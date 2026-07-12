Hạn chót 30/8/2026: Cả nước sắp xếp lại trường công lập, giảm 30% đầu mối

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thuộc lĩnh vực mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp tại cấp tỉnh, cấp xã.

Theo yêu cầu của Chính phủ, việc sắp xếp phải bảo đảm mục tiêu tinh gọn hệ thống, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025, đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và định hướng không gian phát triển của từng địa phương.

Tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản trị trường học

Chính phủ xác định việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập không chỉ nhằm giảm số lượng đầu mối mà còn hướng tới đổi mới mô hình quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nguồn lực đầu tư.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là gắn quá trình sắp xếp trường lớp với việc tinh gọn bộ máy quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, trong đó ưu tiên giảm số lượng vị trí quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp phục vụ hoạt động giảng dạy.

Việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục được thực hiện trên cơ sở đánh giá quy mô học sinh, điều kiện địa lý, nhu cầu học tập của người dân và khả năng đáp ứng của hệ thống trường lớp tại từng địa phương, tránh tình trạng sắp xếp cơ học, ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Việc sắp xếp phải bảo đảm mục tiêu tinh gọn hệ thống, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025

Hình thành các trường quy mô lớn, ưu tiên cùng cấp học

Đối với hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập, Chính phủ định hướng tổ chức lại theo hai mô hình chính.

Mô hình thứ nhất là trường một cấp học quy mô lớn hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên có các phân hiệu, điểm trường. Mô hình này được tổ chức với một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng cùng bộ máy quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành.

Mô hình thứ hai là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn, được triển khai tại một địa điểm hoặc nhiều địa điểm khác nhau, với cơ cấu gồm một hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm tính phù hợp của từng loại hình giáo dục. Cụ thể, không thực hiện sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không tổ chức lại cơ sở giáo dục chuyên biệt cùng với trường phổ thông đại trà.

Thay vào đó, các địa phương cần ưu tiên sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau nhằm bảo đảm tính ổn định và thuận lợi trong công tác dạy, học.

Mỗi xã hướng tới có trường mầm non, tiểu học, THCS

Đối với cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, việc sắp xếp được thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã.

Theo định hướng của Chính phủ, mỗi đơn vị hành chính cấp xã sẽ có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một trường phổ thông có nhiều cấp học, phù hợp với điều kiện thực tế về dân số, địa bàn và nhu cầu học tập.

Mục tiêu là xây dựng mạng lưới trường học hợp lý hơn, hạn chế tình trạng manh mún, nhiều điểm trường nhỏ lẻ, đồng thời tạo điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên đồng bộ hơn.

Mỗi tỉnh, thành phố tối đa 3 trường dạy nghề công lập

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục sắp xếp hệ thống trường nghề công lập theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề công lập.

Đối với trường trung cấp nghề, các cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên được duy trì hoạt động. Những trường còn lại sẽ được xem xét giải thể nếu hoạt động không hiệu quả hoặc thực hiện sắp xếp, hợp nhất với trường cao đẳng, hoặc tổ chức lại để thành lập trường trung học nghề khi đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện theo quy định.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục thường xuyên, Chính phủ yêu cầu thực hiện sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo mô hình tổ chức hoạt động tại trụ sở chính và các địa điểm thực hành theo quy định.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng có thể được hợp nhất để thành lập trường trung học nghề khi đáp ứng đủ điều kiện.

Hoàn thành trước khai giảng năm học 2026-2027

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Toàn bộ quá trình phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026, đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học.

Việc sắp xếp hệ thống trường công lập được xem là bước quan trọng trong quá trình đổi mới quản trị giáo dục, hướng tới xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự thay đổi về tổ chức hành chính tại các địa phương.