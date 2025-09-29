Chuyển động số
Chính sách số

Hoàn thiện Luật Xây dựng: Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới

Phước Hà

Phước Hà

15:09 | 29/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Vừa qua, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã phối hợp Bộ Xây dựng và các bên liên quan tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi.
Bộ Công an họp về dự án sửa đổi Luật Phòng chống ma túy Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật triển khai mô hình 2 cấp Cần đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa quan hệ thuế - doanh nghiệp

Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi gồm 8 Chương với 96 Điều, tập trung vào các nhóm chính sách lớn: Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị trong đầu tư xây dựng; bổ sung quy định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong xây dựng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý xây dựng; đồng thời quy định tại luật những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc. Dự thảo Luật đã cố gắng thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng; tinh thần của các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị.

Hoàn thiện Luật Xây dựng: Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Hồ Long)

Theo các đại biểu, việc sửa đổi toàn diện Luật Xây dựng là cần thiết để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới cho ngành xây dựng, giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Các ý kiến góp ý đã tập trung nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế quản lý định mức, đơn giá xây dựng làm sao vừa bảo đảm kiểm soát chi phí trong các dự án đầu tư công, vừa linh hoạt cho doanh nghiệp tư nhân; việc điều chỉnh linh hoạt vốn đầu tư giữa các dự án thành phần khi tổng mức đầu tư không đổi để giảm thủ tục trình duyệt nhiều cấp; tính đồng bộ của dự thảo Luật với các luật liên quan; quy định về hợp đồng xây dựng; quy định về vai trò của nhà đầu tư; tính khả thi của các quy định mới…

Nghị quyết số 68 - con đường đưa đất nước vươn lên phát triển thịnh vượng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải nhận định, Luật Xây dựng năm 2014 đã đóng góp tích cực trong quản lý hoạt động xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, trước bối cảnh mới và yêu cầu phát triển mới, Luật đã bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc.

Do vậy, việc sửa đổi toàn diện Luật Xây dựng lúc này là đòi hỏi cấp bách để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới cho ngành xây dựng và nền kinh tế nói chung. Mục tiêu không chỉ nhằm khắc phục những bất cập hiện tại mà quan trọng hơn là tạo ra khung khổ pháp lý mới, hiện đại, thông thoáng, minh bạch nhằm giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Hoàn thiện Luật Xây dựng: Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới
Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi.

TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch kiến trúc đô thị Việt Nam cho rằng, quan hệ giữa hoạt động xây dựng và quy hoạch xây dựng, hệ thống quy hoạch quốc gia hiện có nhiều biến đổi, trong đó có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch. Do đó, khi xác định phù hợp quy hoạch, cần xác định cụ thể loại công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng để bảo đảm hợp lý, tránh tùy tiện. Mặt khác, theo ông Đào Ngọc Nghiêm, Luật Xây dựng hiện hành đã quy định nhiều nội dung cụ thể về điều chỉnh quy hoạch, song ít phát huy trong thực tiễn. Vì vậy, dự thảo Luật cần có khung quy định về điều chỉnh quy hoạch đối với chính quyền đô thị 2 cấp và xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn.

PGS.TS. Trần Chủng - Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam đồng tình cao với mục tiêu đơn giản hóa, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Ông Trần Chủng cũng bày tỏ lo ngại khi áp dụng “hậu kiểm” với các công trình xây dựng, bởi theo ông, cần làm tốt ngay từ đầu, tránh tình trạng “sai rồi mới sửa”. Mặt khác, ông Trần Chủng đề nghị dự thảo Luật quy định cụ thể hơn về chế độ báo cáo, kiểm tra sau phân cấp, cũng như trách nhiệm của các bộ, ngành trong hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa Đào Vũ Việt dẫn kinh nghiệm của Thanh Hóa địa phương trong việc trình sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án theo hướng tối đa không quá 3 Ban Quản lý dự án cấp tỉnh; kiện toàn, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án khu vực liên xã, phường.

Trên cơ sở đó, ông Đào Vũ Việt đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu mô hình trên để quy định hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cho phù hợp. Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên Hoàng Thái Cương cho rằng cần phải có phần mềm quản lý thông tin công trình, trở thành công cụ bắt buộc, phổ biến trong quản lý dự án, điều này sẽ góp phần quản lý Nhà nước tốt hơn.

Luật Xây dựng Ủy ban Khoa học Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nghị quyết số 57-NQ/TW Nghị quyết số 59 Nghị quyết số 66-NQ/TW Nghị quyết số 68-NQ/TW

Bài liên quan

Chuyến công tác của Thủ tướng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Chuyến công tác của Thủ tướng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị

Toàn văn Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Toàn văn Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam ghi nhận lợi ích từ cải cách thuế thuốc lá tại Liên Hợp Quốc

Việt Nam ghi nhận lợi ích từ cải cách thuế thuốc lá tại Liên Hợp Quốc

Chính sách số
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa công bố kết quả từ mô hình TaXSim cho thấy những lợi ích đáng kể về sức khỏe và kinh tế nhờ cải cách thuế thuốc lá mà Quốc hội Việt Nam đã thông qua trong Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi tháng 6/2025.
Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đồ uống trước thềm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đồ uống trước thềm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính sách số
Để làm rõ các khó khăn và cả những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách liên quan, sáng 25/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA) chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), tổ chức Tọa đàm “Kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng kinh tế – Góc nhìn từ ngành đồ uống”.
Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Kinh tế số
Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách quan trọng trong quản trị kinh tế khi cơ chế tiền kiểm từng tạo độ trễ cho khởi nghiệp và đầu tư được thay thế bằng công bố điều kiện kết hợp hậu kiểm. Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành ngày 4/5/2025 cùng các văn bản triển khai mở ra bước ngoặt lớn nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm chi phí tuân thủ và mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo.
Phát triển nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới

