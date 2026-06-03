Theo đó, VAR sẽ có thể tham gia xử lý các tình huống phạm lỗi xảy ra trước khi bóng được đưa vào cuộc ở những pha bóng cố định như phạt góc hoặc đá phạt, nếu hành vi đó tác động trực tiếp đến bàn thắng, quả phạt đền hoặc quyết định kỷ luật.

Theo IFAB, các trợ lý trọng tài video sẽ được phép đề xuất trọng tài chính xem lại tình huống khi phát hiện lỗi rõ ràng của đội tấn công trước thời điểm thực hiện quả phạt. Nếu sau khi kiểm tra, trọng tài xác định có vi phạm, quyết định phù hợp sẽ được đưa ra và tình huống phạt góc hoặc đá phạt sẽ được thực hiện lại.

Công nghệ VAR sẽ được tăng thêm quyền lực tại FIFA World Cup 2026

Quy định mới nhằm giải quyết những tranh cãi liên quan đến các pha bóng cố định, nơi các cầu thủ thường có những hành động ngăn cản đối phương trước khi bóng lăn. Trước đây, VAR chỉ được can thiệp trong một số nhóm tình huống nhất định như bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp hoặc nhận diện nhầm cầu thủ. Việc mở rộng quyền hạn lần này giúp trọng tài có thêm công cụ để xử lý các hành vi tạo lợi thế không hợp lệ.

Cựu trọng tài nổi tiếng Pierluigi Collina, hiện giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, cho rằng một số bàn thắng trong quá khứ có thể đã bị từ chối nếu áp dụng quy định mới. Ông dẫn ví dụ về bàn thắng của tuyển Anh trong trận hòa 1-1 với Uruguay hồi tháng 3, khi cho rằng một cầu thủ Anh đã có hành động chắn người rõ ràng khiến hậu vệ đối phương không thể tranh chấp bóng ngay trước quả phạt góc.

Theo Collina, những tình huống như vậy cần được xem xét để bảo đảm tính công bằng trong thi đấu. Ông nhấn mạnh nếu lỗi xảy ra ngay trước khi bóng vào cuộc và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả pha bóng, việc xử lý là cần thiết.

Ông Pierluigi Collina, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, chia sẻ về việc VAR được mở quyền can thiệp tại World Cup 2026

Bên cạnh thay đổi về các tình huống cố định, VAR cũng sẽ được mở rộng phạm vi trong nhiều trường hợp khác. Trọng tài video có thể xem xét những tình huống liên quan đến thẻ đỏ xuất phát từ chiếc thẻ vàng thứ hai bị rút nhầm, trường hợp xác định sai cầu thủ nhận thẻ vàng thứ hai, hoặc tình huống trọng tài đưa ra quyết định phạt góc thay vì phát bóng lên.

Một nội dung đáng chú ý khác được FIFA đưa ra là việc xử lý hành vi giao tiếp trên sân. Những cầu thủ che miệng bằng tay, cánh tay hoặc áo trong lúc trao đổi có thể bị truất quyền thi đấu nếu trọng tài xác định nội dung cuộc trò chuyện không mang tính thân thiện hoặc có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi không mang tính đối đầu vẫn được cho phép trong trường hợp cầu thủ che miệng nhằm tránh bị đọc khẩu hình.

Những thay đổi trên sẽ được áp dụng tại World Cup 2026, giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển. Việc tăng quyền hạn cho VAR được kỳ vọng giúp nâng cao tính chính xác trong các quyết định của trọng tài, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với cầu thủ trong việc tuân thủ luật thi đấu.