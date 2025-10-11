Điện tử tiêu dùng
Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

Phạm Anh

Phạm Anh

19:05 | 11/10/2025
Với chủ đề “ON REAL LIFE: Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”, PGI khẳng định cam kết “Real Value - Real Experience”, giá trị thật từ sản phẩm âm thanh chính hãng và trải nghiệm cảm xúc thật trong từng khoảnh khắc.
Cụ thể, ON REAL LIFE đã mang đến cho khách tham quan triển lãm các điểm chạm tại mỗi trạm dừng chân, mỗi điểm dừng chân là một trạm âm nhạc, giúp chúng ta làm việc, kết nối đến thư giãn. Và tại mỗi trạm, khách tham quan sẽ được chạm đến từng cảm xúc từ sản phẩm của các thương hiệu toàn cầu như JBL, Sennheiser, Bowers & Wilkins, ONKYO, TEAC, AKG và Alpha Works… Cả một hệ sinh thái âm thanh đa dạng này đã được PGI thiết kế thành từng khu vực riêng biệt, giúp khách tham quan có thể thưởng thức và sống trọn đam mê cùng âm nhạc.

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”
Ông Đức Tố Giang - CEO Phúc Giang PGI phát biểu tại sự kiện

Đặc biệt, cũng trong khuôn khổ sự kiện “ON REAL LIFE: Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc” hôm nay, thương hiệu Sennheiser đã kỷ niệm 80 năm di sản với loạt sản phẩm biểu tượng, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong thế giới âm thanh trung thực. Song song với đó thương hiệu đến từ Nhật Bản, ONKYO cũng chính thức trở lại Việt Nam dưới sự phân phối của PGI, mở ra hành trình mới với các dòng ampli và loa hiện đại, hứa hẹn đem đến hình ảnh ONKYO sống động và truyền cảm hứng hơn bao giờ hết.

Với 6 trạm dừng chân của PGI là 6 lát cắt, 6 cảm xúc, tại mỗi trạm sẽ tái hiện một lát cắt quen thuộc của đời sống thường nhật, nơi âm nhạc luôn hiện diện như nguồn năng lượng kết nối cảm xúc và làm trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đó là:

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”
ON REAL MOVE – TRẠM chuyển động, CHẠM khoảnh khắc tự do

ON REAL MOVE – TRẠM chuyển động, CHẠM khoảnh khắc tự do

Không gian hội tụ các dòng tai nghe đa dạng – từ cao cấp đến dòng phổ thông đến từ nhiều thương hiệu âm thanh toàn cầu mà PGI đang phân phối.

Sennheiser góp mặt với sản phẩm MOMENTUM 4 Wireless phiên bản giới hạn 80 năm với họa tiết graffiti độc đáo. Cùng với đó là ACCENTUM series là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng năng động.

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”
Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”
Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

Nơi đây hội tụ các dòng tai nghe đa dạng – từ cao cấp đến dòng phổ thông

Bowers & Wilkins tiếp nối tinh thần di sản Anh Quốc qua những biểu tượng như Pi6, Pi8, Px7 S3 và Px8 - kết hợp thiết kế và chất âm tinh tế, luôn đồng hành cùng người nghe trên mọi hành trình.

Còn Alpha Works đến từ Hoa Kỳ thổi vào không gian trưng bày năng lượng trẻ trung với loạt tai nghe cá tính chuẩn bị ra mắt gồm FLEX 688, LITE 660, CURVE 320 và BEAN 300 – những thiết kế trẻ trung sẵn sàng bắt nhịp từng khoảnh khắc và khẳng định cái tôi của thế hệ mới.

Tất cả cùng hội tụ tại ON REAL MOVE khắc hoạ nhịp sống sôi động cùng âm thanh.

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”
Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

ON REAL WORK-LIFE – TRẠM sáng tạo, CHẠM hứng khởi

ON REAL WORK-LIFE – TRẠM sáng tạo, CHẠM hứng khởi

Một “creative station” thu nhỏ dành cho những nhà sáng tạo nội dung, nơi công nghệ, cảm hứng và âm thanh giao thoa được thiết kế trọn vẹn với tai nghe monitor AKG (K52, K72, K92), micro thu âm (Ara, Lyra, P-series), cùng các mẫu tai nghe audiophile từ Sennheiser thuộc HD series như HD 599, HD 569, HD 505 và HD 550. BST tai nghe này đáp ứng toàn diện cho nhu cầu podcast, livestream hay thu âm bán chuyên, mang đến âm thanh trung thực và khả năng kiểm soát chính xác từng chi tiết.

Và hơn cả một góc setup, đây là không gian giúp người dùng tìm lại nhịp cân bằng giữa “work” và “life”, nơi âm nhạc nuôi dưỡng sự tập trung, còn công nghệ mở đường cho sáng tạo. Một lời tuyên ngôn cho phong cách sống hiện đại: làm hết mình – chill đúng cách.

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”
ON REAL CHILL – TRẠM thư giãn, CHẠM phong cách

ON REAL CHILL – TRẠM thư giãn, CHẠM phong cách

Một không gian đậm chất vintage, mang dấu ấn TEAC cũng được tái hiện nguyên bản, nơi âm thanh được thổi hồn qua từ thiết kế tinh tế và chất âm mộc mạc của các dòng loa bookshelf và loa di động retro. Cũng tại nơi đây, âm nhạc không chỉ vang lên mà còn trở thành một phần décor tinh tế, thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của người yêu âm thanh.

