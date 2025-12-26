Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

Phạm Anh

Phạm Anh

08:39 | 26/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đó là rạp chiếu LED Gwang-eum thuộc Lotte Cinema Sillim, rạp phim này vừa hoàn thành bản nâng cấp lớn đầu tiên sau 8 năm sử dụng màn hình LED đầu tiên dành cho rạp phim vào tháng 10 vừa qua.
Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Được biết, rạp phim đầu tiên trang bị Samsung Onyx được khai trương tại Lotte Cinema World Tower (Seoul, Hàn Quốc) vào năm 2017 đã mở đầu cho hành trình mở rộng thêm 5 cụm rạp Lotte Cinema khác trên khắp Hàn Quốc.

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt
Rạp Gwang-eum LED tại Lotte Cinema Sillim, nơi công nghệ Onyx thế hệ mới nhất của Samsung chính thức ra mắt tại Hàn Quốc

Điểm khác biệt nhìn thấy rõ nhất ngay khoảnh khắc màn hình Samsung Onyx thế hệ mới bừng sáng đó là từng tia sáng mảnh dần lan tỏa trên nền đen tuyệt đối. Samsung Onyx đã mang đến độ tương phản ngoạn mục cùng sắc đen sâu thẳm, trong khi sự hòa quyện giữa ánh sáng và màu sắc mở ra dải sắc rực rỡ đến mức người xem có cảm giác như có thể chạm vào được.

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt
Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

Màn hình Samsung Onyx mang đến độ phân giải 4K với 100% dải màu DCI-P3, tái hiện trọn vẹn mọi sắc độ và chi tiết theo đúng ý đồ của các nhà làm phim – hoàn toàn không bị biến dạng

Khác với hệ thống máy chiếu thông thường, Samsung Onyx tạo ánh sáng bằng chính các đèn LED, mang lại sắc trắng – đen hoàn hảo cùng bảng màu cực kỳ phong phú. Tỷ lệ tương phản vượt trội và màu đen sâu đảm bảo độ sáng đồng nhất trên toàn bộ màn hình, không bị tràn sáng, giúp từng khung hình tối vẫn giữ nguyên độ chi tiết và chiều sâu.

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt
Màn hình Samsung Onyx mang đến hình ảnh HDR sống động với độ sáng tối đa đạt 300 nit (87,6 fL), độ đen tuyệt đối và khả năng tái tạo màu sắc chính xác.

“Ngay cả trong những cảnh sáng nhất hay tối nhất, mắt tôi vẫn không hề bị mỏi. Từng khung hình chuyển động rất mượt mà, khiến trải nghiệm xem phim trở nên thú vị hơn nhiều.” Khán giả Jeonghyeon Yoon chia sẻ sau khi xem một bộ phim hoạt hình tại rạp.

Màu sắc và độ tương phản sống động của Samsung Onyx không chỉ thu hút khán giả mà còn chinh phục các nhà làm phim hoạt hình. Nhà sản xuất Matīss Kaža, người đứng sau bộ phim Flow (đoạt giải Quả Cầu Vàng® và Oscar® cho phim hoạt hình xuất sắc nhất ) chia sẻ: “Trên Onyx, những chi tiết nhỏ nhất đều hiện rõ – chính những chi tiết này tạo nên không khí và sắc thái tĩnh lặng cho cảnh phim. Điện ảnh là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh, và Onyx thể hiện điều đó rất xuất sắc.”

Ngoài ra, Pixar Animation Studios cũng đã hợp tác với Samsung để tinh chỉnh các phim hoạt hình như Elemental, Inside Out 2 và Elio, giúp các tác phẩm này được trình chiếu ở định dạng 4K HDR tương thích hoàn hảo với Onyx.

