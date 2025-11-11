Chuyển động số
Chính phủ công bố mức lương tối thiểu mới từ 1/1/2026

Nguyên Anh

Nguyên Anh

13:30 | 11/11/2025
Nghị định 293/2025/NĐ-CP tăng lương tối thiểu vùng I lên 5,31 triệu đồng/tháng, cao nhất từ trước đến nay, có hiệu lực 1/1/2026.
Chính phủ công bố mức lương tối thiểu mới từ 1/1/2026
Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 về mức lương tối thiểu cho người lao động theo hợp đồng. Nghị định này thay thế Nghị định 74/2024/NĐ-CP và bắt đầu áp dụng từ 1/1/2026.

Theo quy định mới, lương tối thiểu vùng I đạt 5.310.000 đồng mỗi tháng, tương đương 25.500 đồng mỗi giờ. Vùng II nhận mức 4.730.000 đồng/tháng và 22.700 đồng/giờ. Hai vùng còn lại gồm vùng III với 4.140.000 đồng/tháng (20.000 đồng/giờ), vùng IV ở mức 3.700.000 đồng/tháng (17.800 đồng/giờ).

Danh mục địa bàn thuộc từng vùng được quy định chi tiết trong phụ lục kèm theo. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào sẽ áp dụng mức lương của vùng đó. Trường hợp có chi nhánh ở nhiều địa bàn khác nhau, mỗi chi nhánh áp dụng theo vùng hoạt động của mình.

Nghị định đặc biệt lưu ý với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung nằm trên nhiều địa bàn. Những khu vực này sẽ áp dụng mức lương cao nhất trong các địa bàn liên quan.

Văn bản quy định rõ mức lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất để thỏa thuận và trả công cho người làm việc đủ giờ bình thường trong tháng, hoàn thành định mức hoặc công việc đã cam kết. Tương tự, mức tối thiểu theo giờ áp dụng cho người lao động làm việc một giờ và hoàn thành nhiệm vụ.

Người lao động nhận lương theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm hoặc khoán cũng được bảo vệ. Mức lương các hình thức này khi quy đổi ra tháng hoặc giờ phải bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu. Công thức quy đổi cụ thể: lương theo tuần nhân 52 rồi chia 12 để ra tháng, hoặc lương theo ngày nhân số ngày làm việc trong tháng.

Nghị định yêu cầu người sử dụng lao động rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể và các quy chế nội bộ để điều chỉnh phù hợp. Các doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ làm thêm giờ, làm đêm, chế độ bồi dưỡng hiện vật và các quyền lợi khác theo luật.

Trường hợp các bên đã thỏa thuận mức lương cao hơn quy định mới, họ tiếp tục thực hiện theo cam kết trước đó. Ví dụ, nếu đã cam kết trả cao hơn 7% so với tối thiểu cho công việc đòi hỏi đào tạo nghề, hoặc cao hơn 5-7% cho điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, các mức này vẫn được duy trì.

Nghị định cũng bảo vệ quyền lợi người lao động trong trường hợp điều chỉnh địa bàn. Nếu do thay đổi ranh giới mà mức lương mới thấp hơn mức cũ tại thời điểm 31/12/2025, doanh nghiệp phải tiếp tục trả theo mức cũ cho những người được tuyển trước ngày đó.

Nghị định 293/2025/NĐ-CP đồng thời bãi bỏ khoản 7 Điều 15 và Phụ lục I của Nghị định 128/2025/NĐ-CP về phân quyền quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.

Toàn văn: Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, ngày 10/11/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xem tại đây.

Phụ lục: Danh mục Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ 1/1/2026 xem tại đây.

