Nhiều website phát sóng bóng đá trái phép tại Việt Nam đồng loạt ngừng hoạt động

Theo ghi nhận, người dùng tại Việt Nam vẫn có thể truy cập một số tên miền thuộc các hệ thống web nói trên. Tuy nhiên, toàn bộ lịch thi đấu được cài sẵn trên giao diện website đều không hiển thị nội dung. Các trận đấu diễn ra từ tối 2/2 chỉ còn xuất hiện tín hiệu phát sóng chính thức từ các nhà đài sở hữu bản quyền, không còn các luồng phát thay thế kèm bình luận tiếng Việt như trước.

Đáng chú ý, sự gián đoạn không chỉ xảy ra trên website chính mà còn lan rộng sang các kênh liên quan. Các fanpage trên mạng xã hội, tài khoản của những bình luận viên ẩn danh từng gắn với các nền tảng phát sóng lậu, cũng như các nhóm và kênh Telegram chuyên chia sẻ link xem bóng đá trái phép đều đồng loạt dừng cập nhật. Từ rạng sáng 2/2, không ghi nhận bài đăng mới liên quan đến lịch phát sóng, kết quả hay video trận đấu trên các kênh này.

Hàng loạt website phát sóng bóng đá trái phép ngừng hoạt động

Xoilac, Vebo và Thapcam là những website đã tồn tại nhiều năm trong danh sách các nền tảng vi phạm bản quyền nội dung số tại Việt Nam. Mặc dù thường xuyên bị nhà mạng trong nước áp dụng biện pháp chặn truy cập, các hệ thống này vẫn duy trì hoạt động nhờ liên tục thay đổi tên miền, địa chỉ URL và cấu trúc hạ tầng kỹ thuật.

Cách thức này giúp các website phát tán trái phép nhiều giải đấu thể thao quốc tế ở nhiều khung giờ khác nhau, thu hút lượng lớn người xem.

Bên cạnh hành vi xâm phạm bản quyền, các nền tảng nói trên còn gắn liền với hoạt động quảng cáo cá độ phi pháp. Việc phát sóng lậu kèm quảng cáo đã gây thiệt hại đáng kể cho các đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền hợp pháp tại Việt Nam.

Trước thời điểm các website đồng loạt “đóng băng”, Bộ Thông tin và Truyền thông nay là Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhiều lần triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số. Trong đó, nhiều tên miền phát sóng thể thao trái phép bị đưa vào danh sách cấm quảng cáo, đồng thời các nhà mạng được yêu cầu chặn truy cập và phối hợp truy vết nguồn cung cấp nội dung vi phạm.

Việc một hệ thống web lậu có quy mô lớn bất ngờ ngừng hoạt động cùng thời điểm có thể không chỉ là sự cố kỹ thuật đơn lẻ. Khả năng cao đây là kết quả của các biện pháp kỹ thuật mạnh tay hơn hoặc động thái điều tra, xử lý từ cơ quan chức năng trong bối cảnh công tác bảo vệ bản quyền nội dung số đang được siết chặt.

Các website phát sóng bóng đá trái phép dừng hoạt động là tín hiệu tích cực trong nỗ lực bảo vệ bản quyền nội dung số. Ảnh: FPT Play.

Diễn biến lần này cũng khiến dư luận liên tưởng tới vụ việc website phim lậu Phimmoi.net từng bị triệt phá. Năm 2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, làm rõ hành vi sao chép, trình chiếu trái phép các tác phẩm điện ảnh nhằm thu lợi từ quảng cáo. Vụ việc được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình xử lý các nền tảng phát tán nội dung lậu tại Việt Nam.

Việc hàng loạt website xem bóng đá trái phép đồng loạt dừng hoạt động được đánh giá là tín hiệu tích cực trong nỗ lực bảo vệ bản quyền nội dung số. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường mạng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn, đòi hỏi các biện pháp quản lý, kỹ thuật và pháp lý tiếp tục được triển khai đồng bộ và lâu dài.