Phát triển nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới

Chính sách số
Hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, trong đó có phát triển khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế; đưa nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Dự kiến điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ: Loại bỏ chu kỳ 18 tháng, thêm mốc 36 tháng

Dự kiến điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ: Loại bỏ chu kỳ 18 tháng, thêm mốc 36 tháng

Chính sách số
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ đối với ô tô. Điểm nổi bật trong đề xuất này là việc bỏ hoàn toàn mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 18 tháng, đồng thời bổ sung chu kỳ 36 tháng mới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 32°C
mưa vừa
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
33°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
34°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
26°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16826 17096 17673
CAD 18450 18727 19340
CHF 32526 32910 33569
CNY 0 3470 3830
EUR 30342 30616 31643
GBP 34702 35095 36036
HKD 0 3265 3467
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 14985 15577
SGD 19941 20224 20748
THB 734 798 851
USD (1,2) 26157 0 0
USD (5,10,20) 26199 0 0
USD (50,100) 26227 26262 26451
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,238 26,238 26,451
USD(1-2-5) 25,189 - -
USD(10-20) 25,189 - -
EUR 30,623 30,648 31,700
JPY 175.16 175.48 181.83
GBP 35,165 35,260 35,933
AUD 17,122 17,184 17,571
CAD 18,720 18,780 19,208
CHF 32,896 32,998 33,619
SGD 20,160 20,223 20,778
CNY - 3,673 3,751
HKD 3,345 3,355 3,437
KRW 17.48 18.23 19.57
THB 783.57 793.25 843.83
NZD 15,014 15,153 15,504
SEK - 2,773 2,855
DKK - 4,092 4,209
NOK - 2,613 2,688
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,877.74 - 6,593.9
TWD 785.4 - 945.37
SAR - 6,945.95 7,268.84
KWD - 84,550 89,380
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,280 26,281 26,451
EUR 30,385 30,507 31,594
GBP 34,861 35,001 35,940
HKD 3,333 3,346 3,449
CHF 32,593 32,724 33,609
JPY 173.29 173.99 181.01
AUD 16,990 17,058 17,577
SGD 20,137 20,218 20,732
THB 798 801 836
CAD 18,653 18,728 19,216
NZD 15,021 15,501
KRW 18.05 19.75
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26220 26220 26451
AUD 16999 17099 17705
CAD 18628 18728 19329
CHF 32756 32786 33672
CNY 0 3675.5 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30508 30538 31564
GBP 34994 35044 36154
HKD 0 3390 0
JPY 174.26 174.76 181.81
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15089 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20094 20224 20952
THB 0 763.8 0
TWD 0 870 0
XAU 13500000 13500000 14500000
XBJ 11500000 11500000 14500000
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,238 26,288 26,451
USD20 26,238 26,288 26,451
USD1 26,238 26,288 26,451
AUD 17,039 17,139 18,250
EUR 30,658 30,658 31,970
CAD 18,563 18,663 19,970
SGD 20,167 20,317 20,784
JPY 174.45 175.95 180.51
GBP 35,087 35,237 36,000
XAU 13,398,000 0 13,602,000
CNY 0 3,559 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,450 ▲150K 13,650 ▲150K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,990 ▲110K 13,290 ▲110K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,800 ▲250K 13,200 ▲250K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,750 ▲250K 13,150 ▲250K
Nguyên liệu 99.99 12,380 ▲250K 12,580 ▲250K
Nguyên liệu 99.9 12,330 ▲250K 12,530 ▲250K
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Hà Nội - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Đà Nẵng - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Miền Tây - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Tây Nguyên - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,620 ▲100K 13,220 ▲100K
Trang sức 99.9 12,610 ▲100K 13,210 ▲100K
NL 99.99 12,260 ▲140K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,260 ▲140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,980 ▲100K 13,280 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,980 ▲100K 13,280 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,980 ▲100K 13,280 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,450 ▲150K 13,650 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,450 ▲150K 13,650 ▲150K
Miếng SJC Hà Nội 13,450 ▲150K 13,650 ▲150K
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 ▲1212K 13,652 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 ▲1212K 13,653 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,297 ▲9K 1,324 ▲9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,297 ▲9K 1,325 ▲9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,269 ▲1143K 1,299 ▲1170K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 123,614 ▲891K 128,614 ▲891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90,085 ▲81144K 97,585 ▲87894K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,991 ▲612K 88,491 ▲612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,897 ▲549K 79,397 ▲549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,389 ▲524K 75,889 ▲524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,824 ▲376K 54,324 ▲376K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Cập nhật: 29/09/2025 17:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

YouTube Music thử nghiệm người dẫn chương trình AI

YouTube Music thử nghiệm người dẫn chương trình AI

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

OpenAI ra mắt tính năng ChatGPT Pulse

OpenAI ra mắt tính năng ChatGPT Pulse

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam