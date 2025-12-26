Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

Được biết, rạp phim đầu tiên trang bị Samsung Onyx được khai trương tại Lotte Cinema World Tower (Seoul, Hàn Quốc) vào năm 2017 đã mở đầu cho hành trình mở rộng thêm 5 cụm rạp Lotte Cinema khác trên khắp Hàn Quốc.

Rạp Gwang-eum LED tại Lotte Cinema Sillim, nơi công nghệ Onyx thế hệ mới nhất của Samsung chính thức ra mắt tại Hàn Quốc

Điểm khác biệt nhìn thấy rõ nhất ngay khoảnh khắc màn hình Samsung Onyx thế hệ mới bừng sáng đó là từng tia sáng mảnh dần lan tỏa trên nền đen tuyệt đối. Samsung Onyx đã mang đến độ tương phản ngoạn mục cùng sắc đen sâu thẳm, trong khi sự hòa quyện giữa ánh sáng và màu sắc mở ra dải sắc rực rỡ đến mức người xem có cảm giác như có thể chạm vào được.

Màn hình Samsung Onyx mang đến độ phân giải 4K với 100% dải màu DCI-P3, tái hiện trọn vẹn mọi sắc độ và chi tiết theo đúng ý đồ của các nhà làm phim – hoàn toàn không bị biến dạng

Khác với hệ thống máy chiếu thông thường, Samsung Onyx tạo ánh sáng bằng chính các đèn LED, mang lại sắc trắng – đen hoàn hảo cùng bảng màu cực kỳ phong phú. Tỷ lệ tương phản vượt trội và màu đen sâu đảm bảo độ sáng đồng nhất trên toàn bộ màn hình, không bị tràn sáng, giúp từng khung hình tối vẫn giữ nguyên độ chi tiết và chiều sâu.

Màn hình Samsung Onyx mang đến hình ảnh HDR sống động với độ sáng tối đa đạt 300 nit (87,6 fL), độ đen tuyệt đối và khả năng tái tạo màu sắc chính xác.

“Ngay cả trong những cảnh sáng nhất hay tối nhất, mắt tôi vẫn không hề bị mỏi. Từng khung hình chuyển động rất mượt mà, khiến trải nghiệm xem phim trở nên thú vị hơn nhiều.” Khán giả Jeonghyeon Yoon chia sẻ sau khi xem một bộ phim hoạt hình tại rạp.

Màu sắc và độ tương phản sống động của Samsung Onyx không chỉ thu hút khán giả mà còn chinh phục các nhà làm phim hoạt hình. Nhà sản xuất Matīss Kaža, người đứng sau bộ phim Flow (đoạt giải Quả Cầu Vàng® và Oscar® cho phim hoạt hình xuất sắc nhất ) chia sẻ: “Trên Onyx, những chi tiết nhỏ nhất đều hiện rõ – chính những chi tiết này tạo nên không khí và sắc thái tĩnh lặng cho cảnh phim. Điện ảnh là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh, và Onyx thể hiện điều đó rất xuất sắc.”

Ngoài ra, Pixar Animation Studios cũng đã hợp tác với Samsung để tinh chỉnh các phim hoạt hình như Elemental, Inside Out 2 và Elio, giúp các tác phẩm này được trình chiếu ở định dạng 4K HDR tương thích hoàn hảo với Onyx.

Ông Jinha Jeong và ông Yongseop Yoon,đại diện Lotte Cultureworks cho biết, nhờ những đổi mới công nghệ không ngừng và chất lượng sản phẩm đáng tin cậy của Samsung, trải nghiệm điện ảnh cao cấp luôn được duy trì và đồng bộ

“Samsung Onyx mang lại khả năng thể hiện màu sắc tinh tế và tái tạo sắc đen chân thực, nhờ đó nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều fan hoạt hình hiện nay cho rằng có những bộ phim nhất định phải xem tại rạp Onyx LED. Với mức độ hài lòng cao như vậy, rạp sử dụng màn hình LED đã trở thành một trong những định dạng chiếu phim đặc trưng của Lotte Cinema.” Ôg Jinha Jeong, Quản lý cấp cao của Bộ phận Đổi mới Vận hành tại Lotte Cultureworks chia sẻ.

Sự phát triển của Samsung Onyx không chỉ dừng ở chất lượng hình ảnh. Phiên bản Onyx 2025 (ICD) đánh dấu bước tiến toàn diện về cả không gian và cảm xúc điện ảnh. Cụ thể, tại rạp Kwang-eum LED của Lotte Cinema Sillim, một màn hình mới có chiều rộng gần 11 mét đã được lắp đặt, đây là kích thước lớn nhất có thể trong giới hạn cấu trúc của rạp.

Thành tựu này đạt được nhờ khả năng mở rộng linh hoạt của Samsung Onyx, cho phép tùy chỉnh kích thước vượt ra ngoài các chuẩn thông thường gồm 5 mét (độ phân giải điểm ảnh 1,25 mm), 10 mét (2,5 mm) và 14 mét (3,3 mm). Cụ thể, tại Lotte Cinema Sillim, nơi các mô-đun hiển thị bổ sung đã được lắp thêm ở hai bên và phía dưới mẫu màn hình 10 mét tiêu chuẩn, giúp mở rộng diện tích hiển thị thêm hơn 30%.

