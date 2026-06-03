Theo MediaTek, NVIDIA RTX Spark là dòng vi xử lý hoàn toàn mới dành cho Windows PC trong kỷ nguyên của các tác nhân cá nhân (personal agents). Sản phẩm được phát triển nhằm hỗ trợ các trải nghiệm điện toán thế hệ mới, từ AI cá nhân, khai mở sức mạnh sáng tạo và vận hành các tựa game mới nhất trên các mẫu laptop mỏng nhẹ và desktop nhỏ gọn, siêu tiết kiệm điện năng.

MediaTek và NVIDIA ra mắt NVIDIA RTX Spark

NVIDIA RTX Spark là kết quả của sự kết hợp giữa thế mạnh cốt lõi của MediaTek trong lĩnh vực CPU hiệu năng cao, kết nối tiên tiến và tối ưu hóa điện năng với nền tảng AI toàn diện (full-stack) cùng hệ sinh thái công nghệ NVIDIA RTX của NVIDIA. Thông qua sự hợp tác này, MediaTek và NVIDIA hướng đến việc tái định nghĩa danh mục PC mới, mang lại hiệu năng AI tác nhân (Agentic AI), khả năng sáng tạo nội dung và trải nghiệm gaming mạnh mẽ trong một thiết kế mỏng nhẹ, hiệu quả.

“Với NVIDIA RTX Spark, MediaTek và NVIDIA mang năng lực siêu điện toán AI cục bộ chưa từng có trực tiếp đến với người dùng PC và các thiết bị di động khác. Cột mốc này là thành quả của nhiều năm hợp tác công nghệ giữa hai công ty nhằm đưa những đổi mới tiên phong ra thị trường, đồng thời đánh dấu bước tiến chiến lược của MediaTek vào hệ sinh thái Windows PC cao cấp.” Ông Vince Hu, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn MediaTek, phụ trách các nền tảng điện toán, giải pháp trung tâm dữ liệu và mảng kinh doanh IoT, cho biết.

Ngoài ra, NVIDIA RTX Spark cũng sẽ góp phần tái định nghĩa trải nghiệm điện toán hiện đại trên laptop mỏng nhẹ và desktop nhỏ gọn, đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà sáng tạo, nhà phát triển và game thủ trong thập kỷ tới. Sản phẩm hướng đến một trải nghiệm hiệu năng cao, không thỏa hiệp: với đồ họa gaming đạt chất lượng điện ảnh cùng khả năng xử lý AI cục bộ tức thì, trong khi thiết bị vẫn duy trì khả năng vận hành mát mẻ, tính di động cao và hiệu quả năng lượng tối ưu.

Sự hợp tác này cũng đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường silicon tiêu dùng phân khúc phổ thông của MediaTek, với danh mục nền tảng đa dạng, bao gồm cả các bộ xử lý AI flagship. Riêng với NVIDIA RTX Spark, MediaTek chính thức bước vào hệ sinh thái Windows PC cao cấp, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển mảng điện toán của công ty.

“Sự hợp tác giữa MediaTek và NVIDIA mở rộng sân chơi cạnh tranh trong thị trường Windows PC cao cấp. Việc kết hợp trọng tâm về hiệu quả năng lượng của MediaTek với kiến trúc đồ họa của NVIDIA mang đến cho các nhà phát triển, nhà sáng tạo và người dùng cần hiệu suất làm việc những trải nghiệm AI cục bộ mạnh mẽ hơn trong các thiết kế mỏng nhẹ. Đối với MediaTek, đây cũng là một bước đi có tính toán nhằm vượt ra ngoài thị trường Chromebook để tiến vào một phân khúc có biên lợi nhuận và nhận thức thương hiệu cao hơn đáng kể.” Ông Ben Bajarin, CEO kiêm Nhà phân tích Chính tại Creative Strategies, nhận định.