 năm 2025 ước đạt 180 nghìn tấn với giá trị đạt 306,2 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cao su 11 tháng đầu năm 2025 đạt 1,7 triệu tấn và 2,89 tỷ USD, giảm 6,8% về khối lượng và giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 11 năm 2025 ước đạt 15 nghìn tấn với giá trị đạt 28,7 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu chè 11 tháng đầu năm 2025 đạt 124,4 nghìn tấn và 217,4 triệu USD, giảm 7,3% về khối lượng và giảm 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng xuất khẩu gạo tháng 11 năm 2025 ước đạt 320 nghìn tấn với giá trị đạt 169,8 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2025 đạt 7,5 triệu tấn và 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về khối lượng và giảm 27,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 11 năm 2025 ước đạt 850 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả 11 tháng đầu năm 2025 đạt 7,91 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng rau quả của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tỷ trọng giá trị xuất khẩu chiếm 64,1%.

Hai thị trường xuất khẩu rau quả lớn tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc với tỷ trọng giá trị xuất khẩu lần lượt là 6,4% và 3,7%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Trung Quốc tăng 10,4%, thị trường Hoa Kỳ tăng 58,3%, trong khi thị trường Hàn Quốc đạt mức tương đương năm trước. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh nhất ở thị trường Malayxia với mức tăng 77,5% và giảm mạnh nhất ở thị trường Thái Lan với mức giảm 56,6%.