Hướng tới phát triển bền vững, HP và WWF-Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược

Hợp tác chiến lược này khẳng định cam kết của HP trong việc đóng góp vào cải thiện quản lý và phục hồi rừng vì mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua những giải pháp thuận tự nhiên và phù hợp với điều kiện địa phương.

HP và WWF-Việt Nam hợp tác chiến lược

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Giám đốc HP Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã hợp tác với WWF từ năm 2020 và tính đến nay, HP và WWF đã triển khai các biện pháp bảo tồn trên hơn 500.000 mẫu, tương đương 202.000 héc-ta, tại Trung Quốc, Brazil, Úc và Peru. Chúng tôi rất vui mừng khi những nỗ lực này được mở rộng tại Việt Nam để cải thiện công tác quản lý rừng nhằm sản xuất có trách nhiệm, tăng cường sinh cảnh tự nhiên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.”

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Giám đốc HP Việt Nam

Đại diện WWF-Việt Nam, ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc WWF-Việt Nam cho biết: “WWF-Việt Nam đánh giá cao cách HP tích hợp các mục tiêu ESG vào chiến lược kinh doanh và đổi mới công nghệ, coi bảo vệ thiên nhiên và quản lý tài nguyên bền vững là nền tảng cho tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững và lộ trình hướng tới Net-Zero. Trên cơ sở dữ liệu và các chuẩn mực quốc tế mà WWF tiên phong thúc đẩy, quan hệ hợp tác giữa WWF và HP tại Việt Nam hướng tới việc thúc đẩy các mô hình phát triển thuận tự nhiên tạo tác động tích cực đến thiên nhiên, trong đó các mục tiêu kinh doanh, phục hồi nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng được triển khai một cách đồng bộ. Thông qua hợp tác này, WWF kỳ vọng cùng HP là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu triển khai, nhân rộng các mô hình quản lý rừng bền vững dựa trên quy luật thuận thiên, thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái, đồng thời tạo ra tác động thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.”

Hiện thực hóa cam kết này, HP tiếp tục theo đuổi sứ mệnh dẫn đầu tương lai của công việc thông qua danh mục sản phẩm AI PC thế hệ mới, với trọng tâm là đưa AI vào thực tế làm việc theo cách an toàn, ổn định và phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, bên cạnh đổi mới công nghệ và AI, HP đặc biệt chú trọng đến phát triển bền vững ở cấp độ doanh nghiệp và trong từng sản phẩm.

Không chỉ ra mắt công nghệ mới, HP còn xây dựng danh mục sản phẩm ổn định và bảo mật, giúp doanh nghiệp và người dùng Việt Nam tự tin làm chủ AI một cách an toàn và hiệu quả

Cụ thể, HP không chỉ ra mắt những công nghệ mới, mà còn xây dựng danh mục sản phẩm ổn định và bảo mật, giúp doanh nghiệp và người lao động tại Việt Nam tự tin làm chủ AI một cách an toàn và hiệu quả với thực tế vận hành.

Bên cạnh đó, HP cũng đặt vấn đề phát triển bền vững lên thành một trong những mục tiêu lên hàng đầu ở dòng sản phẩm mới ra mắt lần này. Trước mắt là thông qua vật liệu và thiết kế sản phẩm bền vững nhằm giảm tác động môi trường và kéo dài thời gian sử dụng thiết bị và hợp tác chiến lược với các đối tác chiến lược như WWF.

Ở danh mục máy tính tích hợp AI thế hệ mới được HP giới thiệu hôm nay, nhóm sản phẩm dành cho người dùng cuối đã được ra mắt từ năm 2025, đó là các dòng sản phẩm OmniBook có thể đáp ứng nhu cầu làm việc từ di động đến chuyên sâu, hay các tác vụ đòi hỏi không gian hiển thị lớn hay thời gian sử dụng lâu hơn.

Ở nhóm sản phẩm cho doanh nghiệp, HP Việt Nam có dải sản phẩm NextGen AI PCs với các dòng sản phẩm EliteBook và ProBook được tích hợp AI toàn diện từ phần chip NPU đến phần mềm tối ưu cho cộng tác và đa nhiệm, với camera, micro và âm thanh tối ưu bằng AI, mang lại trải nghiệm cộng tác nâng cao, phù hợp môi trường làm việc kết hợp.

“Chúng tôi tập trung biến những định hướng đó thành các sáng kiến cụ thể, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và nâng cao năng lực số cho lực lượng lao động. Song song, việc xây dựng các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp trong nước, nhằm tạo ra giá trị dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng bền vững, có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI”, ông Đức nhấn mạnh.

Hình ảnh tại sự kiện

Có thể nói, thông qua việc ra mắt danh mục máy tính tích hợp AI thế hệ mới được trình diễn tại sự kiện ngày hôm nay, HP đã ghi dấu bước khởi đầu cho năm 2026 đầy tiềm năng, khi các giá trị về bền vững, bảo mật và trải nghiệm được hiện thực hóa rõ ràng hơn trong từng dòng sản phẩm.

Đây cũng là bước đi nhằm chuẩn bị cho tương lai làm việc ngày càng linh hoạt, nơi doanh nghiệp và người lao động Việt Nam có thể tự tin mở rộng năng lực, duy trì hiệu quả vận hành và phát triển dài hạn trong kỷ nguyên số.