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt
Ông Jinha Jeong và ông Yongseop Yoon,đại diện Lotte Cultureworks cho biết, nhờ những đổi mới công nghệ không ngừng và chất lượng sản phẩm đáng tin cậy của Samsung, trải nghiệm điện ảnh cao cấp luôn được duy trì và đồng bộ

“Samsung Onyx mang lại khả năng thể hiện màu sắc tinh tế và tái tạo sắc đen chân thực, nhờ đó nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều fan hoạt hình hiện nay cho rằng có những bộ phim nhất định phải xem tại rạp Onyx LED. Với mức độ hài lòng cao như vậy, rạp sử dụng màn hình LED đã trở thành một trong những định dạng chiếu phim đặc trưng của Lotte Cinema.” Ôg Jinha Jeong, Quản lý cấp cao của Bộ phận Đổi mới Vận hành tại Lotte Cultureworks chia sẻ.

Sự phát triển của Samsung Onyx không chỉ dừng ở chất lượng hình ảnh. Phiên bản Onyx 2025 (ICD) đánh dấu bước tiến toàn diện về cả không gian và cảm xúc điện ảnh. Cụ thể, tại rạp Kwang-eum LED của Lotte Cinema Sillim, một màn hình mới có chiều rộng gần 11 mét đã được lắp đặt, đây là kích thước lớn nhất có thể trong giới hạn cấu trúc của rạp.

Thành tựu này đạt được nhờ khả năng mở rộng linh hoạt của Samsung Onyx, cho phép tùy chỉnh kích thước vượt ra ngoài các chuẩn thông thường gồm 5 mét (độ phân giải điểm ảnh 1,25 mm), 10 mét (2,5 mm) và 14 mét (3,3 mm). Cụ thể, tại Lotte Cinema Sillim, nơi các mô-đun hiển thị bổ sung đã được lắp thêm ở hai bên và phía dưới mẫu màn hình 10 mét tiêu chuẩn, giúp mở rộng diện tích hiển thị thêm hơn 30%.

“Do giới hạn về cấu trúc của chi nhánh Sillim, trước đây chúng tôi chỉ có thể lắp đặt màn hình LED kích thước 10,24 x 5,4 mét. Tuy nhiên, nhờ khả năng mở rộng linh hoạt của Onyx, chúng tôi đã nâng cấp lên kích thước 11,52 x 6,3 mét, mang đến trải nghiệm đắm chìm đầy cuốn hút, bao trọn toàn bộ tầm nhìn của người xem.” Ông Jeong giải thích.

Đáng chú ý, tại các rạp được trang bị màn hình Samsung Onyx, mọi vị trí ngồi đều mang đến tầm nhìn rõ nét, không bị méo viền hay giảm độ phân giải, đảm bảo trải nghiệm xem tối ưu từ mọi góc độ. Khác với các rạp chiếu sử dụng máy chiếu truyền thống, Samsung Onyx mang lại độ sáng và độ chính xác màu sắc đồng nhất trên toàn bộ màn hình cho tất cả khán giả.

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt
Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

Màn hình Onyx với khả năng tái tạo màu sắc và chất liệu chính xác theo ý đồ của nhà sáng tạo giúp khán giả thưởng thức hình ảnh sống động, không bị méo hay giảm độ phân giải, dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong rạp.

“Những cảnh hành động như các pha cháy nổ hay trận chiến hiện lên vô cùng sắc nét, và màu sắc rực rỡ khiến trải nghiệm xem phim trở nên sống động hơn bao giờ hết,” khán giả Eunjeong Lim chia sẻ sau khi xem phim tại rạp Kwang-eum LED.

“Ngay cả phần viền của phụ đề cũng hiện lên cực kỳ rõ nét, và so với các màn hình khác, màu sắc trở nên rực rỡ và sống động hơn hẳn,” khán giả Byeongrok Kang cho biết.

