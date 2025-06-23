Chuyển động số
Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật triển khai mô hình 2 cấp

La Giang

La Giang

09:36 | 23/06/2025
Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, để phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ 1/7/2025, Bộ đã tích cực khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng quy định.
Thông tin tại buổi họp báo quý II năm 2025 mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kết luận số 09-KL/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương, Kế hoạch định hướng số 141/KH-BCĐTKNQ18 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, khẩn trương triển khai công việc, nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải. Qua đó, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị trong thời gian qua đã tạo được sự đồng thuận từ các tổ chức, cá nhân tại các đơn vị được sắp xếp; các đơn vị sau khi sắp xếp lại đã hoạt động ổn định, hiệu quả.

danh-huy
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy chủ trì buổi họp báo. Ảnh Khánh Duy

Bám sát các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025 và thực hiện quyết liệt, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý của ngành xây dựng để triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Bộ Xây dựng cũng đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, nhất là trong các lĩnh vực về đầu tư, xây dựng, đất đai, giao thông, môi trường, quy hoạch… Đẩy mạnh các nội dung về phân cấp, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa Trung ương và địa phương, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững, thích ứng hiệu quả với tình hình thực tiễn.

Đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng xây dựng; thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 1/6/2025 của Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trình Chính phủ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy, triển khai hiệu quả các mục tiêu đã đề ra tại Đề án “Đầu tư xây dựng 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

bo-xay-dung

Về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2025, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết, hiện tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước đạt khoảng trên 44,3%; số lượng căn nhà ở xã hội đã hoàn thành 26.152/100.000 căn; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 94,8%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch là 15,3%; tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom đạt 18%; tổng số km đường cao tốc cả nước đến nay đạt 2.268 km.

Bên cạnh đó, vận tải hàng hóa lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1.196 triệu tấn, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024; luân chuyển hàng hóa lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 237 tỷ tấn.km, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2024; vận chuyển hành khách lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2.255 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024; luân chuyển hành khách lũy kế 5 tháng ước đạt 125 tỷ HK.km, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Phát huy những kết quả tích cực đạt được từ đầu năm 2025, Bộ Xây dựng đề ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2025, trọng tâm là tiếp tục bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; tiếp tục nghiên cứu để đề xuất xây dựng hồ sơ chính sách của Bộ luật Hàng hải Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản pháp luật hiện hành...

