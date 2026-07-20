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Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

Anh Thái

Anh Thái

09:50 | 20/07/2026
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Với quy mô ước đạt khoảng 205 triệu USD cùng tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6% mỗi năm, cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á (khoảng 3,6%), mở ra cơ hội mới cho thị trường.
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Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam
Giặt sấy công nghiệp tại thị trường Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 6% mỗi năm

Đại diện Samsung không chỉ trích lược Báo cáo từ Bộ Công Thương (tháng 5/2022) mà còn chỉ dẫn một nghiên cứu khác cũng được tiến hành trong năm 2022 cho thấy, ở thời điểm đó cả nước có khoảng 15.316 cửa hàng giặt sấy, hơn 60% trong số này được thành lập trong giai đoạn 2020-2022, trong đó hơn 96% là doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc hộ kinh doanh.

Tăng trưởng này được cho là đến từ sự phát triển của ngành du lịch, tốc độ đô thị hóa, quy mô dân số gần 100 triệu người cùng xu hướng tiêu dùng hiện đại, khi ngày càng nhiều người ưu tiên các dịch vụ tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

Chính vì vậy, thị trường giặt sấy thương mại đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp, từ các cửa hàng giặt tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy đến khách sạn, khu lưu trú và nhiều mô hình kinh doanh có nhu cầu giặt sấy chuyên nghiệp.

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam
Samsung chính thức ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp tại thị trường Việt Nam

Trước tiềm năng đó, Samsung Việt Nam đã ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp được nhập khẩu từ Hàn Quốc, với cấu hình được tối ưu cho thị trường Việt Nam và mạng lưới đối tác phân phối trên toàn quốc. Thông qua giải pháp này, Samsung hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.

Đồng thời mô hình giặt sấy tự phục vụ và dịch vụ giặt sấy thương mại của hãng đã được kiểm chứng, hiệu suất vận hành cao cùng dịch vụ hậu mãi chính hãng, mang đến giải pháp giặt sấy tin cậy, bền bỉ và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam
Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam

“Thị trường giặt sấy chuyên nghiệp tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng và đang chuyển mình từ mô hình dịch vụ truyền thống sang các giải pháp thông minh hơn. Các doanh nghiệp ngày nay không chỉ cần một hệ thống máy giặt sấy, mà còn cần những giải pháp giúp việc khởi nghiệp trở nên dễ dàng, mở rộng hoạt động hiệu quả, tối ưu chi phí và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng. Dòng máy giặt, máy sấy công nghiệp Samsung được phát triển nhằm đáp ứng đồng thời các tiêu chí về hiệu suất, hiệu quả đầu tư và sự tin cậy của thương hiệu. Với vị thế là nhà tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực điện tử gia dụng cùng nhiều năm kinh nghiệm phát triển công nghệ giặt sấy, Samsung cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp và đối tác để thúc đẩy ngành giặt sấy thương mại tại Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững hơn”. Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cho biết.

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam
Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam
Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Giám đốc Chiến lược Sản phẩm, Ngành hàng Điện lạnh Gia dụng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam và đại diện Samsung giới thiệu giải pháp giặt sấy công nghiệp mới tại Việt Nam

Cụ thể, máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung được phát triển dành cho nhiều mô hình vận hành thương mại như cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy, khách sạn và các cơ sở có nhu cầu giặt sấy công suất lớn. Máy giặt dung tích 18kg hoàn thành một chu trình giặt chỉ từ 36 phút, trong khi máy sấy 14kg hoàn tất chu trình sấy chỉ từ 45 phút, góp phần rút ngắn thời gian xử lý đồ giặt và tối ưu số lượt phục vụ khách hàng mỗi ngày. Đi cùng thiết kế hiện đại, khả năng xếp chồng tiết kiệm diện tích cùng dịch vụ bảo hành chính hãng mang đến giải pháp linh hoạt cho nhiều quy mô và mô hình vận hành.

Ngoài ra, bộ đôi máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung được phát triển cho môi trường khai thác với cường độ cao, nên có khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng. Máy giặt được trang bị động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+, giúp giảm rung lắc, vận hành êm ái và duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện hoạt động liên tục.

