Billet Labs thử nghiệm PC 'không tiếng ồn' với bộ tản nhiệt gang nặng hơn 45 kg

Theo Billet Labs, bộ tản nhiệt này có tuổi đời hơn 100 năm và được tái sử dụng cho mục đích mới. Linh kiện cổ điển nói trên có khả năng chứa hơn 2,5 gallon (khoảng 9,5 lít) chất lỏng làm mát. Nhóm nghiên cứu cho rằng dung tích lớn kết hợp với diện tích bề mặt đồ sộ có thể giúp hệ thống tản nhiệt đủ hiệu quả để kiểm soát nhiệt độ của PC, ít nhất là trên phương diện lý thuyết.

PC “không tiếng ồn” với bộ tản nhiệt gang nặng hơn 45 kg

Để tích hợp bộ tản nhiệt gang vào một hệ thống PC hiện đại, Billet Labs phải thiết kế các đầu nối riêng cho đường nước vào và ra, đảm bảo tương thích với vòng tuần hoàn chất lỏng. Bên cạnh đó, việc vệ sinh toàn bộ khoang bên trong là yêu cầu bắt buộc, do bộ tản nhiệt đã trải qua hơn một thế kỷ sử dụng và khó tránh khỏi tình trạng tích tụ cặn bẩn.

Một thách thức lớn của dự án nằm ở việc lựa chọn cấu hình phần cứng. Trong điều kiện làm mát hoàn toàn thụ động, không có quạt hỗ trợ, khả năng tản nhiệt bị giới hạn đáng kể. Các CPU và GPU cao cấp hiện nay có mức tiêu thụ điện năng lớn, tỏa nhiều nhiệt và khó phù hợp với mô hình này. Vì vậy, Billet Labs nhiều khả năng sẽ hướng tới cấu hình tầm trung, phục vụ nhu cầu sử dụng cơ bản hoặc chơi game nhẹ, thay vì các hệ thống hiệu năng cao.

Chiếc PC đặc biệt này nhiều khả năng sẽ hướng tới cấu hình tầm trung

Hiện dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa có kết quả cuối cùng. Dù vậy, ý tưởng về một chiếc PC vận hành hoàn toàn êm ái, không phát sinh tiếng ồn từ quạt làm mát, đang nhận được sự quan tâm lớn từ những người yêu công nghệ và các giải pháp phần cứng độc đáo. Nếu thành công, đây có thể trở thành một trong những hệ thống PC làm mát thụ động ấn tượng nhất từng được giới thiệu.