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt
Cả văn bản và phụ đề trên màn hình đều hiển thị sắc nét và rõ ràng trên màn hình Onyx

Bên cạnh đó, Samsung Onyx cũng đạt độ sáng tối đa lên tới 300 nit, cao gấp khoảng 6 lần so với các hệ thống máy chiếu truyền thống, mang đến hình ảnh rõ nét và chân thực ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Nhờ vậy, các rạp chiếu có thể tận dụng không gian không chỉ để trình chiếu phim mà còn tổ chức đa dạng sự kiện như phát sóng hòa nhạc trực tiếp, trình chiếu các trận đấu thể thao hay trải nghiệm điện ảnh kết hợp ẩm thực.

“Chúng tôi đang mở rộng các dịch vụ khác biệt như rạp chiếu Onyx LED nhằm mang đến không gian thưởng thức sống động và đắm chìm mà chỉ có thể trải nghiệm tại rạp. Vượt ra ngoài yếu tố công nghệ, mục tiêu của chúng tôi với màn hình Samsung Onyx là truyền tải trọn vẹn giá trị cảm xúc của điện ảnh ở hình thức nguyên bản nhất.” Ông Yongseop Yoon, Giám đốc trung tâm vận hành mạng hệ thống trình chiếu (NOC: Network Operation Center) thuộc Lotte Cultureworks, cho biết.

Samsung Onyx không chỉ là một màn hình LED, đây còn là không gian nơi khán giả được trải nghiệm tương lai của điện ảnh ngay trước mắt. Những ai đã từng trải nghiệm công nghệ tiên tiến này đều chia sẻ rằng họ nóng lòng muốn được thưởng thức nhiều lần nữa.

“Nhịp độ và sức mạnh của các cảnh pha hành động vô cùng chân thực, về màu sắc lại sống động khiến tôi có cảm giác như chính mình đang hiện diện trong phim. Với chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội như thế, chắc chắn tôi sẽ chọn rạp Onyx cho bộ phim kế tiếp.” Khán giả Lim chia sẻ.

Ông Jeonghyeon Yoon cũng cho biết: “Đối với những bộ phim của các đạo diễn như Makoto Shinkai, nơi màu sắc và phong cách hình ảnh là yếu tố quan trọng, thì việc xem chúng ở đây sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt”.

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt
Với chất lượng hình ảnh vượt trội và hiệu quả sử dụng không gian vượt trội, Samsung Onyx đang định hình tương lai của điện ảnh

Trong thời đại mà ranh giới giữa phát trực tuyến và chiếu rạp ngày càng mờ nhạt, Samsung Onyx gợi nhắc người xem về những cảm xúc khó phai mà chỉ rạp chiếu phim mới có thể mang lại. Sự phổ biến ngày càng tăng của các buổi chiếu đặc biệt như hát cùng nhau trên màn ảnh rộng hay loạt phim hoạt hình chiếu rạp chứng minh rằng trải nghiệm tại rạp vẫn thực sự độc đáo.

Khán giả ngày nay tìm kiếm những rạp chiếu phim mang đến trải nghiệm đắm chìm tuyệt đỉnh và khơi dậy sự kỳ diệu của điện ảnh. Đó là lý do tại sao câu nói “một bộ phim nhất định phải xem tại rạp” vẫn luôn đúng. Giữa sự thay đổi này, Samsung Onyx đang định nghĩa lại giá trị của rạp chiếu phim thông qua đổi mới công nghệ và mở ra những khả năng mới cho trải nghiệm điện ảnh. Tương lai của điện ảnh mà Samsung Onyx hình dung đang dần hé lộ, ngay trước mắt chúng ta.

Samsung Samsung Onyx màn hình Samsung Onyx thế hệ mới trải nghiệm điện ảnh Hàn Quốc Lotte Cinema World Tower (Seoul Lotte Cinema World Tower (Seoul, Hàn Quốc)

Bài liên quan

CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Samsung mang gì đến CES 2026?

Samsung mang gì đến CES 2026?