“Do giới hạn về cấu trúc của chi nhánh Sillim, trước đây chúng tôi chỉ có thể lắp đặt màn hình LED kích thước 10,24 x 5,4 mét. Tuy nhiên, nhờ khả năng mở rộng linh hoạt của Onyx, chúng tôi đã nâng cấp lên kích thước 11,52 x 6,3 mét, mang đến trải nghiệm đắm chìm đầy cuốn hút, bao trọn toàn bộ tầm nhìn của người xem.” Ông Jeong giải thích.

Đáng chú ý, tại các rạp được trang bị màn hình Samsung Onyx, mọi vị trí ngồi đều mang đến tầm nhìn rõ nét, không bị méo viền hay giảm độ phân giải, đảm bảo trải nghiệm xem tối ưu từ mọi góc độ. Khác với các rạp chiếu sử dụng máy chiếu truyền thống, Samsung Onyx mang lại độ sáng và độ chính xác màu sắc đồng nhất trên toàn bộ màn hình cho tất cả khán giả.

Màn hình Onyx với khả năng tái tạo màu sắc và chất liệu chính xác theo ý đồ của nhà sáng tạo giúp khán giả thưởng thức hình ảnh sống động, không bị méo hay giảm độ phân giải, dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong rạp.

“Những cảnh hành động như các pha cháy nổ hay trận chiến hiện lên vô cùng sắc nét, và màu sắc rực rỡ khiến trải nghiệm xem phim trở nên sống động hơn bao giờ hết,” khán giả Eunjeong Lim chia sẻ sau khi xem phim tại rạp Kwang-eum LED.

“Ngay cả phần viền của phụ đề cũng hiện lên cực kỳ rõ nét, và so với các màn hình khác, màu sắc trở nên rực rỡ và sống động hơn hẳn,” khán giả Byeongrok Kang cho biết.

Cả văn bản và phụ đề trên màn hình đều hiển thị sắc nét và rõ ràng trên màn hình Onyx

Bên cạnh đó, Samsung Onyx cũng đạt độ sáng tối đa lên tới 300 nit, cao gấp khoảng 6 lần so với các hệ thống máy chiếu truyền thống, mang đến hình ảnh rõ nét và chân thực ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Nhờ vậy, các rạp chiếu có thể tận dụng không gian không chỉ để trình chiếu phim mà còn tổ chức đa dạng sự kiện như phát sóng hòa nhạc trực tiếp, trình chiếu các trận đấu thể thao hay trải nghiệm điện ảnh kết hợp ẩm thực.

“Chúng tôi đang mở rộng các dịch vụ khác biệt như rạp chiếu Onyx LED nhằm mang đến không gian thưởng thức sống động và đắm chìm mà chỉ có thể trải nghiệm tại rạp. Vượt ra ngoài yếu tố công nghệ, mục tiêu của chúng tôi với màn hình Samsung Onyx là truyền tải trọn vẹn giá trị cảm xúc của điện ảnh ở hình thức nguyên bản nhất.” Ông Yongseop Yoon, Giám đốc trung tâm vận hành mạng hệ thống trình chiếu (NOC: Network Operation Center) thuộc Lotte Cultureworks, cho biết.

Samsung Onyx không chỉ là một màn hình LED, đây còn là không gian nơi khán giả được trải nghiệm tương lai của điện ảnh ngay trước mắt. Những ai đã từng trải nghiệm công nghệ tiên tiến này đều chia sẻ rằng họ nóng lòng muốn được thưởng thức nhiều lần nữa.

“Nhịp độ và sức mạnh của các cảnh pha hành động vô cùng chân thực, về màu sắc lại sống động khiến tôi có cảm giác như chính mình đang hiện diện trong phim. Với chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội như thế, chắc chắn tôi sẽ chọn rạp Onyx cho bộ phim kế tiếp.” Khán giả Lim chia sẻ.

Ông Jeonghyeon Yoon cũng cho biết: “Đối với những bộ phim của các đạo diễn như Makoto Shinkai, nơi màu sắc và phong cách hình ảnh là yếu tố quan trọng, thì việc xem chúng ở đây sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt”.

Với chất lượng hình ảnh vượt trội và hiệu quả sử dụng không gian vượt trội, Samsung Onyx đang định hình tương lai của điện ảnh

Trong thời đại mà ranh giới giữa phát trực tuyến và chiếu rạp ngày càng mờ nhạt, Samsung Onyx gợi nhắc người xem về những cảm xúc khó phai mà chỉ rạp chiếu phim mới có thể mang lại. Sự phổ biến ngày càng tăng của các buổi chiếu đặc biệt như hát cùng nhau trên màn ảnh rộng hay loạt phim hoạt hình chiếu rạp chứng minh rằng trải nghiệm tại rạp vẫn thực sự độc đáo.

Khán giả ngày nay tìm kiếm những rạp chiếu phim mang đến trải nghiệm đắm chìm tuyệt đỉnh và khơi dậy sự kỳ diệu của điện ảnh. Đó là lý do tại sao câu nói “một bộ phim nhất định phải xem tại rạp” vẫn luôn đúng. Giữa sự thay đổi này, Samsung Onyx đang định nghĩa lại giá trị của rạp chiếu phim thông qua đổi mới công nghệ và mở ra những khả năng mới cho trải nghiệm điện ảnh. Tương lai của điện ảnh mà Samsung Onyx hình dung đang dần hé lộ, ngay trước mắt chúng ta.