Chip Arm Nvidia cho laptop AI Windows ra mắt. CEO của Nvidia, Jensen Huang, giới thiệu máy tính xách tay RTX Spark trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Computex 2026 ở Đài Bắc vào ngày 1 tháng 6 năm 2026 - Getty.

Nvidia vừa chính thức bước vào thị trường bộ xử lý máy tính cá nhân bằng dòng chip Arm mới mang tên N1X, đánh dấu bước mở rộng lớn nhất của hãng ra ngoài lĩnh vực GPU AI trung tâm dữ liệu.

Tại triển lãm Computex 2026 ở Đài Loan, CEO Jensen Huang công bố bộ xử lý N1X sẽ xuất hiện trên loạt laptop Windows mới của Microsoft, Dell Technologies, HP, ASUS, Lenovo và MSI vào mùa thu năm nay.

Theo Nvidia, hãng dự kiến tung ra hơn 30 mẫu laptop và khoảng 10 mẫu desktop mini sử dụng nền tảng mới này.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Nvidia không còn chỉ đóng vai trò nhà sản xuất GPU. Với N1X, công ty lần đầu tham gia trực tiếp vào cuộc cạnh tranh CPU cho máy tính cá nhân, lĩnh vực nhiều thập kỷ qua do Intel thống trị cùng các đối thủ như AMD, Qualcomm và Apple.

Bộ xử lý mới kết hợp GPU Blackwell với CPU Arm N1X tùy biến do Nvidia phát triển cùng đối tác MediaTek. Toàn bộ chip được sản xuất trên tiến trình 3 nanomet của TSMC tại Đài Loan.

Theo Nvidia, RTX Spark có hiệu năng tương đương GPU RTX 5070 dành cho laptop hiện nay nhưng được đặt trong thiết kế máy chỉ dày khoảng 14 mm. Đây là hướng đi nhằm tạo ra các mẫu laptop AI siêu mỏng, tiêu thụ điện thấp nhưng vẫn đủ sức xử lý mô hình AI ngay trên thiết bị.

Ông Jensen Huang cho rằng ngành PC đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

“Microsoft và Nvidia sẽ tái tạo lại máy tính cá nhân. Đây là lần đầu tiên PC được thiết kế lại hoàn toàn sau 40 năm”, ông nói tại Computex.

Khác với PC truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào CPU x86 của Intel và AMD, các thiết bị mới sẽ ưu tiên khả năng xử lý AI cục bộ. Điều này giúp laptop có thể chạy trợ lý AI, xử lý hình ảnh, video và tác vụ ngôn ngữ ngay trên máy mà không cần gửi dữ liệu lên đám mây.

Xu hướng này đang thúc đẩy kiến trúc Arm tăng tốc thâm nhập thị trường PC. Sau thành công của dòng chip M-series từ Apple, hàng loạt công ty công nghệ đã chuyển sang nghiên cứu CPU Arm cho máy tính cá nhân nhằm tối ưu hiệu suất điện năng.

Nvidia cho biết họ đã hợp tác với Microsoft trong nhiều năm để phát triển nền tảng mới này. Theo hãng, chip Arm có khả năng tiết kiệm điện tốt hơn và đạt hiệu năng AI cao hơn so với kiến trúc x86 truyền thống.

Trong khi đó, Intel cũng tranh thủ Computex để giới thiệu dòng CPU Xeon 6+ mới cho trung tâm dữ liệu, cho thấy cuộc cạnh tranh giữa Arm và x86 đang mở rộng từ laptop sang cả hạ tầng AI quy mô lớn.

Không chỉ dừng ở PC, Nvidia còn xác nhận CPU Vera dành cho trung tâm dữ liệu đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Các khách hàng đầu tiên gồm OpenAI, Anthropic, Oracle và CoreWeave.

Theo Nvidia, AI agent đang khiến CPU trở thành “nút thắt cổ chai” mới trong trung tâm dữ liệu. Nếu GPU xử lý khối lượng tính toán song song lớn thì CPU đảm nhận vai trò điều phối dữ liệu và tác vụ cho hàng triệu tác nhân AI hoạt động cùng lúc.

Ian Buck, Phó chủ tịch phụ trách điện toán hiệu năng cao của Nvidia, cho biết CPU Vera có thể tạo token AI nhanh hơn khoảng 1,8 lần so với nền tảng x86 hiện nay.

Việc Nvidia đồng thời tấn công thị trường PC và CPU trung tâm dữ liệu cho thấy hãng đang muốn kiểm soát toàn bộ chuỗi hạ tầng AI, từ máy chủ đám mây đến laptop cá nhân.