Có thể bạn quan tâm

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Computing
Ghi nhận bước tiến trong chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường PC, mới đây FPT Retail đã chính thức đạt chứng nhận ISO 9001:2015, đưa FPT Shop trở thành chuỗi bán lẻ công nghệ đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ này trong lĩnh vực PC lắp ráp.
CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

Gia dụng
Cụ thể, dòng sản phẩm tủ rượu thông minh Bespoke AI Wine Cellar mới được Samsung trình diễn tại CES 2026 cùng các thiết bị nhà bếp sẽ có thiết kế hoàn toàn mới bên cạnh công nghệ AI Vision cải tiến.
COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Điện tử tiêu dùng
COLORFUL vừa chính thức công bố ra mắt toàn cầu dòng card đồ họa iGame GeForce RTX 50 MINI OC, hướng tới các hệ thống PC nhỏ gọn và cấu hình ITX. Điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là chiều dài chỉ 180mm nhưng vẫn trang bị GPU thế hệ GeForce RTX 50, đáp ứng nhu cầu hiệu năng cao trong không gian hạn chế.
Cùng các chuyên gia công nghệ chấm điểm cho tai nghe soundcore R60i NC

Cùng các chuyên gia công nghệ chấm điểm cho tai nghe soundcore R60i NC

Nghe - Nhìn
Để mang đến cái nhìn khách quan hơn, chúng ta sẽ cùng xem các chuyên gia công nghệ đánh giá chi tiết mẫu tai nghe mới nhất của nhà soundcore
Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Nghe - Nhìn
Cụ thể dòng TV khách sạn Samsung HU8000F sẽ có đầy đủ các kích thước, 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ và 85inch mang đến cho các chủ khách sạn công cụ quản lý mạnh mẽ nhằm nâng tầm trải nghiệm của khách lưu trú, đồng thời cung cấp cho du khách tùy chọn phát trực tiếp và kết nối dễ dàng thông qua Google Cast.
Xem thêm

Đọc nhiều

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
24°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
22°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
20°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
23°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
19°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 154,000 157,000
Hà Nội - PNJ 154,000 157,000
Đà Nẵng - PNJ 154,000 157,000
Miền Tây - PNJ 154,000 157,000
Tây Nguyên - PNJ 154,000 157,000
Đông Nam Bộ - PNJ 154,000 157,000
Cập nhật: 26/12/2025 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,720 ▲40K 15,920 ▲40K
Miếng SJC Nghệ An 15,720 ▲40K 15,920 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 15,720 ▲40K 15,920 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,570 ▲90K 15,870 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,570 ▲90K 15,870 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,570 ▲90K 15,870 ▲90K
NL 99.99 14,950 ▲160K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,950 ▲160K
Trang sức 99.9 15,160 ▲90K 15,760 ▲90K
Trang sức 99.99 15,170 ▲90K 15,770 ▲90K
Cập nhật: 26/12/2025 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,572 ▲4K 15,922 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,572 ▲4K 15,923 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,531 ▲5K 1,561 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,531 ▲5K 1,562 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,511 ▲5K 1,546 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 147,569 ▲495K 153,069 ▲495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 107,612 ▲375K 116,112 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,789 ▲341K 105,289 ▲341K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,965 ▲77399K 94,465 ▲85049K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,791 ▲292K 90,291 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,125 ▲209K 64,625 ▲209K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲4K 1,592 ▲4K
Cập nhật: 26/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17122 17393 17971
CAD 18692 18970 19583
CHF 32699 33083 33730
CNY 0 3470 3830
EUR 30357 30632 31661
GBP 34715 35108 36048
HKD 0 3250 3452
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 15036 15623
SGD 19934 20216 20733
THB 761 824 878
USD (1,2) 26019 0 0
USD (5,10,20) 26060 0 0
USD (50,100) 26089 26108 26384
Cập nhật: 26/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,084 26,084 26,384
USD(1-2-5) 25,041 - -
USD(10-20) 25,041 - -
EUR 30,527 30,551 31,810
JPY 164.92 165.22 172.64
GBP 35,062 35,157 36,104
AUD 17,362 17,425 17,929
CAD 18,882 18,943 19,545
CHF 32,995 33,098 33,900
SGD 20,060 20,122 20,812
CNY - 3,696 3,806
HKD 3,324 3,334 3,427
KRW 16.84 17.56 18.92
THB 807.27 817.24 872.3
NZD 15,023 15,162 15,565
SEK - 2,821 2,913
DKK - 4,083 4,214
NOK - 2,588 2,672
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,096.6 - 6,862.83
TWD 755.49 - 911.81
SAR - 6,898.33 7,243.43
KWD - 83,346 88,461
Cập nhật: 26/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,080 26,084 26,384
EUR 30,387 30,509 31,680
GBP 34,887 35,027 36,024
HKD 3,311 3,324 3,437
CHF 32,750 32,882 33,822
JPY 164.21 164.87 172.29
AUD 17,294 17,363 17,935
SGD 20,110 20,191 20,771
THB 824 827 865
CAD 18,874 18,950 19,538
NZD 15,095 15,625
KRW 17.41 19.07
Cập nhật: 26/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26090 26090 26384
AUD 17284 17384 18317
CAD 18868 18968 19986
CHF 32952 32982 34573
CNY 0 3715.8 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30533 30563 32291
GBP 35015 35065 36828
HKD 0 3390 0
JPY 164.7 165.2 175.71
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15136 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20086 20216 20947
THB 0 790.5 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15720000 15720000 15920000
SBJ 13000000 13000000 15920000
Cập nhật: 26/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,101 26,130 26,384
USD20 26,101 26,130 26,384
USD1 26,101 26,130 26,384
AUD 17,328 17,428 18,548
EUR 30,660 30,660 31,895
CAD 18,808 18,908 20,229
SGD 20,149 20,299 21,340
JPY 165.1 166.6 171.22
GBP 35,100 35,250 36,120
XAU 0 15,758,000 0
CNY 0 35,980 0
THB 0 826 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 26/12/2025 10:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
‘Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại’

