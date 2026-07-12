Kết quả World Cup 2026 ngày 12/7: Anh và Argentina gặp nhau tại bán kết

Bellingham tỏa sáng, tuyển Anh ngược dòng hạ Na Uy

Tuyển Anh giành tấm vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy trong trận tứ kết diễn ra tại Miami. Jude Bellingham trở thành người hùng của "Tam sư" với cú đúp bàn thắng, giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước.

Na Uy tạo bất ngờ khi Schjelderup mở tỷ số ở phút 36 sau một tình huống phản công hiệu quả. Bàn thua buộc tuyển Anh phải đẩy cao đội hình trong những phút cuối hiệp một nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của đội bóng áo trắng được đền đáp ở phút bù giờ đầu tiên khi Bellingham dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 1-1 trước giờ nghỉ.

World Cup 2026: Bellingham tỏa sáng với cú đúp đưa tuyển Anh đi tiếp.

Hai đội tiếp tục giằng co trong hiệp hai nhưng không thể tạo thêm khác biệt, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ. Đến phút 93, Bellingham tiếp tục lên tiếng với pha lập công quyết định, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

Chiến thắng giúp "Tam sư" góp mặt ở bán kết World Cup 2026, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh chức vô địch dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Argentina vượt Thụy Sĩ sau hiệp phụ, hẹn tuyển Anh ở bán kết

Ở trận tứ kết còn lại, Argentina đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau 120 phút thi đấu để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Đội bóng Nam Mỹ khởi đầu thuận lợi khi Alexis Mac Allister ghi bàn mở tỷ số ngay phút 10. Tuy nhiên, Thụy Sĩ không đánh mất thế trận và kiên trì tổ chức phòng ngự trước khi Dan Ndoye đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 68.

Bước ngoặt xuất hiện chỉ ba phút sau khi Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai sau khi trọng tài tham khảo VAR, khiến Thụy Sĩ phải thi đấu với 10 người. Dù chiếm ưu thế về quân số, Argentina vẫn không thể tận dụng trong thời gian thi đấu chính thức.

World Cup 2026: Julián Álvarez lập siêu phẩm góp công đưa Argentina đi tiếp

Phải đến hiệp phụ, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch mới được thể hiện. Phút 113, Julián Álvarez thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1. Đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Lautaro Martínez tận dụng thành công cơ hội trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina.

Vượt qua Thụy Sĩ sau trận đấu giàu kịch tính, Argentina sẽ đối đầu tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026. Cuộc chạm trán giữa hai đội bóng giàu truyền thống hứa hẹn trở thành một trong những trận cầu đáng chú ý nhất của giải đấu.