'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

Tối 26/11, tại số 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội, Hanoi Audiophile Club tổ chức lần thứ hai sự kiện "Gặp mặt Mùa thu Hà Nội" sau 6 năm vắng bóng. Chương trình có sự tham gia của 6 nghệ sĩ nhân dân, 3 nghệ sĩ ưu tú cùng đại diện từ 8 câu lạc bộ audio trên toàn quốc.

Danh sách khách mời danh dự gồm các nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Thọ, Dương Minh Đức, Nguyễn Thanh Vinh, Nguyễn Đức Trịnh-Chủ tịch Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, Phạm Ngọc Khôi-Phó Chủ tịch Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm Nhạc Hà Nội. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, Vũ Thắng Lợi, Tố Nga cùng tham dự.

Nghệ sĩ guitar Hawaii Đoàn Đính, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phúc Tiệp góp mặt trong các tiết mục biểu diễn.

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Thọ và nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh giao lưu tại Sự kiện

Tám câu lạc bộ audio từ Bắc Ninh - Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định (nay là Ninh Bình), Thái Bình (nay là Hưng Yên), Đà Lạt, Quy Nhơn và TP. Hồ Chí Minh cử đại diện tham dự "Gặp Mặt Mùa Thu Hà Nội".

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch Hanoi Audiophile Club chia sẻ: "Gặp mặt Mùa thu Hà Nội trở thành nét đẹp truyền thống của cộng đồng audiophile. Dịp này giúp chúng ta vừa thưởng thức âm nhạc, vừa chia sẻ đam mê, mở rộng tri thức và gắn kết tình bạn. Với sự hiện diện đông đủ của các nghệ sĩ, khách mời và các hội bạn, sự kiện năm nay tiếp tục truyền cảm hứng và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho người yêu âm nhạc".

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch Hanoi Audiophile Club phát biểu khai mạc

Chương trình mang đến không gian giao lưu với nhiều hoạt động. Các nghệ sĩ khách mời và ban nhạc trình diễn trực tiếp những tác phẩm âm nhạc. Các chuyên gia chia sẻ về nghệ thuật nghe, thưởng và phân tích thiết bị audio cùng xu hướng thưởng thức âm nhạc trong thời đại mới.

Đại diện các hội audio từ khắp cả nước giao lưu chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm. Hoạt động kết nối cộng đồng tôn vinh tinh thần yêu nhạc và văn hóa audiophile diễn ra xuyên suốt chương trình.

Các nghệ sĩ giao lưu tại 'Gặp Mặt Mùa Thu Hà Nội' lần 2

Sắc thu Hà Nội với hương cốm, gió Hồ Gươm và ánh vàng của phố cổ tạo nên bối cảnh phù hợp cho sự kiện. Không gian gần gũi nhưng trang trọng giúp âm nhạc được thưởng thức bằng cả kỹ thuật lẫn cảm xúc.

Bên cạnh khách mời và các hội bạn, gia đình thành viên, các thế hệ bạn bè, thân hữu và toàn bộ cộng đồng Hanoi Audiophile Club tham dự đông đảo. Họ là những người chung tay xây dựng truyền thống kết nối ấm áp và niềm đam mê âm nhạc đặc trưng của câu lạc bộ.