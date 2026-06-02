Biểu tượng của kỳ World Cup lịch sử

TRIONDA được phát triển như biểu tượng đại diện cho ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026. Tên gọi của trái bóng kết hợp giữa “Tri”, thể hiện ba nước chủ nhà, và “Onda”, từ tiếng Tây Ban Nha mang nghĩa “làn sóng”.

Thiết kế của TRIONDA sử dụng ba gam màu chủ đạo là đỏ, xanh lá cây và xanh dương, tượng trưng cho Mỹ, Mexico và Canada. Cấu trúc bốn tấm ghép tạo nên hình tam giác ở trung tâm, thể hiện sự kết nối giữa ba quốc gia chủ nhà.

Trái bóng thi đấu TRIONDA tại World Cup 2026

Bên cạnh đó, các biểu tượng đặc trưng như lá phong của Canada, đại bàng của Mexico và ngôi sao của Mỹ cũng xuất hiện trên thân bóng.

FIFA cho biết những chi tiết màu vàng được đưa vào thiết kế nhằm gợi nhớ đến chiếc cúp vàng World Cup, mục tiêu cao nhất mà mọi đội tuyển tham dự giải đấu đều hướng tới. Giống như các mẫu bóng nổi tiếng trước đây như Telstar, Jabulani hay Al Rihla, TRIONDA không chỉ phục vụ thi đấu mà còn mang thông điệp về quốc gia và khu vực đăng cai.

Trái bóng thông minh hỗ trợ trọng tài

Điểm nổi bật nhất của TRIONDA nằm ở công nghệ bên trong. FIFA tiếp tục phát triển công nghệ Connected Ball Technology từng được sử dụng tại World Cup 2022, đồng thời nâng cấp hệ thống cảm biến để tăng độ chính xác trong quá trình vận hành.

Bên trong trái bóng được tích hợp cảm biến chuyển động có tần số ghi nhận dữ liệu lên tới 500 Hz. Thiết bị này có khả năng thu thập và truyền thông tin theo thời gian thực về mọi chuyển động của quả bóng, từ thời điểm cầu thủ chạm bóng đến tốc độ, độ xoáy, quỹ đạo và vị trí di chuyển.

Dữ liệu được kết nối trực tiếp với hệ thống VAR, giúp trọng tài xác định chính xác hơn các tình huống việt vị bán tự động, bóng chạm tay hoặc những pha tranh chấp gây tranh cãi. FIFA kỳ vọng công nghệ mới sẽ giảm thiểu sai sót trong các quyết định quan trọng, đồng thời nâng cao tính công bằng của trận đấu.

Trái bóng TRIONDA được đánh giá là trái bóng ứng dụng công nghệ hiện đại nhất trong lịch sử các kỳ World Cup

Không chỉ phục vụ công tác trọng tài, TRIONDA còn được cải tiến để hỗ trợ cầu thủ thi đấu hiệu quả hơn. Các đường nối sâu trên bề mặt giúp bóng ổn định khi di chuyển trong không khí, trong khi những chi tiết dập nổi hỗ trợ khả năng kiểm soát bóng trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc độ ẩm cao.

Một điểm mới đáng chú ý là trái bóng World Cup 2026 cần được sạc pin. Hệ thống cảm biến sử dụng công nghệ sạc không dây thông qua trạm sạc chuyên dụng. Sau khoảng 90 phút sạc đầy, thiết bị có thể hoạt động liên tục trong khoảng sáu giờ trước khi chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng khi không sử dụng.

TRIONDA chỉ là một phần trong chiến lược số hóa quy mô lớn mà FIFA chuẩn bị cho World Cup 2026. Bên cạnh trái bóng thông minh, tổ chức này còn dự kiến triển khai hệ thống VAR thế hệ mới với mô hình cầu thủ 3D và nền tảng Football AI Pro nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu trận đấu.

Sự kết hợp giữa cảm biến thời gian thực, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hỗ trợ trọng tài cho thấy World Cup 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh của những đội tuyển hàng đầu thế giới mà còn là nơi trình diễn những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất của bóng đá hiện đại. Trong bối cảnh các quyết định trọng tài thường xuyên trở thành tâm điểm tranh luận, FIFA đang kỳ vọng công nghệ sẽ góp phần nâng cao độ chính xác, giảm tranh cãi và mang đến một kỳ World Cup công bằng hơn.