Công nghệ Bubble Technology tạo bong bóng siêu mịn giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào sợi vải, tăng hiệu quả làm sạch quần áo, đồng thời không để lại cặn chất giặt tẩy.

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam
Khách tham quan trải nghiệm giải pháp giặt sấy công nghiệp tại sự kiện

Bộ đôi sản phẩm còn được tích hợp hệ thống API mở, cho phép kết nối linh hoạt với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều mô hình kinh doanh. Đặc biệt, đối với mô hình giặt sấy tự phục vụ, nơi hầu hết cửa hàng vận hành không có nhân viên tại chỗ, việc thiết bị được kết nối từ xa giúp chủ đầu tư dễ dàng theo dõi trạng thái thiết bị và quản lý từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Máy sấy còn được trang bị cảm biến thông gió Vent Sensor tự động nhắc vệ sinh bộ lọc khi cần, góp phần duy trì hiệu suất hoạt động và đơn giản hóa công tác bảo trì. Cửa sấy đảo chiều, thiết kế xếp chồng tiết kiệm diện tích cũng giúp tối ưu không gian lắp đặt và thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Bảng điều khiển máy sấy được thiết kế linh hoạt, có thể lắp ở vị trí phía trên hoặc hạ xuống thân máy giúp dễ dàng thao tác, đặc biệt khi đặt xếp chồng.

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam
Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam
Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

Ông Hyung Bin Joo trao chứng nhận cho 3 đối tác phân phối giải pháp giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam là WW Việt Nam, Asiatech Holding và Wash Friends Vina

Đại diện nhà phân phối WW Việt Nam, ông Phạm Anh Vũ, đồng sáng lập, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng thị trường giặt sấy thương mại tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu ngày càng đa dạng từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Việc hợp tác cùng Samsung không chỉ mang đến thêm một lựa chọn chất lượng cho thị trường, mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp giặt sấy thương mại theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.”

Ông Phạm Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Asiatech Holding, cho biết: “Một dự án giặt sấy thành công là sự kết hợp giữa chất lượng thiết bị, giải pháp triển khai, vận hành và dịch vụ đồng hành trong suốt quá trình đầu tư. Asiatech mang mô hình kinh doanh, mạng lưới vận hành và dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc, cùng Samsung xây những mô hình thành công thực tế cho nhà đầu tư Việt Nam.”

Ông Park Cheon Kyu, Giám đốc Điều hành Công ty Wash Friends Việt Nam, nhận định rằng: “Xu hướng giặt tự phục vụ tại Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng hiện đại và tự động hóa. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác với Samsung sẽ góp phần thúc đẩy mô hình Smart Laundromat, kết hợp giữa thiết bị, công nghệ và giải pháp quản lý, từ đó giúp các nhà đầu tư xây dựng hệ thống vận hành hiệu quả và sẵn sàng mở rộng trong tương lai.”

Nhân dịp này mỗi khách hàng mua cặp Máy giặt và Máy sấy công nghiệp Samsung sẽ nhận bộ quà tặng trị giá 8.000.000 đồng, bao gồm 01 vòng tay thông minh Galaxy Fit3, 01 Màn hình điều khiển máy sấy, 01 Bộ kết nối máy giặt- máy sấy và 42kg bột giặt Ariel chuyên dụng.

Chương trình được áp dụng thông qua hệ thống đối tác phân phối chính hãng của Samsung trên toàn quốc trong thời gian từ nay đến hết 31/07/2026.

Chi tiết xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/offer/professional-laundry/
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Hà Nội - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Miền Tây - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
NL 99.99 12,910 ▼90K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,860 ▼90K
Trang sức 99.9 13,810 ▼70K 14,510 ▼70K
Trang sức 99.99 13,820 ▼70K 14,520 ▼70K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,442 ▼3K 14,722 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,442 ▼3K 14,723 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,427 ▲1284K 1,462 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,427 ▲1284K 1,463 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,397 ▲1257K 1,442 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,772 ▼297K 142,772 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,511 ▼225K 108,311 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,416 ▲79554K 98,216 ▲88374K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,321 ▼183K 88,121 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,427 ▼175K 84,227 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,487 ▼126K 60,287 ▼126K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
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Cập nhật: 20/07/2026 11:00
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Cập nhật: 20/07/2026 11:00
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