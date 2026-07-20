Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước giữ vùng cao, chênh lệch mua bán duy trì ba triệu đồng

Đến 13 giờ hôm nay 20/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 144,2 triệu đồng mua vào và 147,2 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Mức giá này giữ nguyên so với lần công bố liền trước, áp dụng thống nhất tại TP.HCM, miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và miền Trung.

Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán vàng miếng SJC ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Đây là biên độ đã duy trì nhiều phiên gần đây, cho thấy doanh nghiệp vẫn thận trọng với rủi ro biến động và chưa nới rộng thêm khoảng cách hai chiều.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, bảng giá khu vực TP.HCM ghi nhận vàng miếng SJC mua vào 143,7 triệu đồng và bán ra 147,2 triệu đồng mỗi lượng. Nhẫn trơn PNJ 999.9 đứng ở 142,2 triệu đồng chiều mua và 146,2 triệu đồng chiều bán, tương ứng chênh lệch 4 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý công bố vàng miếng SJC ở 143,7 triệu đồng mua vào và 147,2 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Vòng tròn Nhẫn Phú Quý 999.9 cùng sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 giao dịch quanh 142,7 triệu đồng và 146,2 triệu đồng, giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Bảng giá của Phú Quý cho thấy hầu hết dòng sản phẩm đều nhích lên so với lần cập nhật trước đó trong ngày. Vàng trang sức 999.9 tại đơn vị này giữ ở 140 triệu đồng mua vào và 145 triệu đồng bán ra mỗi lượng, thấp hơn vàng nhẫn ép vỉ khoảng 1,2 triệu đồng ở chiều bán.

Vàng miếng SJC giữ 147,2 triệu đồng mỗi lượng

Tại Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn cùng được niêm yết 142,4 triệu đồng mua vào và 146,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Vàng miếng SJC bán tại hệ thống này giữ mức 147,2 triệu đồng chiều bán, tương đương giá của công ty sản xuất.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu ở mức 140,4 triệu đồng và 145,4 triệu đồng mỗi lượng, còn loại 99.9 thấp hơn 200.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nguyên liệu được thu mua quanh 130,4 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn nhẫn ép vỉ khoảng 12 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 13 giờ 4 phút cho thấy nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở 142,4 triệu đồng mua vào và 146,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng, giảm so với lần niêm yết liền trước. Vàng miếng SJC tại đơn vị này đứng ở 144,2 triệu đồng và 147,2 triệu đồng.

So sánh giữa các thương hiệu, chiều bán vàng miếng SJC đồng nhất ở 147,2 triệu đồng mỗi lượng, trong khi chiều mua chênh nhau tới 1,8 triệu đồng giữa mức thấp nhất tại Bảo Tín Minh Châu và mức cao nhất tại Công ty SJC cùng Bảo Tín Mạnh Hải. Người bán vàng vì vậy cần tham khảo nhiều điểm giao dịch trước khi quyết định.

Với vàng nhẫn 9999, khoảng cách giữa các thương hiệu hẹp hơn. Chiều bán dao động từ 146,2 triệu đồng tại PNJ và Phú Quý lên 146,4 triệu đồng tại hai hệ thống Bảo Tín, còn chiều mua nằm trong vùng 142,2 tới 142,7 triệu đồng mỗi lượng.

Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tuổi 9999 hiện chỉ còn khoảng 800.000 đồng tới 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán. Khoảng cách này đã thu hẹp mạnh so với giai đoạn trước, khi vàng miếng có lúc cao hơn vàng nhẫn nhiều triệu đồng mỗi lượng.

Nhóm sản phẩm trang sức tiếp tục nằm ở vùng giá thấp nhất trong bảng niêm yết. Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch quanh 139 triệu đồng mua vào và 144 triệu đồng bán ra mỗi lượng, còn các tuổi vàng thấp hơn như 916, 750 hay 610 giảm dần theo hàm lượng.

Khoảng cách giữa giá thu mua vàng nguyên liệu và giá bán sản phẩm hoàn thiện phản ánh chi phí gia công cùng biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là chi tiết người mua trang sức cần lưu ý, vì phần chênh này sẽ hiện rõ khi bán lại sản phẩm.

Trên toàn hệ thống, giao dịch trong buổi sáng diễn ra ổn định, không xuất hiện tình trạng điều chỉnh liên tục nhiều lần trong một giờ như các phiên biến động mạnh. Các bảng giá được làm mới quanh khung 13 giờ với biên độ thay đổi phổ biến dưới 200.000 đồng mỗi lượng.

Vàng thế giới tăng nhẹ, khoảng cách với giá trong nước vẫn rất rộng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 13 giờ 6 phút ngày 20/7 đứng ở 4.009,58 USD mỗi ounce, tăng 5,51 USD tương ứng 0,14% trong 24 giờ gần nhất. Kim loại quý tiếp tục giữ trên mốc tâm lý 4.000 USD sau nhiều phiên dao động hẹp.

Biên độ tăng khiêm tốn phản ánh trạng thái thăm dò của dòng tiền. Nhà đầu tư quốc tế đang chờ thêm dữ liệu vĩ mô và tín hiệu về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trước khi mở vị thế lớn, khiến thanh khoản trong phiên châu Á duy trì ở mức trung bình.

Biểu đồ giá vàng thế giới 20/7

Vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Ở chiều ngược lại, mặt bằng giá cao đã hạn chế lực mua vật chất tại nhiều thị trường tiêu thụ lớn, nhất là nhóm khách hàng trang sức.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng phổ biến hiện nay, mức 4.009,58 USD mỗi ounce tương đương khoảng 127 triệu đồng mỗi lượng nếu chưa tính thuế và các loại phí gia công. Con số này thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra trong nước khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng.

Khoảng cách giữa hai thị trường vẫn duy trì ở mức rộng, phản ánh nguồn cung vàng miếng trong nước còn hạn chế và nhu cầu tích trữ chưa hạ nhiệt. Đây cũng là yếu tố khiến giá trong nước ít biến động cùng nhịp với giá thế giới trong các phiên gần đây.

Với người nắm giữ vàng, mức chênh lệch mua bán từ 3 triệu tới 4 triệu đồng mỗi lượng vẫn là chi phí lớn cần tính tới. Nếu mua và bán trong thời gian ngắn, khoản chênh này có thể xóa hết phần lợi nhuận từ biến động giá, kể cả khi thị trường đi lên.

Diễn biến hôm nay cho thấy thị trường trong nước đang giữ trạng thái đi ngang ở vùng cao, trong khi thị trường quốc tế tăng nhẹ. Mọi quyết định mua bán cần dựa trên nhu cầu thực tế và khả năng chịu rủi ro của từng người, thay vì chạy theo biến động ngắn hạn.