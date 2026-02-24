Du lịch Ninh Bình bứt phá dịp Tết Bính Ngọ 2026, đón hơn 2,3 triệu lượt khách

Theo Sở Du lịch, trong 9 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đón 1.997.389 lượt khách nội địa (tăng 70,8%) và 377.790 lượt khách quốc tế (tăng 169,4% so với cùng kỳ 2025). Công suất phòng bình quân đạt 72%; riêng khu vực Hoa Lư và Tây Hoa Lư đạt 90–95%, nhiều khách sạn kín phòng từ mùng 3 đến mùng 5 Tết.

Kết quả trên nối tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2025, khi Ninh Bình đón gần 19,42 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 21.278 tỷ đồng.

Ngành du lịch quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương, Chính phủ và tỉnh về tổ chức Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Yêu cầu các khu, điểm và doanh nghiệp du lịch thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, không để xảy ra chèo kéo, ép giá, trộm cắp, cờ bạc trá hình hay các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch.Tổ chức trực lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, hướng dẫn viên, lữ hành, cơ sở lưu trú.

Trong 9 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đón 1.997.389 lượt khách nội địa (tăng 70,8%) và 377.790 lượt khách quốc tế (tăng 169,4% so với cùng kỳ 2025).

Bố trí nhân lực tại các trạm hỗ trợ khách du lịch ở Tràng An, Tam Cốc, Bái Đính; duy trì đường dây nóng 19000117 hỗ trợ du khách và điều tiết khách giờ cao điểm. Do đó, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phòng dịch đều được đảm bảo, không xảy ra sự cố đáng tiếc xẩy ra.

Dịp Tết, toàn tỉnh tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao; 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và hơn 150 chợ hoa xuân tạo không khí du xuân rộn ràng.

Ngày mùng 1 Tết, ngành du lịch tổ chức đón những vị khách đầu tiên “xông đất” tại các điểm du lịch tiêu biểu như Chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Thung Nham, đền Trần… Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức như mini show thực cảnh tại Thung Nham, show “Anh Hùng Cờ Lau” tại Phố cổ Hoa Lư, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách.

Các khu, điểm du lịch chủ động làm mới sản phẩm: không gian check-in xuân, trình diễn nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm mặc trang phục cổ, viết thư pháp, gói bánh chưng, trưng bày sản phẩm OCOP, tour sinh thái gắn với văn hóa bản địa.

Là vùng đất Cố đô gắn với các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần; sở hữu hơn 5.000 di tích được kiểm kê và hệ thống danh thắng nổi tiếng, Ninh Bình đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch bền vững, mang tầm quốc gia và quốc tế.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ ngay từ đầu năm 2026 đã tạo nền tảng tích cực cho mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.