Ở trạm dừng chân này, sự tinh tế và hoài niệm là điểm chạm giúp khách tham quan lắng lại, tận hưởng nhịp điệu chậm rãi, sâu lắng. Tất cả đều phản chiếu triết lý tối giản của TEAC: giữ gìn vẻ đẹp nguyên bản của âm thanh, đồng thời mang đến trải nghiệm tiện nghi và thẩm mỹ cho không gian hiện đại.

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

ON REAL RETREAT – TRẠM phiêu lưu, CHẠM tự do

ON REAL RETREAT – TRẠM phiêu lưu, CHẠM tự do

Được lấy cảm hứng từ tinh thần glamping ngoài trời, khu vực trải nghiệm Alpha Works tái hiện không gian năng động và phóng khoáng với loạt loa di động đa dạng: SONIK 60, SONIK 120, iKON series, W39, W89 cùng những mẫu mới ra mắt lần đầu tại Việt Nam.

Rất nhiều sản phẩm nổi bật sắc màu tươi vui, được thiết kế gọn gàng, đậm cá tính, viên pin siêu bền bỉ, kết nối không dây ổn định, tiết kiệm năng lượng, cùng công nghệ True Wireless Stereo (TWS) cho phép ghép đôi hai loa để tạo hiệu ứng stereo sống động.

Hơn cả một thiết bị âm thanh, Alpha Works mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi chuyến đi, khơi dậy tinh thần phiêu lưu, tự do và sáng tạo – đúng với tinh thần thương hiệu “Good Sound, Good Mood.”

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”
Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”
Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

ON REAL CONCERT – TRẠM đại tiệc, CHẠM bùng nổ

ON REAL CONCERT – TRẠM đại tiệc, CHẠM bùng nổ

Ở không gian phòng khách của JBL đã được PGI tái hiện như một buổi hòa nhạc sống động, nơi âm nhạc kết nối cảm xúc và gắn kết mọi thành viên trong gia đình. Hệ thống JBL Stage 2 kết hợp ampli MA Series lại mang đến trải nghiệm “concert tại gia” bùng nổ với dải âm rộng, sân khấu âm thanh mạnh mẽ, dải âm rộng và khả năng tái hiện chi tiết sống động như đang dự một buổi biểu diễn trực tiếp.

Thiết kế gọn gàng, đậm chất lifestyle giúp Stage 2 dễ dàng hòa nhập vào không gian sống, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình. Dù chọn sự tiện lợi thân thiện hay cấu hình nâng tầm, cả hai giải pháp đều chung một tinh thần: âm nhạc trở thành cầu nối cảm xúc, đưa bạn bè và gia đình xích lại gần nhau trong những giây phút thăng hoa tràn đầy năng lượng.

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”
ON REAL CINEMA – TRẠM điện ảnh CHẠM thăng hoa

ON REAL CINEMA – TRẠM điện ảnh CHẠM thăng hoa

Không gian rạp phim tại gia cũng được tái hiện tại đây, trong đó tâm điểm là chiếc ampli ONKYO TX-RZ70, nơi được xem như biểu tượng của thương hiệu Nhật Bản, đã chính thức trở lại. Sự kết hợp với hệ thống loa JBL Stage 2 thế hệ mới này với sự hỗ trợ của các tiêu chuẩn khắt khe như THX Certified Dolby Atmos, DTS:X và IMAX Enhanced, tái hiện không gian âm thanh ba chiều sống động.. Đây không chỉ là một màn trình diễn công nghệ, mà là lời khẳng định cho nỗ lực của PGI và ONKYO trong việc mang chuẩn mực rạp phim đến gần hơn với từng gia đình Việt.

Trạm dừng chân mà khách ghé thăm gian hàng của PGI tại P.H.E. Show 2025 không thể bỏ qua đó chính là khu vực trưng bày và bán sản phẩm với ưu đãi độc quyền lên đến 50%.

Đặc biệt, mọi ưu đãi này chỉ diễn ra trong 2 ngày của triển lãm, và tất cả các giao dịch thành công trong khuôn khổ sự kiện còn có cơ hội trúng những phần quà giá trị từ các thương hiệu quốc tế do PGI phân phối. Có thể nói đây là cơ hội hiếm có để người yêu âm nhạc không chỉ sở hữu sản phẩm chính hãng với mức giá hấp dẫn, mà còn nhận thêm phần quà bất ngờ, nhân đôi trải nghiệm “Real Value – Real Experience”.

Sự kiện: P.H.E Show 2025

Thời gian: 8h00 - 18h | 11–12/10/2025

Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Khu vực trưng bày: Tầng 2 - Phòng Orchid 1 và 2
PGI Phúc Giang Audio P.H.E. Show 2025 Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

PGI trình diễn bộ sản phẩm LUXMAN Black Edition CENTENNIAL

PGI trình diễn bộ sản phẩm LUXMAN Black Edition CENTENNIAL

PGI khởi đầu tuổi mới với thông điệp mới

PGI khởi đầu tuổi mới với thông điệp mới 'Real Value - Real Experience'

