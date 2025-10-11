Chuyển động số
Hơn 450 gian hàng tham gia, thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Lê Giang

Lê Giang

09:17 | 11/10/2025
Chiều 9/10, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 15 – năm 2025 (Hanoi Giftshow 2025).
Sự kiện năm nay với quy mô 450 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài nước, dự kiến thu hút hơn 18.000 lượt khách tham quan và giao dịch cả trực tiếp lẫn trực tuyến.

Qua 14 năm tổ chức, Hanoi Giftshow đã khẳng định vai trò là hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu uy tín của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với gần 5.500 gian hàng của hơn 2.200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất từ hơn 30 quốc gia tham gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ.

Các kỳ hội chợ trước đây đã ghi nhận trên 150.000 lượt khách tham quan, trong đó có hơn 13.500 nhà nhập khẩu, khách thương mại quốc tế, tạo hàng nghìn hợp đồng, biên bản ghi nhớ xuất khẩu, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu ngành thủ công mỹ nghệ 6 - 8%/năm.

Hanoi Giftshow không chỉ là nơi trưng bày, giao thương mà còn là diễn đàn kết nối quốc tế của ngành hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam – lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,3 tỷ USD mỗi năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động nông thôn.

Tại hội chợ năm nay, các gian hàng được bố trí khoa học theo nhóm ngành hàng như sơn mài, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thêu ren, dệt may, lụa tơ tằm, tranh khắc gỗ, khảm trai, đồ đồng, đá và sản phẩm OCOP. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, nhiều doanh nghiệp mang đến thiết kế mới theo xu hướng hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp thị hiếu tiêu dùng toàn cầu. Không gian trưng bày được thiết kế mở, giúp khách tham quan trực tiếp trải nghiệm quy trình chế tác và giao lưu với nghệ nhân.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Ban tổ chức bố trí khu kết nối giao thương trực tuyến với hệ thống phiên dịch và tình nguyện viên am hiểu ngành nghề, hỗ trợ các nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế làm việc với doanh nghiệp Việt Nam ngay tại hội chợ hoặc qua nền tảng thương mại điện tử.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh, Hanoi Giftshow vừa là cầu nối giao thương, ký kết hợp đồng, thúc đẩy xuất khẩu, vừa là nơi giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, thể hiện sáng tạo, tài hoa của nghệ nhân, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô "Ngàn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình - Thành phố sáng tạo".

Hanoi Giftshow 2025 có quy mô 450 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề trong và ngoài nước.

Sự kiện cũng khẳng định sự đồng hành của Hà Nội trong việc tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân trong và ngoài thành phố.

Hanoi Giftshow 2025 hứa hẹn là sân chơi quan trọng giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân làng nghề thủ công Hà Nội và cả nước tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển ngành thủ công mỹ nghệ bền vững.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 12/10 tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, số 01 đường Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Hà Nội.

