K+ chính thức ngừng hoạt động tại Việt Nam sau 16 năm

Thành Biên

Thành Biên

10:28 | 06/12/2025
Mới đây, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) thông báo sẽ dừng cung cấp gói kênh K+ trên toàn bộ hạ tầng của mình từ ngày 1/1/2026. Thông tin K+ dừng hoạt động đánh dấu cho sự kết thúc của một trong những thương hiệu truyền hình trả tiền nổi bật nhất tại Việt Nam suốt hơn một thập kỷ.
K+ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 1/1/2026
K+ chính thức ngừng hoạt động tại Việt Nam từ ngày 1/1/2026

Ngày 3/12, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) phát đi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp gói 5 kênh K+ trên hạ tầng truyền hình của đơn vị này kể từ ngày 1/1/2026.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, VSTV cho biết sẽ tiếp tục hợp tác cung cấp gói 5 kênh K+ đến hết ngày 31/12/2025. Sau thời điểm này, tín hiệu gói 5 kênh K+ sẽ được VSTV ngừng cung cấp qua tất cả các đối tác. Đây được xem là sự xác nhận chính thức về việc chấm dứt hoạt động của K+ tại thị trường Việt Nam sau 16 năm.

Từ tham vọng dẫn đầu đến vòng xoáy thua lỗ kéo dài

Thành lập từ năm 2009, K+ gây tiếng vang lớn khi xuất hiện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu.

Doanh nghiệp khởi đầu bằng gói thuê bao 23 kênh và nhanh chóng mở rộng lên hơn 100 kênh trên nền tảng vệ tinh và Internet. K+ cũng nhanh chóng phát triển 5 kênh tự sản xuất, phủ sóng trên hầu hết hệ thống truyền hình trả tiền như VTVcab, Viettel, FPT và các nền tảng số khác.

Cùng với việc đầu tư mạnh vào bản quyền Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League và nhiều giải thể thao quốc tế, K+ từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong giai đoạn truyền hình trả tiền tăng trưởng nhanh.

Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh sau năm 2010 khiến hoạt động kinh doanh của K+ gặp khó khăn. Thị trường truyền hình cáp chiếm tới 70% thị phần, trong khi ba đơn vị truyền hình vệ tinh cạnh tranh trực tiếp. Thói quen xem miễn phí vẫn phổ biến, khiến tốc độ tăng thuê bao không đạt kỳ vọng. Theo báo cáo, từ năm 2009 đến 2015, K+ lỗ liên tục với mức từ 59 tỷ đến 400 tỷ đồng mỗi năm. Đến cuối năm 2015, lỗ lũy kế đạt gần 2.000 tỷ đồng.

K+ thua lỗ nặng nề trước khi dừng hoạt động
K+ thua lỗ nặng nề trước khi dừng hoạt động

Giai đoạn 2016-2019, doanh nghiệp cơ cấu lại gói thuê bao, tăng nội dung độc quyền và đưa sản phẩm lên nhiều nền tảng mới nhằm cải thiện doanh thu. Nhờ đó, hoạt động của K+ có tín hiệu phục hồi trong những năm 2018-2019.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã làm cho tình hình trở lại khó khăn. Việc hàng loạt giải thể thao bị hoãn khiến doanh thu quảng cáo giảm mạnh. Thuê bao vệ tinh giảm, hệ thống cửa hàng bị gián đoạn và nhu cầu giải trí trả phí suy yếu. Năm 2020, VSTV lỗ 265 tỷ đồng; năm 2021, con số này tăng lên 342 tỷ đồng.

Trả lời báo chí quốc tế hồi tháng 8/2024, ông Maxime Saada, Giám đốc điều hành Canal+ (Cổ đông lớn trong liên doanh K+) đã thừa nhận: “Chúng tôi đang ở giai đoạn mà khoản lỗ tại Việt Nam đã đủ lớn và các giải pháp không rõ ràng”. Ông cũng tiết lộ, Canal+ có thể sẽ đưa ra một quyết định, hoặc là tái cấu trúc đáng kể hoạt động, hoặc thậm chí là rút lui khỏi thị trường.

