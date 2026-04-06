Hà Nội đưa Nghị quyết 57 vào trường chất lượng cao từ năm học 2026-2027

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 260/TB-VP ngày 3/4/2026, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà tại cuộc họp về mô hình trường chất lượng cao năm học 2026-2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Nghị quyết 57 trở thành xương sống của mô hình trường chất lượng cao

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Điểm nổi bật nhất trong kết luận của Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà là yêu cầu lồng ghép trực tiếp các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào mô hình trường chất lượng cao. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tích hợp các nội dung về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào chương trình giảng dạy, đồng thời tổng hợp, đề xuất danh mục nhiệm vụ liên quan đến STEM, STEAM, AI và công nghệ thông tin trong chương trình chất lượng cao.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội đặt Nghị quyết 57 làm căn cứ trực tiếp để định hình chương trình của mô hình trường chất lượng cao, thay vì chỉ dừng ở cam kết chủ trương. Điều đó có nghĩa là các trường được công nhận chất lượng cao từ năm học 2026-2027 trở đi sẽ phải thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ ngay trong chương trình và phương pháp giảng dạy, không phải ở văn bản hay kế hoạch trên giấy.

Lộ trình đến 2030 và yêu cầu minh bạch, thực chất

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao để trình UBND Thành phố xem xét ban hành quyết định, đồng thời hướng dẫn UBND các phường, xã rà soát, lựa chọn cơ sở giáo dục đăng ký thực hiện theo lộ trình đến năm 2030. Đối với các trường triển khai từ năm học 2026-2027, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục phải được ban hành ngay.

Sở cũng chủ trì xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá thống nhất theo từng nhóm nội dung, bảo đảm việc công nhận trường chất lượng cao diễn ra khách quan và đúng quy định. Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà nhấn mạnh yêu cầu triển khai phải thực chất, minh bạch và hiệu quả, đồng thời mô hình trường chất lượng cao phải thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Thành phố.

Về cơ chế tài chính, Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phường, xã và cơ sở giáo dục xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức chuyên dùng và giá dịch vụ giáo dục phù hợp với đặc điểm từng địa phương, bảo đảm mô hình có cơ sở pháp lý và tài chính vững chắc để vận hành bền vững.

Song song với mô hình trường chất lượng cao, cuộc họp cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác phòng, chống dịch bệnh. Sở Y tế được giao khẩn trương hướng dẫn UBND các phường, xã xây dựng phương án phòng, chống dịch năm 2026 theo định hướng chuyển trọng tâm từ ứng phó sang chủ động phòng bệnh, đúng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thời hạn hoàn thành là ngày 15/4/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn các trường học triển khai ngay biện pháp phòng, chống các dịch bệnh, đặc biệt là tay chân miệng và sốt xuất huyết, gắn với vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và bảo đảm nguồn nước sạch trong trường học.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất tại các phường, xã và xem xét trách nhiệm đối với đơn vị không thực hiện đúng chỉ đạo.