‘Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại’

Hà Nội sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết 57 và ra mắt Mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo

Hà Nội sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết 57 và ra mắt Mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo

Hơn 300 vận động viên nhí tranh tài tại giải pickleball trẻ đầu tiên ở Hà Nội

Hơn 300 vận động viên nhí tranh tài tại giải pickleball trẻ đầu tiên ở Hà Nội

Giải pháp chống say tàu xe khi sử dụng điện thoại iPhone

Giải pháp chống say tàu xe khi sử dụng điện thoại iPhone

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới

Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới

Xây dựng

Xây dựng 'lá chắn tài chính số' bảo vệ an ninh tài chính quốc gia

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Xu hướng phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam và ASEAN

Xu hướng phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam và ASEAN

TT Trump đình chỉ loạt dự án điện gió ngoài khơi, cổ phiếu Dominion Energy lao dốc

TT Trump đình chỉ loạt dự án điện gió ngoài khơi, cổ phiếu Dominion Energy lao dốc

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng hôm nay 26/12: Quay đầu giảm sau đợt tăng mạnh cuối năm

Giá vàng hôm nay 26/12: Quay đầu giảm sau đợt tăng mạnh cuối năm

Các thị trường mới nổi bội thu năm 2025: Đà tăng có tiếp diễn trong năm 2026?

Các thị trường mới nổi bội thu năm 2025: Đà tăng có tiếp diễn trong năm 2026?

Phương Tây có phá được thế độc quyền nam châm đất hiếm của Trung Quốc?

Phương Tây có phá được thế độc quyền nam châm đất hiếm của Trung Quốc?

TMC trở thành nhà phân phối chính thức thương hiệu Movespeed tại Việt Nam

TMC trở thành nhà phân phối chính thức thương hiệu Movespeed tại Việt Nam

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm tài sản Groq, lập kỷ lục M&A trong kỷ nguyên chip AI

Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm tài sản Groq, lập kỷ lục M&A trong kỷ nguyên chip AI

AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động