Tháng 10/2024, VSTV đóng gần như toàn bộ hệ thống K+ Store, chuyển trọng tâm sang mảng OTT, cho thấy quyết định rời thị trường đã được chuẩn bị từ trước. Đến tháng 12, thông báo của SCTV đã chính thức xác nhận điều này.

Vấn nạn “xem lậu” trở thành cú đánh chí mạng

Một trong những lý do sâu xa dẫn tới quyết định rút lui của K+ nằm ở làn sóng phát tán nội dung trái phép ngày càng khó kiểm soát.

Trong nhiều năm liền, K+ gần như đơn độc đối đầu với hệ sinh thái web xem lậu hoạt động tinh vi. Trong khi doanh nghiệp phải trả mức phí khổng lồ để sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh và các giải đấu lớn, thì vô số trang vi phạm chỉ cần vài thao tác kỹ thuật để phát sóng miễn phí cho hàng triệu người xem.

Vấn nạn “xem lậu” ngày càng khó kiểm soát
Vấn nạn “xem lậu” ngày càng khó kiểm soát

Khoảng cách về chất lượng từng là lợi thế của truyền hình trả phí giờ cũng mờ dần khi công nghệ streaming phát triển, giúp các nền tảng lậu mang đến trải nghiệm đủ tốt để người dùng dễ dàng bỏ qua yếu tố hợp pháp. Khi thói quen “cứ miễn phí là xem” lan rộng, mô hình kinh doanh dựa trên bản quyền chính thức mất dần sức cạnh tranh.

K+ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: chi phí mua bản quyền liên tục tăng cao, trong khi nguồn thu bị thu hẹp nghiêm trọng bởi tình trạng sao chép và phát tán trái phép. Hai áp lực này siết chặt đủ lâu đã khiến việc duy trì thị trường trở nên không còn khả thi.

Người hâm mộ bóng đá lo lắng gì sau khi K+ rời thị trường?

Khi xuất hiện thông tin K+ ngừng hoạt động, câu hỏi khiến hàng triệu khán giả lo lắng nhất được đặt ra: Làm thế nào để theo dõi các giải đấu đỉnh cao như Ngoại hạng Anh (EPL) hay UEFA Champions League (Cúp C1 Châu Âu).

Với các giải đấu thuộc hệ thống UEFA (Champions League, Europa League, Conference League), bản quyền các giải đấu này đang thuộc sở hữu của TV360, thời hạn đến năm 2027. Vì vậy, quyết định của K+ không ảnh hưởng tới việc phát sóng Cúp C1 Châu Âu.

VSTV vẫn nắm bản quyền EPL đến hết mùa giải 2027-2028
VSTV vẫn nắm bản quyền EPL đến hết mùa giải 2027-2028

Đối với giải đấu Ngoại hạng Anh, mọi chuyện phức tạp hơn. Trên giấy tờ, VSTV vẫn nắm bản quyền EPL đến hết mùa giải 2027-2028. Tuy nhiên, khi K+ dừng hoạt động, quyền phát sóng phải chuyển giao cho một đơn vị khác. Theo nhiều nguồn tin, FPT Play được xem là đối tác có khả năng tiếp nhận gói bản quyền, bảo đảm tính liên tục cho thị trường.

Quy trình chuyển nhượng cần sự đồng thuận từ ban tổ chức Premier League, VSTV và đơn vị nhận quyền tại Việt Nam. Thông báo chính thức dự kiến được đưa ra trong thời gian tới.

Việc K+ rời Việt Nam là kết quả của nhiều năm thua lỗ, biến động công nghệ và thay đổi hành vi người dùng. Dù không còn duy trì vị thế trên thị trường truyền hình trả tiền, K+ để lại dấu ấn lớn với việc đưa bản quyền các giải bóng đá hàng đầu đến với khán giả Việt Nam trong 16 năm.

Truyền hình K+ SCTV VSTV Truyền hình trả tiền bản quyền truyền hình

